Todos los abogados del turno de oficio penal de Alcañiz renuncian porque cobran la mitad

Los abogados del turno de oficio penal del Partido Judicial de Alcañiz han presentado su renuncia a continuar prestando su labor voluntaria a partir del 1 de enero de 2025, dados los “graves agravios comparativos” que sufren en la remuneración de sus servicios de guardia con respecto a sus colegas de Teruel. Admiten que su trabajo es “imprescindible en favor del medio rural” y de las personas con menos recursos, pero entienden que la remuneración “precaria” que perciben no costea los gastos que asumen ni el tiempo que emplean.

En concreto, la docena de letrados que voluntariamente prestan servicios de oficio en el Bajo Aragón a personas que no pueden costearse un abogado denuncian la distinta remuneración –menos de la mitad– de las guardias que reciben por sus servicios prestados en el Partido Judicial de Alcañiz con respecto a los del Partido Judicial de Teruel.

Lo que se retribuye con la guardia son las 24 horas de disponibilidad del letrado durante las jornadas que tiene asignadas, “disponibilidad que es la misma con independencia de si el servicio se presta en un partido judicial capital de provincia o no”, defienden los representantes de oficio del Bajo Aragón en un comunicado de prensa.

Además, según denuncian, “esta remuneración, ya de por sí escasa y no actualizada, no incluye algunas obligaciones de la guardia, tales como los desplazamientos a Alcañiz desde los municipios del partido judicial donde los letrados tienen su despacho profesional, ni remuneración alguna del trabajo realizado si el ciudadano no presenta la documentación necesaria”.

Por estas razones, “abogados del partido judicial de Alcañiz ya presentaron su solicitud de la baja en los turnos de asistencia al detenido y violencia de género, bajas que se comunicaron al Ilustre Colegio de Abogados de Teruel sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento”, prosigue la nota. Es por ello que ahora han registrado su renuncia a la prestación de estos servicios.

Con esta dimisión en bloque avisada con tres meses de antelación, como indica la ley, los abogados inician un “conflicto que ha de ser resuelto por el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón y por el Colegio de Abogados de Teruel para actualizar las remuneraciones de los procedimientos y retribuir las actuaciones por las que actualmente no se recibe ninguna compensación”. Reclaman el mismo trato para todos.

Un 40% menos en 5 años

Letrados de oficio con los que ha podido hablar este periódico indicaron que hace alrededor de cinco años había unos 20 abogados voluntarios en el Bajo Aragón y ahora solo hay una docena. “Antes cobrábamos lo mismo en Teruel y en Alcañiz, pero el Colegio de Abogados de Teruel cambió las compensaciones a percibir justificando la decisión en que había más volumen de trabajo en la capital”, afirmaron. Tras varias protestas, se habilitó “una partida extraordinaria” con la que, sin embargo, “no se compensa ni de lejos lo que cobran en la capital”. Fuentes consultadas indicaron que en Teruel se cobra 155 euros por un turno de guardia de 24 horas cuando en Alcañiz apenas se perciben 70 euros. Unas cantidades que llevan cinco años sin actualizarse.

Los renunciantes lamentan también que su colegio no ha respondido al escrito que enviaron el 2 de septiembre, en el que hacían llegar sus reivindicaciones e instaban a negociar. De modo que “el día 30 presentamos todos la baja”, apostillaron. Los afectados explicaron que es el colegio “el que distribuye el dinero” que le llega del Gobierno de Aragón para sufragar el servicio público.

Aseguraron que no hay menos volumen de trabajo en Alcañiz que en Teruel porque los juzgados “están dimensionados a la población que hay”, igual que pasa en el resto de Aragón.

De esta forma, el 1 de enero podría haber problemas para asistir a los detenidos en Alcañiz o casos de violencia de género, o que el resto de abogados de Teruel tuvieran que redoblar esfuerzos. La situación sería insostenible, por lo que “lo normal sería que entrasen a negociar”, consideran los inconformes.

Los abogados defienden su trabajo “vocacional de ayudar a las personas sin recursos porque son las más desprotegidas del sistema”, pero “una cosa es echar una mano y otra que te cueste dinero”, apostillan.

Este diario contactó con el decano del Colegio de Abogados de Teruel, Alfonso Casas, quien declinó hacer declaraciones hasta la junta de gobierno que mantendrá la entidad el viernes. Casas participará este martes en una reunión con el nuevo director general de Justicia del Gobierno de Aragón, Javier Martínez Zandundo, junto a los decanos de Zaragoza y Huesca, en la que entre otros asuntos se abordará la problemática del turno de oficio en Alcañiz. El Departamento de Presidencia, Economía y Justicia considera que la situación es “heredada”, pero “está sobre la mesa” y se buscará solución. En cualquier caso, fuentes del área confirmaron que ningún ciudadano quedará sin tutela.