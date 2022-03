Los jóvenes de Alcañiz 'destapan' los plazos de construcción del nuevo hospital

Medio centenar de jóvenes alcañizanos repasaron este miércoles los temas de candente actualidad, tanto local como nacional, en una novedosa iniciativa con motivo de la visita de la Mesa de las Cortes a Alcañiz, que los trasladó hasta la sede comarcal del Bajo Aragón para sentirse como diputados por un día. El pleno infantil, en el que participaron alumnos de todos los colegios de la ciudad, repasó temas importantes para el desarrollo de la capital bajoaragonesa. La culminación de las obras del futuro Hospital de Alcañiz, la celebración del Gran Premio en Motorland o la creación de nuevas infraestructuras como la autovía con Zaragoza o un nuevo polideportivo para la ciudad fueron algunos de los tópicos en torno a los que se cuestionó a los portavoces de la Mesa de las Cortes de Aragón.

La picaresca infantil prometía emociones fuertes en la nueva iniciativa de las Cortes de Aragón. El objetivo, tal y como explicaba el presidente de la institución, Javier Sada, era “que los chavales vean que los problemas que les atañen a ellos se deciden no muy lejos; que se sientan partícipes en un pleno infantil y que nosotros tengamos que responder ”.



No obstante Sada ya avisaba de que los más jóvenes de la ciudad no se iban a andar con miramientos a la hora de lanzar dardos envenenados en forma de preguntas: “Yo que he sido durante veinte años alcalde de un pueblo, lo más temido era cuando venían los chavales porque podían preguntar sobre cualquier cosa. Estoy seguro de que nos van a poner en algún apuro”. La iniciativa, considerada “fundamental” de cara a incrementar la participación política entre los jóvenes, no defraudó.

El pleno comenzaba con la presentación de los grupos parlamentarios que iban a participar en la sesión. El colegio Emilio Díaz lo haría bajo el nombre de La Concordia; el Juan Lorenzo Palmireno escogió la designación Palmireno apoya y ayuda; el centro Juan Sobrarias se presentó como Somos Tolerantes; La Inmaculada optó por Juntos somos mejores; y el San Valero Escolapios actuó con el nombre de Ciudadanía Unida.

El hospital, listo en 2024

Desde el primer momento los portavoces de la Mesa de las Cortes tuvieron que sacar a relucir la mejor de sus dialécticas debido a las comprometidas preguntas por parte de los alumnos. La primera en hacerlo fue la diputada del grupo parlamentario Aragonés, Esther Peirat.



Ante las preguntas acerca del nuevo hospital de Alcañiz y los plazos previstos para la finalización de su obra, Peirat confirmó que el nuevo recinto sanitario de la capital bajoaragonesa estará finiquitado “sobre septiembre u octubre del año 2023”. Sin embargo, la diputada no quiso precipitarse y recordó: “Luego habrá que realizar todo el traslado de servicio sanitario a las nuevas instalaciones y ponerlo en marcha”. Por lo que dejó para inicios del 2024 el arranque de funcionamiento en el nuevo hospital de Alcañiz.

El arranque había sido potente y los niños de Alcañiz no estaban dispuestos a rebajar el nivel de sus preguntas, por lo que a MªCarmen Soler, representante del PSOE, le tocó responder diversas cuestiones sobre el futuro de Motorland. La socialista volvió a mostrar el compromiso por parte de su organización con la celebración del Gran Premio de Motociclismo: “Motorland es un proyecto estratégico de gran calado, crea empleo, dinamiza y es una insignia de los alcañizanos”.



Además, la portavoz aseguró que “mañana en el pleno se hablará de este tema”. Soler aprovechó la cita con los más jóvenes para poner encima de la mesa las cifras que garantizan la disputa del campeonato de MotoGP en Alcañiz.



“El consejo aprobó el pago de 8 millones para la celebración. Además, Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón, acordó con Dorna, la empresa encargada del campeonato, que el circuito albergaría competiciones en 2022, 2024 y 2026”, aseguró. Por último, la diputada aprovechó para lanzar un alegato político: “En relación a 2024 y 2026 la celebración está garantizada siempre y cuando el nuevo gobierno así lo decida. Si el PSOE continúa formando parte del gobierno, la celebración está asegurada”.

Preocupados por la energía

Durante las casi dos horas que duró el inusual pleno infantil, una de las preocupaciones que también se comentó entre los jóvenes fue el incremento de precios de la energía y, como consecuencia de ello, la futura llegada masiva de parques eólicos y fotovoltaicos a sus territorios. Los diputados Juan Carlos Gracia y Vicente Guillén tuvieron que apañárselas para dar respuesta a las contundentes preguntas de los niños.



El portavoz del PP en la Mesa de las Cortes optó por poner el foco en la parte “positiva” de los nuevos proyectos: “Todos los municipios no se ven afectados. También hay muchos que quieren instalar estas nuevas medidas porque les generan unos beneficios. Esos alcaldes entienden que así pueden mejorar los servicios públicos y ayudar a sus vecinos”.



Aunque dejó en manos de la ciudadanía de cada municipio la decisión para instalar aerogeneradores: “Habrá que hablar e instalar en las zonas que menos afecciones creen. Que sus gentes tengan la última palabra”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista trató de dar a conocer la dependencia energética que sufre España. “No tenemos petróleo ni materias primas, por lo tanto tenemos una gran dependencia. Lo que tenemos que hacer es intentar ser una gran potencia en energías renovables, lo que nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático y a que bajen los precios”, comentó.

Asuntos como el transporte en el medio rural, la acogida de refugiados tanto en Aragón como en Alcañiz o las restricciones sanitarias también tuvieron un hueco en una jornada que fascinó a grandes y pequeños. El futuro de Alcañiz está en buenas manos y ayer quedó demostrado en un pleno diferente, pero muy útil para no dejar en el olvido las necesidades de la ciudad.