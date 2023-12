Ramón White, director del Proyecto del Nudo de Transición Justa Mudéjar de Endesa: “La tramitación administrativa de los parques tiene que ser ágil para que podamos alcanzar objetivos”

El director del Proyecto del Nudo de Transición Justa Mudéjar de Endesa, Ramón White, hace un balance “muy positivo” del primer año de desarrollo del plan, con 7 millones invertidos y la contratación de 35 personas en 2023. Considera que su iniciativa es “impecable” y fruto de ello ha sido galardonada en la última Cumbre del Clima (COP28) en Dubai como proyecto de referencia internacional en materia de transición energética justa. Entiende que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) sea exigente en el cumplimiento de los compromisos de generación de riqueza y empleo tras la adjudicación de los 1.202 megavatios (MW) del concurso, y al mismo tiempo pide agilidad administrativa a los gobiernos central y autonómico en los procedimientos de información pública para que a finales de 2025 puedan comenzar las obras de los 14 parques. Solicita abiertamente que otros desarrollos renovables no entorpezcan un proyecto que ha depositado una garantía millonaria y del que dependen 500 empleos y 1.700 millones de euros de inversión. Asegura que el plan de acompañamiento no se ha movido “ni un milímetro”, y no descarta incluir nuevos proyectos para reforzarlo.

-Su proyecto de transición energética acaba de recibir un premio en la Cumbre del Clima de Dubai. ¿Sigue siendo una iniciativa única en el mundo un año después?

-Eso es lo que ha considerado la COP 28, que nuestro proyecto es un referente mundial en materia de transición energética justa. Es un espaldarazo fantástico, es el reconocimiento al trabajo que hemos hecho en los últimos tres años y al que vamos a seguir haciendo. Nos enorgullece y a la vez nos emociona, y es desde luego un acicate más para hacer que el proyecto siga avanzando hasta que logremos culminarlo.

-¿Sigue pensando que 500 personas tendrán en 2028 un empleo fijo y duradero en el entorno de Andorra?

-Lo que pensamos ya no es en 2028 sino en 2029, pero sí. Nuestra hoja de ruta no se ha visto alterada, nosotros continuamos trabajando el proyecto energético con la potencia de casi 1.900 MW y eso sigue avanzando. En el momento en que lleguen las autorizaciones lo construiremos y todo el empleo que se asocia a la operación y mantenimiento y gestión de los activos va a estar ahí. Y en el plan de acompañamiento no nos hemos movido ni un milímetro de lo que presentamos en nuestra oferta y por lo tanto vamos a seguir trabajando para que todo eso sea una realidad.

-¿Por qué lo aplazan un año?

-Por el hecho de que la resolución del concurso se demoró algo más de lo que estaba inicialmente previsto y porque todo el procedimiento administrativo que sirve para la concesión del acceso y conexión al proyecto se culminó en el mes de agosto del año 2023. Por lo tanto, como el horizonte de creación de empleo que marcan las propias bases del concurso establece seis años desde el momento en que dispongas de acceso y conexión, en agosto de 2029 hará seis años.

-En noviembre, en la presentación del Plan Estratégico de Endesa hasta 2026, José Bogas elevó a 1.700 los millones de inversión. ¿A que se debe?

-Nuestro proyecto sigue siendo el proyecto con el que ganamos el concurso, tanto en lo energético como en el plan de acompañamiento. El incremento en el volumen de inversión obedece a una coyuntura económica mundial a la que no escapa el sector de la energía renovable. Eso supone que la inversión necesaria para acometer nuestros proyectos energéticos se va a ver incrementada.

-¿Mantienen las plantas de hidrógeno verde y de electrolizadores?

-El proyecto de hidrógeno para nosotros es muy relevante. De hecho a lo largo de los primeros meses de 2024 vamos a solicitar al Gobierno de Aragón la Autorización Ambiental Integrada para la planta de generación. Y la planta de electrolizadores va directamente relacionada. Lo que sí es verdad es que no este proyecto de hidrógeno verde, sino cualquier otro en España necesita de ayudas públicas para salir adelante porque el mercado ahora mismo es muy limitado y compite con otras fuentes energéticas que resultan a día de hoy más baratas.

-Sonó en el territorio que había alguna pata del proyecto que se había caído, de unos 25 empleos. ¿Esto es cierto?

-Dentro de nuestra estructura de proyecto, y esto es algo que es natural, hay iniciativas que con el paso del tiempo van cogiendo la madurez y la consistencia que demanda, y hay otros que a lo mejor les cuesta un poquito más. Trabajamos en la búsqueda de posibles alternativas ante la eventualidad de que algún proyecto de los que inicialmente hemos previsto se encuentre en una situación de debilidad.

