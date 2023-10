Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz: “Después del Pilar nos reuniremos con técnicos para estudiar qué hacer con el cerro”

Miguel Ángel Estevan ha cumplido 100 días como alcalde de Alcañiz. El primer edil repasa los principales asuntos y decisiones que ha tomado tras tomar posesión como presidente de la Corporación y valora la “excelente” relación que mantiene con los partidos que le apoyaron en la investidura (Vox y PAR). En esta entrevista, el nuevo alcalde anuncia que recuperará las relaciones del Ayuntamiento con el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) y que una de sus prioridades en este mandato será resolver la falta de vivienda de alquiler social para jóvenes en la ciudad.

-¿Cuál es el balance de estos 100 días?

-Es un balance positivo. Estoy aprendiendo mucho y de todo, y lo que he visto es que había una falta de cariño hacia los ciudadanos en la atención del día a día. Como enseguida nos dimos cuenta de este déficit, me he estado dedicando a atender mucho a la gente de Alcañiz, que necesitaba poder hablar con el alcalde. He encontrado una falta de cariño también hacia los técnicos de la casa, de hablar con ellos directamente sobre los temas de cada área. Los técnicos necesitaban más atención, porque mandar un correo es algo muy frío. Eso se debe hacer cuando se está fuera del despacho, pero, si estás en la casa, hay que ir a hablar con ellos y sentarse en sus despachos. Yo me siento con los técnicos de las áreas importantes del Ayuntamiento siempre que puedo.

-¿Cómo ha sido la transición en el gobierno?

-He de darle las gracias al anterior equipo de gobierno, porque de todas las dudas y problemas que han surgido hemos hablado con Ignacio Urquizu y nos las han resuelto. Ha sido una transición amena, normal y cordial.

-Hay asuntos pendientes como son las obras de los torreones y del cerro. ¿Qué va a pasar con ambas actuaciones?

-El problema de los torreones es grave. Hay tres informes negativos, de Intervención, porque hay que hacer un segundo modificado; del área de Urbanismo, por las humedades que se registran en la zona, y de Secretaría, también por el segundo modificado. El anterior equipo de gobierno tenía correos electrónicos con imágenes en los que se recomendaba no invertir allí, pero, cuando un equipo de gobierno sabe que algo no va a salir, no pide el informe, por eso no los tenía el PSOE, porque no los habían pedido.

-¿Qué van a hacer entonces?

-No nos vamos a precipitar, y esperaremos a que el Ministerio, con la obra de las travesías, nos diga si puede intervenir allí. Nos hemos dado varios meses de plazo para tomar una decisión.

-En cualquier caso, la Uned necesita una ubicación, porque actualmente se encuentra en un aula del TechnoPark.

-La Uned necesita una ubicación y tengo una idea que se podrá llevar a cabo en escasos meses. La Uned no acabará en TechnoPark. Pero, además de la Uned, también la Escuela de Adultos o la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) necesitan nuevas ubicaciones. Estamos valorando atraer estos centros formativos al centro histórico, llevarlos al edificio del antiguo Casino, si bien éste sería un proyecto de legislatura, porque la reforma del Casino tendrá un coste importante. No obstante, a corto plazo estamos valorando otras alternativas que ahora no puedo avanzar todavía, porque es un tema que ha de cerrarse. Volviendo a la Uned, su ubicación en TechnoPark fue provisional, pero la obra de los torreones está paralizada, así que hay que resolver esta cuestión a principios del año que viene.

-¿Qué planteamiento va a tener este equipo de gobierno con el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH)?

-Con el IEH ha habido una falta de atención por parte del equipo de gobierno anterior y de soberbia por parte del exalcalde. A mediados de octubre, los responsables del IEH vendrán a ofrecer a Alcañiz la Medalla de la Ciudad de Nebrija que se les concedió el año pasado. Los humanistas estaban molestos por el trato recibido por el anterior equipo de gobierno. El IEH se creó en la época de José María Pascual y, hasta el último mandato, todos los equipos de gobierno habían mantenido una unidad clara en relación al instituto.

-El año pasado no hubo ni partida en los Presupuestos municipales para el IEH. ¿Se va a recuperar?

-Sí, se hará. Es cierto, no la hubo. Es más, el anterior equipo de gobierno se inventó un instituto nuevo y el presupuesto que antes era para el IEH se lo llevaban allí.

-Es decir, que les van a rehabilitar la posición que tenían.

-Por supuesto, incluso nuestra intención es darles más visibilidad y realce.

-¿Cómo?

-Lo veremos. Ahora vienen en octubre, organizan un Congreso sobre Emblemática, Humanismo y Retórica Visual los días 15, 16 y 17 de octubre.

-Otro problema que sigue ahí es el cerro, en el que continúa la obra de emergencia. ¿Cuándo acabarán esas obras?

-A finales de este año. Mi intención es reunirme con técnicos internos y externos al Ayuntamiento (arquitectos, ingenieros...) para que aporten su visión sobre lo que podemos hacer con el cerro. Esas reuniones empezarán en breve, después de las fiestas del Pilar.

-¿Qué hay del vial que tiene que llegar, a través del cerro, al centro?

-Ese proyecto no está planteado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para que ese vial se pueda definir hay que terminar y modificar el planeamiento urbanístico.

-Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado 14 parques entre Alcañiz y Caspe, aunque solo uno está en el término municipal de Alcañiz. ¿Cuál es el posicionamiento del equipo de gobierno con respecto a la energía eólica?

- Creo que ese parque, de Forestalia, está alrededor de la zona del vertedero supracomarcal, por la Sierra del Vizcuerno. Creo que desde Alcañiz no se apreciarán los aerogeneradores. En cualquier caso, hay varias empresas que quieren invertir; yo soy proactivo a que se invierta, pero hay que tener claro que si una empresa quiere invertir y no se le autoriza la instalación por impacto y molestias solamente tiene que mover sus molinos varios centenares de metros y cambiar de término municipal. Eso supone que el Ayuntamiento que se opone no recibe ni un euro, pero los molinos estarán allí, en el mismo lugar, pero varios cientos de metros más apartados. En conclusión, hay que procurar que los aerogeneradores cumplan la normativa y no molesten.

-El año pasado, el Miteco retiró un proyecto de energía renovable en la zona del Regallo, en suelo municipal. ¿Qué tiene previsto hacer allí este equipo de gobierno?

-No lo hemos definido, pero tenemos que darle una utilidad.

-El PP y el PAR criticaron mucho los sueldos del personal de confianza y liberado del anterior equipo de gobierno, pero ustedes prácticamente han replicado el mismo modelo.

-No hemos hecho lo mismo. Hemos reducido personal y la cantidad de dinero. Antes había seis liberados (uno de ellos a media jornada) y ahora hay cuatro. Nosotros hemos reducido el gasto. A mí se me ha criticado que solo estoy al 75%, pero yo tengo una empresa y no la voy a dejar. No se me puede criticar que dedique parte de mi tiempo, el 25%, a la empresa. Que se me critique por trabajar, no me preocupa. También quiero decir que el sueldo de alcalde no está pagado, ni al 75 ni al 100%, porque son 24 horas al día y 365 días al año, pero yo no soy alcalde por dinero.

-Visto lo visto, ¿no se arrepiente de haber hecho una política tan agresiva con el anterior equipo de gobierno en relación a los sueldos?

-No me arrepiento, porque tengo claro que hemos reducido el gasto y el número de puestos de dedicación exclusiva.

-Ha decidido abrir la alcaldía los lunes por la tarde a la ciudadanía. ¿Con qué objetivos?

-Yo recibo a gente todos los días de la semana, pero había personas que necesitan venir por las tardes, y por eso decidí aplicar esta idea, que la inició hace unos años la alcaldesa de Teruel y me pareció muy buena.

-¿Qué temas le preocupan más en este momento?

-Ahora mismo, lo que más me preocupa es la vivienda. Tengo una idea que ya se la trasladé al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón y vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido.

-Comentó el PSOE recientemente que Alcañiz ha perdido una subvención de un millón de euros para hacer viviendas para jóvenes con alquiler social en el casco antiguo.

-Lo que había cuando llegamos al Ayuntamiento era una declaración de intenciones con posibilidades para acceder a un millón de subvención de Europa. Pero para recibir ese millón de euros había que invertir en un proyecto de 5,5 millones de euros. Lo primero que hice al llegar a la Alcaldía fue hablar con la Interventora, y me explicó que había una memoria valorada de 5,5 millones de euros, no un proyecto redactado o un anteproyecto sobre esas viviendas. También se podían obtener más subvenciones, pero lo que había que hipotecar el Ayuntamiento con 4,5 millones de euros.

-¿En sustitución de esa propuesta, cuál es la idea que plantean su equipo de gobierno?

-Vamos a reunirnos con la directora general de Vivienda para que nos diga si la propuesta que hemos trasladado es viable.

-¿Faltan viviendas de alquiler en Alcañiz para gente joven?

- El alquiler en Alcañiz es asequible. Hay bastante vivienda. Otra cosa es en pueblos de alrededor, donde puede haber precios similares a los de aquí. En esos casos sí se puede considerar que el alquiler está caro. En Alcañiz no hay precios excesivos, pero sí falta alquiler asequible a los jóvenes, que no pueden pagar ciertos alquileres. Nuestra intención es resolver esta cuestión lo antes posible, y para ello hemos planteado una alternativa al Gobierno de Aragón.

-¿Cómo están las relaciones con el resto de partidos que forman el equipo de gobierno, con Vox y con PAR?

-Nuestras relaciones son excelentes. Hemos hecho piña, nos reunimos constantemente con Ramiro Domínguez (PAR) y con Carlos Andreu (Vox). Hay muy buena relación entre los tres grupos, muy buena sintonía. También la hay con Teruel Existe (TE), con el concejal Joaquín Egea, que tiene una actitud muy positiva, ganas de trabajar y realiza propuestas de buenas ideas. Entiendo la actitud del PSOE, que es el principal partido de la oposición. Seguramente yo haría lo mismo si estuviera en la oposición. No obstante, creo que, en ocasiones, ese tono que emplea el PSOE no es el más adecuado para el buen ambiente. Hay mucha tensión. Quizá es porque perdieron las elecciones; espero que todo se relaje y que el anterior alcalde cambie de actitud.