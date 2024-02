Muere un trabajador al caer al vacío desde un tejado en Prenavisa

Por

Un trabajador de 49 años de la empresa Montajes Miró de Alcañiz falleció este sábado al precipitarse 14 metros desde el tejado de una nave de la empresa Precon (antigua Pretersa-Prenavisa de La Puebla de Híjar), donde al parecer se encontraba realizando tareas de mantenimiento.

La Inspección de Trabajo ha iniciado una investigación para determinar las causas de la caída, que se produjo pasadas las 14.00 horas de la tarde, y confirmar, como todo parece indicar, que el empleado no llevaba puestas suficientes medidas de seguridad.



Los sindicatos CCOO y UGT Aragón han convocado una concentración hoy por la mañana con el objetivo de reclamar un plan de choque con medidas para evitar los accidentes laborales y muertes en el trabajo, ante los dos fallecimientos ocurridos este sábado en la Comunidad (además del trabajador de la empresa alcañizana, este sábado también falleció en la UCI del Miguel Servet el empleado senegalés de la empresa Rivasam de Zuera al que le cayeron nueve palés de madera el pasado 22 de enero, quedando gravemente herido).



Con estas dos nuevas muertes, Aragón suma ya cuatro trabajadores fallecidos en el ámbito laboral en lo que llevamos de año, según puso de manifiesto José De las Morenas, responsable de Salud Laboral de UGT Aragón. Según manifestó, en el accidente de La Puebla de Híjar “todo indica que hubo falta de medidas preventivas y un fallo de seguridad individual o colectiva, porque no se estaban utilizando o no estaban instalados sistemas de prevención; si los hubiera habido, el trabajador no habría muerto”, enfatizó De las Morenas. En este sentido, añadió que el trabajador no contaba “con una linea de vida con un sistema de anclaje de protección individual ni con un sistema de retención que impidiera la caída y que soportara parte del impacto que puede haber cuando se produce una caída”. Según añadió, “de haberse introducido medidas o haber habido la formación necesaria, este accidente no se habría producido”.



Por su parte, el secretario provincial de UGT, Alejo Galve, apuntó que “vamos a esperar a la investigación e intentar entre todos, empresarios y agentes sociales, ver qué está sucediendo, porque últimamente hay muchos accidentes graves”. Asimismo, Galve recordó que, aunque el trabajador fallecido no trabajaba para Prenavisa, sino que realizaba tareas de mantenimiento, “hay que analizar qué ocurre en esta empresa, porque en los últimos años se han producido varios accidentes graves”. Justo este mes de enero se ha cumplido un año de la muerte de Adrián Milián, alcañizano de 36 años, como consecuencia de un atropello por una grúa dentro de las naves de esta empresa. En enero de 2018 hubo otro accidente mortal en la planta de Prenavisa en el que perdió la vida otro alcañizano muy conocido, Roberto Romero, a causa de la caída de una viga. Protesta de UGT y CCOO

Representantes de UGT y CCOO se han concentrado este lunes en Zaragoza para exigir el fin de las muertes en accidentes de trabajo, que son "evitables" y un problema "de todos", y advertir que llevarán el asunto "a donde sea necesario", incluida la Fiscalía, para que las empresas, también las pequeñas, apliquen las medidas de prevención necesarias para evitar esta lacra.



Antes de concentrarse para condenar los cuatro fallecimientos en accidentes laborales que suma ya 2024, dos de ellos este sábado, el secretario de Política Sindical Industrial y Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, y el responsable de salud laboral de CCOO, Luis Clarimón, han exigido que las empresas cumplan la legislación laboral, que actúe la Fiscalía, que se potencie el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) y también las campañas de la Inspección de Trabajo.



De las Morenas ha condenado estas muertes, que son "evitables", y aunque ha recalcado que no quieren "empresarios en la cárcel" lo que tampoco quieren son "trabajadores en el cementerio".



"Esto es un problema de todos, es un problema de un ámbito social, pero detrás de todo esto hay responsables con nombres y apellidos y llevaremos donde sea necesario a las empresas para que empiecen a aplicar las medidas porque su falta de medidas de prevención se paga en muertes", ha criticado.



Ambos han recordado la falta de medidas de protección, que se repite, en el caso del fallecido este sábado al precipitarse 14 metros desde la cubierta en la que estaba trabajando en las instalaciones de la empresa de hormigones Pretersa Prenavisa en La Puebla de Híjar, una empresa en la que se han registrado tres muertes en accidente laboral desde 2018.



"La gente se va a ganar la vida, no a matarse en el centro de trabajo", ha ahondado De las Morenas, quien ha apuntado que pedirán a la Fiscalía que actúe "con todo el peso de la ley para que los culpables paguen por ello".



Clarimón ha incidido en que están fallando las medidas de seguridad, también en el caso del trabajador de la empresa del Grupo Jorge que murió el sábado después de permanecer ingresado por haberle caído unos palés encima que debería haber estar bien sujetos, y en que a las empresas con alta tasa de siniestralidad "hay que investigarlas, tiene que actuar la Inspección de Trabajo y si se ve que hay responsabilidad empresarial en las muertes tiene que actuar la Fiscalía con el Código Penal en la mano".



Ha pedido además mayor esfuerzo de las administraciones públicas y las organizaciones sociales para llegar a las pequeñas empresas, a las que no llega la ley de prevención, una "buena ley" para Clarimón, que se debería "hacer cumplir" porque entró en vigor en 1996 y hay sectores que "no se han enterado de que existe, que no evalúan adecuadamente los riesgos y que no toman las medidas preventivas y de seguridad", y en las que tampoco hay representación sindical.



Además ha reclamado que siga trabajando la Inspección de Trabajo, que ha mejorado en los últimos meses hasta un ratio de un inspector o subinspector por cada 7.200 afiliados a la Seguridad Social.



Clarimón ha recordado que según el ISSLA el pasado año concluyó con 34 fallecidos "oficialmente", aunque el sindicato cree que el número es mayor dado que hay fallecidos por infarto que no se han tenido en cuenta en las estadísticas y empresas no aragonesas, que no computan en las mismas, pero con muertos y falta de medidas de seguridad que sí fallaron en la comunidad. EFE