-¿Y cuál se ha caído?

-No se ha caído ninguno. Sí es verdad que hay uno que estamos esperando a ver si acaba de alcanzar el punto de madurez adecuado y, si no, disponemos de alternativas para que la creación de empleo no se resienta.

-No puede decir cuál es.

-Prefiero no hacerlo.

-¿De la parte industrial?

-Del sector servicios.

-¿Se están encontrando con alguna dificultad añadida para firmar terrenos o conseguir permisos? Hace un año contaban con poner la primera piedra de los parques en el primer semestre de 2024.

-Aquí hay un factor que es clave, que es el ritmo de tramitación con la administración. Nosotros podemos querer iniciar la construcción del parque mañana pero si no tiene las autorizaciones administrativas necesarias no lo podemos hacer. Y los ritmos de tramitación necesariamente tienen que ser ágiles para que nosotros podamos alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Y de hecho, hoy por hoy, esa fecha que nosotros en un momento dado barajábamos de poder comenzar a lo largo de 2024 con la construcción de algunos de los parques no se va a poder alcanzar. La previsión que nosotros ahora manejamos es que a lo largo del primer cuatrimestre de 2025 el proyecto obtenga la autorización ambiental que otorga el ministerio y, a partir de ahí, que hacia finales de 2025 podamos comenzar con la construcción de los primeros parques.

-¿Les ha salido competencia con el grupo CIP, que también busca terrenos en los que ubicar plantas energéticas para un proyecto de hidrógeno verde?

-La realidad en Aragón, y desde luego toda esta zona no escapa a esa realidad, es que hay un apetito por invertir en renovables grandísimo y hay, es verdad, otras iniciativas en todo este entorno de la zona de transición justa que están trabajando por encontrar su espacio. Eso es así. Nosotros contamos con el apoyo municipal, con el favor de los propietarios y estoy convencido de que nuestro proyecto en ese sentido no tiene ninguna nube en el horizonte. Tratándose de un proyecto que ha ganado el concurso de transición justa, que tiene un plan de acompañamiento sin paragón, con una inversión extraordinaria y con una creación de empleo que ningún otro va a poder aportar, sí nos preocupa que todo ese esfuerzo pudiese en un momento dado no verse reconocido y entrar en conflicto con otros proyectos que ni han ganado un concurso, ni han tenido que depositar 280 millones de euros en garantías ante el Gobierno como nosotros. Estoy convencido de que la Administración será consciente de esa situación y encontrará la forma para que no suponga un problema.

-Ustedes adquirieron un compromiso, pero quieren que sea recíproco y que la Administración facilite su proyecto.

-Es un proyecto donde el papel de la Administración es fundamental. En primer lugar porque convocó un concurso público y lo adjudicó, en segundo porque tanto la central como la autonómica tienen todo que decir en hacer posible que los proyectos se construyan. Por lo tanto, parece lógico que un proyecto de esta naturaleza encuentre un espacio en el que todas esas condiciones que se han dado al ganar un concurso sean tenidas en cuenta.

-¿Mantienen las ubicaciones de instalación de centrales? Albalate, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel, y Alcorisa.

-Exacto, son diez municipios y se mantiene inalterado.

-¿Se podrán beneficiar los consumidores, empresas incluidas, de estos desarrollos?

-La producción anual que saldrá de aquí equivale al consumo anual de un millón de hogares, por lo que estará mucho más allá en cuanto a su volumen de la necesidad de consumo del área. Estamos trabajando para que empresas en este entorno, las que están y las que puedan llegar, puedan disponer de condiciones ventajosas, un precio más favorable, en el suministro de energía eléctrica a partir de la generación de nuestros parques renovables.

-¿En qué punto están los desarrollos industriales del plan de acompañamiento?

