Los bomberos extinguen un incendio cerca de una gasolinera en Andorra

Bomberos de la Diputación de Teruel intervinieron el domingo por la noche en la extinción de un incendio que se produjo en las proximidades de una gasolinera pero que finalmente no alcanzó a esta instalación.



El aviso del 112 se recibió en torno a las 22:30 horas y en principio alertaba de que el fuego se había producido en una estación de servicio de la localidad de Andorra. Durante el trayecto se confirmó que no afectaba a esta instalación sino que lo que ardía era una parcela próxima y que estaba comenzando a afectar al tejado de una casa.



Al llegar al lugar los efectivos, cuatro bomberos con dos vehículos, procedentes del Parque de Alcañiz, comprobaron que ardía una parcela con restos de maleza y maderas, a unos 5 metros de la gasolinera.



El voluntario de Andorra ya estaba trabajando en el lugar del siniestro y los bomberos continuaron los trabajos hasta la extinción del fuego que quemó la fachada lateral de una vivienda unifamiliar, pero comprobaron que el interior de la vivienda no había resultado afectada. Los bomberos concluyeron el servicio a la 1 de la madrugada.