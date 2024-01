Los vecinos de Cantagallos muestran su preocupación por las obras del vial de acceso al nuevo hospital de Alcañiz

Por



Nueva reunión de vecinos en Alcañiz a cuenta de las obras en el casco urbano. Este martes le tocó el turno a los residentes afectados por la urbanización del vial de acceso al nuevo hospital de Alcañiz, que ocupa el Camino de la Vía y que está cortado al tráfico rodado desde el martes de la semana pasada. Los vecinos del entorno de Cantagallos trasladaron su preocupación por unas obras que coinciden en el tiempo con las del paseo Andrade, vial paralelo al de acceso hospitalario, y por las afecciones que la maquinaria y los movimientos de tierras pueden acarrear en sus viviendas.



En el encuentro, la Policía Local informó de que se realizarán controles para verificar que solamente los vecinos acceden por el tramo en obras, mientras que la dirección de obra apuntó las medidas de seguridad que se han establecido en este vial y la coordinación que mantiene con la empresa que ejecuta los trabajos de Humanización de travesías en el paseo Andrade, que corren a cuenta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también están en marcha.



El Ayuntamiento y la dirección de obra aportaron información al vecindario del grueso de trabajos y fases que se desarrollarán durante los 14 meses que durará la actuación, con la que se adecuará un tramo de 1,2 kilómetros y se ensanchará la calle hasta llegar a los 28 metros.



En los próximos 14 meses, la zona más peliaguda y donde se concentrará el mayor volumen de movimiento de tierras es el tramo situado entre la carretera de Caspe y el propio centro hospitalario. No en vano, en uno y en otro extremo se tiene que construir una rotonda, la primera en la propia carretera N-211 para facilitar el desvío hacia el Nuevo Hospital y la segunda frente al equipamiento sanitario para regular las entradas y salidas de los vehículos.



Tal y como explicó Carlos Azuara, director de obra, la intención es que los trabajos en este tramo sensible arranquen cuanto antes. “La zona entre las dos rotondas es la que va a acumular el mayor volumen de movimiento de tierras y probablemente será el tramo que mayor tiempo permanezca cortado”, explicó Azuara. En este sentido, el responsable de la obra señaló que la llegada de maquinaria pesada para intervenir en esta zona es inminente: “estamos a expensas de que las máquinas terminen unos trabajos y se desplacen hasta la zona, donde comenzarán con los trabajos previos”.



Azuara reconoció que la obra que ejecuta en Alcañiz el Ministerio de Transportes ha influido en la programación que se sigue en el Camino de la Vía en cuestiones relacionadas con la planificación de las entradas y salidas. “Lo que hemos hecho al coincidir las dos actuaciones al mismo tiempo es cambiar la planificación buscando otros pasos alternativos”. En cualquier caso, recordó que prácticamente todas las viviendas tienen un doble acceso y no necesariamente han de emplear el vial que está ahora en obras. A priori, apuntó Azuara, “solamente hay una casa que se encuentra en el extremo de la calle y que se encontraría con unos accesos más limitados”, añadió.



Con todo, el corte del paseo Andrade no supone una problemática añadida en esta primera fase de obra, según el técnico, puesto que “contamos con mucha plataforma de trabajo”, apostilló Azuara, quien informó de que a priori el Paseo Andrade estará cortado al acceso vecinal hasta finales de febrero.



Por otra parte, ante el temor de que los trabajos causen afecciones a las viviendas (la maquinaria trabajará muy cerca de las urbanizaciones), los vecinos pidieron una inspección notarial previa y que se tomen fotografías de todos los inmuebles colindantes a la zona de obras, del exterior e interior si se cuenta con permiso, para comprobar el estado de cotas y lindes.



Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, pidió “paciencia” a los vecinos y recordó que “aunque ahora habrá molestias, después de la obra tendrán un vial ancho y extraordinario del que podrán disfrutar”.