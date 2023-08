Massalió Viu denuncia la “mala gestión hídrica” en el tramo medio del Matarraña

Por

La agrupación de electores Massalió Viu denunció este sábado en una nota de prensa la “mala gestión hídrica” que a su juicio “se está desarrollando desde hace varios meses” en el tramo medio del río Matarraña, concretamente en el término municipal de Massalió.



Este grupo, con tres concejales en el Ayuntamiento de Mazaleón, considera que el principal problema es “que, a pesar de que desde el pantano de Pena se están desembalsando unos 600 litros de agua por segundo, esta casi no llega a la zona del río en la que se ubica la toma de agua de boca del municipio”.



Además, “a partir de esta instalación, el cauce del Matarraña está totalmente seco en muchos de los tramos situados en el término municipal”.



Este hecho conlleva que el agua, en el punto desde donde se abastece la red municipal, “este casi totalmente estancada mostrando un color y desprendiendo un olor que hacen dudar de su salubridad”, añadieron en el comunicado.



A pesar de ello, desde la agrupación se entiende que, “como en ningún caso se ha avisado a la ciudadanía, los análisis periódicos que se realizan al agua de boca de todos los municipios del Matarraña todavía no han mostrado parámetros peligrosos para la salud”.



No obstante, consideran que, “de perdurar esta situación, todos los indicios hacen pensar que durante las próximas semanas no haya suficiente agua para abastecer al municipio o el líquido no tenga los parámetros necesarios para ser consumido con seguridad”.



Massalió Viu sostiene que la causa de que tanto el río como la captación de agua estén en una “situación lamentable” viene determinada por “la decisión, tomada por la Junta Central de usuarios de la Cuenca del río Matarranya y Afluentes, de desviar la mayor parte del caudal del río por la acequia que va a la Balsa de la Val Comuna con el objetivo de dirigirla rápidamente hacia Maella y que así pueda ser usada por los regantes de este municipio”.



Según la agrupación de electores, “priorizar el uso agrícola o industrial del agua por delante del consumo humano, contraviene lo previsto en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Riegos de Aragón, y nos parece intolerable”, subrayaron en el comunicado.



“Pensamos que al agua es un bien común y que debe ser gestionado en virtud del interés general adecuándose a la normativa vigente. Entendemos, y creemos que así debe ser, que parte del agua desembalsada se envíe hacia Maella, Fabara, Nonaspe y Fayón a través de la acequia de la Balsa de la Val Comuna, pero lo que no puede tolerarse de ningún modo es que los vecinos y vecinas de Massalió tengamos problemas con el abastecimiento y la calidad del agua cuando el pantano de Pena está desembalsando suficiente agua para poder evitarlos”, añadieron.



Asimismo, Massalió Viu criticó que “tampoco debería considerarse normal que, con el pantano abierto, no se mantenga un caudal ecológico mínimo a lo largo de todo el río Matarraña”.



En opinión de la agrupación de electores “esta tesitura se podría solucionar fácilmente de forma circunstancial reduciendo la entrada de agua a la acequia de la Val Comuna, algo que fácilmente puede acordar la Junta Central de usuarios de la Cuenca del rio Matarraña y Afluentes”.



Sin embargo, “también es cierto que a nivel coyuntural la Cuenca del Matarranya tiene un problema de regulación debido al aumento del consumo de agua por parte de todos los sectores (agrícola, ganadero, turístico e industrial), a la falta de consecución de los Acuerdos de Fabara y del Dictamen del Matarraña (no construcción todas las balsas laterales proyectadas), a la contaminación por nitratos o a la falta de una política de sensibilización sobre el uso del agua, entre otros”, añadieron en el comunicado.



“Dicho todo lo anterior, desde Massalió Viu hacemos pública nuestra postura respecto a estos hechos porque creemos que es un problema grave que afecta directamente a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio”, concluye la nota de prensa.