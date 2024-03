“Ni un paso atrás” en el Bajo Aragón por las conquistas de derechos y libertades

Por

La plaza España de Alcañiz acogió este viernes una concentración ciudadana en defensa de la igualdad real entre géneros organizada por el colectivo Bajo Aragón Feminista, que instó a no dar “ni un paso atrás” por los derechos conquistados y libertades de las mujeres.



“Si nos unimos somos más fuertes”; “nos queremos libres, vivas, feministas y combativas”; “este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar”; “si nosotras paramos, se para el mundo” y “viva el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres” fueron algunos de los eslóganes más presentes durante la movilización, en la que se leyeron poemas y un manifiesto.



La actividad tuvo también micro abierto y música por la igualdad a cargo de la DJ Nerealucky, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz y la Comarca del Bajo Aragón. La Asociación Española Contra el Cáncer preparó comida y lució en la Lonja la exposición Mujeres Pioneras 2024, de la Diputación de Teruel.



En el manifiesto, el colectivo feminista aseguró que es un “momento crucial de la historia” para el movimiento, por lo que hay que seguir levantando la voz para alcanzar una igualdad plena entre hombres y mujeres.



“Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos un grupo intergeneracional. Pero también somos las que no están: somos las asesinadas, somos todas. Juntas hoy gritamos al mundo: ¡BASTA ante todas las violencias que nos atraviesan!”, indica con fuerza el manifesto leído.



El texto recuerda que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido el pilar de la economía y el progreso social, “dedicando horas incontables a trabajos de cuidado no remunerado ni reconocido”. Por ello, reclaman que sean “una responsabilidad social compartida y remunerada”.

Rechazan la “discriminación laboral persistente”. En Aragón, “las mujeres cobran un 23% menos de media que los hombres por el mismo trabajo o de igual valor”. Lamentan “la discriminación por maternidad y el acoso sexual” como realidades a “enfrentar” en cada centro de trabajo. Piden “condiciones laborales justas y equitativas para todas las mujeres, sin importar su origen, orientación sexual o identidad de género”.



“En el centro de nuestras demandas está el derecho fundamental al control sobre nuestros propios cuerpos”, añaden, por lo que rechazan “cualquier intento de retroceso en este derecho”. Exigen que en España la educación afectivo-sexual forme parte del currículo, y culpan de que no sea así a la Iglesia católica.



En un mundo en guerra, recuerdan que ésta es “destrucción y muerte, todo lo contrario a una vida sostenible y puesta en el centro”. Exigen el fin del comercio de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con los estados que violan los derechos humanos. “Estamos viendo con horror el genocidio del pueblo palestino por parte del estado sionista de Israel con la ayuda de los EEUU y el silencio cómplice de la UE. La guerra es la expresión más vil de un sistema ecocida y genocida, y las mujeres debemos impulsar el cambio hacia un mundo más justo y en paz”, indican.



“Desde Ucrania, Siria o Palestina hasta Burkina Faso o Somalia; en cada conflicto armado, las mujeres corren el riesgo no solo de morir bajo las bombas, sino también de convertirse en botín de guerra”, recuerdan.

Por último, reafirman su determinación de seguir luchando “por un mundo más justo, igualitario y libre de violencia imperialista, capitalista y patriarcal”.