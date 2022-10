La Guardia Civil de Teruel reconoce la labor de la Cuadrilla 23 helitransportada del Infoar y distingue a un Agente de Protección de la Naturaleza

Las cuadrillas de lucha contra incendios forestales y los agentes de protección de la naturaleza figuraron este miércoles entre las personas y colectivos reconocidos por la Comandancia de la Guardia Civil en el día de su patrona la Virgen del Pilar. Por un lado se entregó un reconocimiento a Esteban Latorre, Agente para la Protección de la Naturaleza (APN), y por otro una placa a la Cuadrilla 23 helitransportada del Infoar, ambos dependientes del Gobierno de Aragón.

Aunque los reconocimientos se hicieron de forma nominal tanto a la cuadrilla como al agente forestal, en ambos casos los hicieron extensivos a todos sus compañeros. La Guardia Civil valoró de esta forma la colaboración que el instituto armado mantiene con otros cuerpos y unidades de distintas administraciones con las que trabajan codo con codo habitualmente.

En el caso del Agente para la Protección de la Naturaleza Esteban Latorre, fueron la teniente coronel, Silvia Gil, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y el director provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, fueron, Pedro Polo, quienes le entregaron el reconocimiento. En el caso de la Cuadrilla 23 helitransportada lo hicieron Gil, Pérez y el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Mayte Pérez.

Tanto los bomberos como los agentes forestales que recogieron las placas participaron al finalizar el acto en el desfile que las distintas unidades del instituto armado realizaron ante el público asistente.

Colaboración

Teodoro Pradas, Agente para la Protección de la Naturaleza, que habló en nombre de la Cuadrilla 23, explicó que el reconocimiento se hacía a todo el Departamento de Medio Ambiente “por la colaboración que siempre hemos prestado a actuaciones de la Guardia Civil que nos han solicitado”.

Pradas, que fue el encargado de recoger la placa rodeado por los bomberos del Infoar, manifestó que un reconocimiento así suponía “un orgullo para mí en lo personal, y sobre todo para la cuadrilla, que como unidad es una satisfacción que nos hayan reconocido el trabajo bien hecho y la trayectoria que llevamos desde hace ya más de veinte años”.

Ese reconocimiento llega además en un año donde las duras condiciones del verano con las altas temperaturas que se han dado han puesto en jaque los bosques por los incendios. Pradas comentó que este año había sido duro, pero que el dispositivo había funcionado “con bastante solvencia”, lo que había permitido resolver “situaciones complicadas de la mejor manera posible y con profesionalidad”.

Lucha contra el fuego

En cuanto al futuro, ante la previsión de que la virulencia de los incendios vaya en aumento por el cambio climático, comentó que todo está “por escribir, no sabemos lo que puede pasar y dependerá del tiempo, del clima, aunque todo parece indicar que van a ser más duros”. Consideró que el personal está muy bien preparado, algo que se nota en las emergencias por el entrenamiento que llevan y la preparación constante.

Esteban Latorre, Agente para la Protección de la Naturaleza y a quien se entregó también un reconocimiento a título personal, comentó que no lo esperaba y que lo agradecía. “Toda la vida hemos colaborado con la Guardia Civil, con el Seprona, con todo el mundo, y cuando me lo dijeron me pilló un poquito de sorpresa”, dijo Latorre, quien explicó que asisten a los guardias por el conocimiento que los agentes forestales tienen de la montaña. El reconocimiento lo hizo extensivo a todas sus compañeros porque “todos estamos siempre dispuestos a colaborar”.