-La faceta industrial tiene una relación muy directa con el desarrollo de los proyectos de generación renovable. Es decir, la fábrica de seguidores solares que se instalará dentro del perímetro de la térmica –al 92% de ejecución del desmantelamiento– suministrará seguidores solares a los 1.200 MW de plantas solares fotovoltaicas que vamos a construir. La energía eléctrica que necesita la planta de generación de hidrógeno verde también va a proceder de estas plantas de generación. Y la fábrica de electrolizadores, para la que tenemos un acuerdo con un fabricante español, está íntimamente relacionada con la planta de generación de hidrógeno verde. Por eso insisto en esa agilidad por parte de la administración. En todo caso, y concretando: en lo que hace referencia a la planta de seguidores solares consideramos que en condiciones normales a lo largo de 2024 comenzará a andar el proyecto con Soltec. Sobre la planta de hidrógeno, en el primer trimestre de 2024 vamos a lanzar ya la solicitud de Autorización Ambiental Integrada al Gobierno de Aragón. Con respecto a la planta de reciclaje de módulos solares en La Puebla de Híjar, en las próximas semanas vamos a lanzar la solicitud de autorización también al Gobierno autonómico. Situamos que pueda convertirse en una realidad a lo largo de 2025. Con respecto al proyecto logístico eólico, irá en el espacio previsto dentro de las instalaciones de la térmica. A lo largo de 2024 se avanzará de manera significativa la primera fase y daremos los primeros pasos de la segunda. Por último, con Forestal del Maestrazgo llevaremos a cabo un proyecto de procesado de astillas para biomasa. Ya les hemos cedido una de las antiguas naves de la central, dotada con soluciones de autoconsumo energético y agua.

-Tenían en cartera el proyecto de plataforma digital Smart Rural. ¿Avanza?

-Hemos mantenido a lo largo del año infinidad de contactos con la empresa. Estamos esperando a que la visibilidad sobre el conjunto del proyecto energético sirva para poder avanzar en él. De momento está en espera.

-Han venido a presentar el primer pictopueblo de Aragón en Andorra, que les hace especial ilusión. ¿Qué es?

-Junto a Atadi, hemos convertido a Andorra en el primer pictopueblo inclusivo de Aragón, con pictogramas a la entrada de 200 emplazamientos para que sean identificados fácilmente por personas con diversidad funcional. Es este tipo de proyectos con los que nos sentimos más felices porque, en definitiva, sirven para mejorar el día a día de personas que presentan situaciones de dificultad en la comprensión. También con Atadi hemos puesto en marcha el Olivar Endesa, con 150 árboles ya con recogida este mes.

-¿Qué tal está siendo la relación con Apadrina un Olivo?

-Muy bien, el proyecto está funcionando estupendamente. A lo largo de 2023 se han producido 29 contrataciones, y ya se han recuperado 10.000 de los 60.000 olivos que están previstos a través de la aportación económica que nosotros estamos llevando a cabo. Además, va a poner de largo en las próximas semanas su nueva plataforma comercial digital que fortalecerá sus ventas.

-¿Cómo marcha el resto de proyectos de acompañamiento, tanto en el sector primario como en servicios?

-Ya está funcionando el primer apiario solar vinculado con Sedeis V. Es el primer proyecto y habrá otros siete. Sobre el balneario de Ariño, en mayo el pleno aprobó el proyecto y a partir de ahí el ayuntamiento licitará las obras con la aportación económica que hemos comprometido. Sobre el centro de estudio de avifauna, que se ubicará dentro del perímetro de la central, tenemos muy avanzado el acuerdo con una fundación de referencia a nivel nacional y en 2025 podría ser una realidad. También va a arrancar la plantación de aromáticas en 18 hectáreas.

-¿Qué grado de aplicación tiene el plan de formación?

-La base de la Escuela Rural de Energía Sostenible es la formación en renovables: montaje y mantenimiento de módulos solares; fabricación de seguidores solares; biodiversidad: el factor ambiental es fundamental en los proyectos de generación renovable en su fase de diseño, construcción, y operación y mantenimiento. Estamos contentos de cómo están yendo las cosas. Empezamos en junio y hemos ofrecido ya 60.000 horas de formación en 23 cursos, con 800 inscritos. El proyecto es muy sólido, cuenta con el apoyo del Inaem y cinco ayuntamientos (Andorra, Utrillas, Albalate, Alcorisa y Calanda) para disponer de los espacios. A lo largo de los primeros meses de 2024 reforzaremos con algunos programas adicionales.

-¿Ya están volviendo los trabajadores de Endesa que tuvieron que salir a otras plantas por el cierre de la térmica?

-Hay gente que ya está regresando. Nuestra aspiración es que todo el volumen de empleo que se va a generar a partir del proyecto energético sirva para que esas personas que en su momento hubieron de salir de Andorra y su entorno puedan tener un puesto de trabajo aquí.

-¿En qué situación están las comunidades energéticas?

-Estamos negociando con 13 municipios para alcanzar nuestro objetivo de beneficiar a 3.800 familias en el entorno de transición justa con una rebaja de sus facturas de energía eléctrica en el entorno del 25%, lo cual es importante. Endesa asumirá un 80% de la inversión necesaria para la instalación y gestión del autoconsumo. Firmamos el primer convenio con el Ayuntamiento de Alacón y la previsión es que la primera planta de 40 kW se haga realidad en primavera.