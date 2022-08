Los bomberos de la DPT llevan agua a núcleos de población de Castellón afectados por el incendio de Bejís

Por

Los bomberos de la Diputación de Teruel han suministrado, entre el 20 y 21 de agosto, agua de boca a los núcleos habitados Mas de Los Pérez y a El Molinar en el término municipal de Bejís, en la provincia de Castellón debido a la falta de suministro por los desperfectos que ha causado en la red el incendio forestal que ha afectado a esta zona. Al Mas de Los Pérez se han llevado 144.000 litros de agua y otros 12.000 a El Molinar atendiendo a una solicitud del Ayuntamiento de Bejís. Los Bomberos están ahora a la espera de que les confirmen si el problema está solucionado para continuar o no con el servicio.



Además,están suministrando agua de boca desde el pasado 17 de agosto a Lledó a causa de la turbidez provocada por las últimas tormentas. Hasta el momento se han transportado al depósito municipal unos 300.000 litros desde los hidrantes de Valderrobres y Alcañiz que suponen entre 4 o 5 desplazamientos con camiones de 12.000 litros de capacidad al día de media. Esta previsto continuar con el servicio al menos esta semana.



El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, ha señalado que los bomberos están preparados ante situaciones puntuales como estás, que en el caso de Lledó "no es un problema de suministro sino de la calidad del mismo". Si este caso se prolonga en el tiempo, Izquierdo ha señalado que se instalarían unos depósitos para que hubiera agua potable de calidad en el municipio. En el caso del municipio de Begís, el vicepresidente ha señalado que los bomberos de la DPT "trabajan en el marco de colaboración que existe con las distintas diputaciones provinciales y en una situación de emergencia como esta estamos al servicio de los ayuntamientos, sean o no de la provincia y los servicios operativos anti incendios". Izquierdo ha puesto en valor "la entrega y el trabajo del cuerpo de bomberos de la DPT y la capacidad de resolver problemas de forma rápida, yo diría inmediata, y durante el tiempo que sea necesario".