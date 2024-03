Miles de tambores suenan al unísono en el acto de Romper la Hora en Calanda

Centenares de tambores y bombos congregados en la plaza España de Calanda para el Romper la Hora. EFE/Antonio García

Como ya es tradición, el municipio turolense de Calanda ha celebrado al mediodía del Viernes Santo el acto de Romper la Hora en la plaza de España, uno de los momentos más esperados de la Semana Santa en la localidad.A las 12 en punto, con el sonido de la primera campanada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, el alcalde, Alberto Herrero, ha marcado el inicio con la vara de mando en alto.Ha sido entonces cuando el estruendo de miles de tambores y bombos ha roto el silencio en la localidad natal del director de cine Luis Buñuel, uno de los impulsores de la Semana Santa de Calanda.Miles de personas, ataviadas con túnica y tercerol morado, han abarrotado este viernes la Plaza de España de la localidad; entre ellas el director zaragozano de cine Nacho García Velilla, invitado de excepción a la celebración.Él ha sido, junto al cofrade de El Encuentro, Joaquín Barberán, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, el encargado de realizar el primer golpeo con una maza en el tradicional bombo gigante y de este modo quebrar el silencio.Cada año, este honor recae en una figura representativa del mundo del cine, como Carlos Saura, Luis Eduardo Aute, Imanol Arias, Fernando Trueba, Montxo Armendáriz, Fernando Tejero, Verónica Forqué, Isabel Coixet, Paula Ortiz, Luisa Gavasa, Ana Belén, o Eulalia Ramón.Y es que la figura de Buñuel está muy presente en el que se considera uno de los actos más importantes de la Semana Santa calandina, declarada Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.Han comenzado así 26 horas de toque de tambor y bombo, hasta las 14 horas del sábado, que incluye momentos especialmente emotivos, como la “Hora Buñuel”, a las 02:00 horas de la madrugada del viernes al sábado, en la que los vecinos se reúnen a tocar frente a la estatua del cineasta en la Plaza de España.El alcalde, Alberto Herrero, ha explicado en declaraciones a EFE, que lo vivido este viernes es un sentimiento “muy arraigado” para los calandinos, algo que han vivido “desde siempre” y que han inculcado generaciones anteriores.Herrero ha destacado el “fervor del tambor”, con un sentimiento de “muchísima emoción”, que solo ha podido calificar como “algo maravilloso”, que se vive con mucha intensidad y devoción.El primer edil ha destacado el momento previo a las 12:00 horas, “en el que te acuerdas de la gente que te rodea, y sobre todo de quienes ya no están”.Asimismo, ha resaltado la importancia que la Semana Santa tiene tanto a nivel social, para dar a conocer la localidad, como económico, para todos los bares y restaurantes del municipio.Unos días de reencuentro “con esos amigos que no has visto en todo el año” y de familias del municipio que viven fuera y regresan para estas fechas.Por último, Herrero se ha mostrado “muy satisfecho” con la trascendencia de la Semana Santa en Calanda, “que cada vez es mayor”, y ha señalado que este año se ha batido el récord de presencia de medios de comunicación.