Los Amigos de Iranzo denuncian el ninguneo de la nueva jefa de la Guardia Civil

Mes y medio después de preguntarle por burofax si va a depurar responsabilidades con los guardias civiles que “presuntamente” ofrecieron, durante el juicio a Norbert Feher en la Audiencia Provincial de Teruel, “un testimonio falso sobre el recorrido que hizo con ellos José Luis Iranzo las horas previas a su asesinato”, la nueva teniente coronel de la Guardia Civil en Teruel, Silvia Gil, todavía no ha respondido a los Amigos de Iranzo.

Así lo aseguró la plataforma que desde el 14 de diciembre de 2017, cuando Norbert Feher asesinó al ganadero andorrano y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, llevan reclamando explicaciones y responsabilidades por el operativo de seguridad desde nueve días antes, cuando el declarado asesino disparó a matar en Albalate del Arzobispo contra Manuel Marcuello y Manuel Andreu.

“Ante las cada vez más claras evidencias de todo lo que falló” tras “los testimonios de los testigos en el juicio”, celebrado el pasado abril, los Amigos de Iranzo esperaban “un gesto” por parte de Gil, pero la “persistente falta de explicaciones” les llevó a ponerse en contacto con la teniente coronel el 28 de septiembre, “vía burofax. Le pidieron que diera un paso adelante” y fuera “la persona que por fin haga el ejercicio de transparencia y búsqueda de la verdad que nadie ha hecho hasta la fecha, por más que las evidencias ya imposibles de negar confirmen no solo que todo se hiciera rematadamente mal, sino que también presuntamente nos están mintiendo”, manifestó la plataforma en un comunicado de prensa.

“Desgraciadamente, pasadas semanas no tenemos ni siquiera respuesta al burofax que educadamente le enviamos”, lamentaron los Amigos de Iranzo, que recordaron que “no es la primera persona ni institución que entiende que ni siquiera por educación merecemos una respuesta”, prosiguen, para concluir que “seguiremos llamando a esa y a las otras puertas tras las cuales se encuentran las explicaciones y respuestas que sistemáticamente nos niegan con su silencio, no solo a nosotros: a todos”.

Fallos de seguridad

En el burofax, la plataforma recuerda que el pasado 29 abril, Igor el Ruso fue condenado a prisión permanente revisable por los tres crímenes, una pena que aplauden “y que ha sido la mejor y más importante noticia en estos casi cuatro años”. El juicio, apunta, “sirvió para juzgar y condenar al autor y único culpable de los asesinatos, pero en ningún momento el juez falló sobre los consecutivos y reiterados fallos de seguridad que hubo durante al menos nueve días consecutivos y que se constató con los testimonios de los guardias civiles que testificaron en el juicio”, a los que acusan de caer “en contradicciones” y de no asumir “responsabilidad alguna, a pesar de que todos coincidieron en que se pudo haber hecho mucho más para detener al individuo antes de que matara”.

Los Amigos de Iranzo insisten en “conocer esos fallos de seguridad, por qué faltaron medios, por qué no se atendió a la gente, por qué no se compartió información alguna con los vecinos; en definitiva, por qué no se puso en marcha un dispositivo acorde para atrapar a un delincuente peligroso que todos sabíamos que seguía en la zona y que ya había intentado asesinar a los dos vecinos de Albalate”, además de robar en varios masicos.

Dado que el antecesor de Gil, Rafael Soler, “le cediera el testigo sin haber dado respuesta a tantas dudas sobre la inseguridad que sintió toda la población del Bajo Aragón” esos días, “nos vemos obligados a continuar con la lucha por la cual nacimos: la de obtener respuestas a todas estas dudas y que se asuman las responsabilidades pertinentes por no atrapar a este delincuente antes de que asesinara”.

Peritaje del móvil de Iranzo

La plataforma lamenta que el peritaje del teléfono móvil de Iranzo, “que llevó encima todo el día hasta que fue tiroteado”, contradice “presuntamente” las “declaraciones en sede judicial de los guardias civiles que pasaron con él la última tarde de su vida”, pues “no coinciden con el verdadero recorrido que hizo José Luis aquellas horas”.

“Ante la gravedad de estos hechos”, los Amigos de Iranzo preguntan a Gil “si va a abrir una investigación interna para depurar responsabilidades con los guardias civiles” que presuntamente no declararon la verdad en un juicio, lo cual recuerdan que “es un delito”.

Solicitan formalmente a la jefa de la Guardia Civil en Teruel una reunión en la que “concrete las medidas que ha tomado o tiene previsto tomar con los guardias civiles que presuntamente alteraron la verdad de los hechos en el juicio más mediático que se ha protagonizado en Teruel”.

Y concluyen solicitándole “toda la información que haya recopilado sobre el despliegue policial” entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017 que, “hasta este preciso momento, se nos ha negado reiteradamente por todas las instituciones y cargos públicos que tenían en su mano ayudarnos”.