“Tenemos que centrar el foco de atención para cuidar mejor a nuestros mayores”

El secretario general de Consejo General de Enfermería de España, Diego Ayuso, participó el viernes en las VII Jornadas Ciencia Enfermera celebradas por el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel en Andorra. Desde allí animó a las profesionales a investigar, especialmente en prevención para la salud y en favor de las personas mayores, y trasladó algunas reivindicaciones. Instó a las administraciones autonómica y central a reconocer el desarrollo competencial de las enfermeras, que les asignen categoría profesional A1 e incrementen el ratio de profesionales en toda España y en todas las áreas de salud. Lamentó, por otra parte, que las sanitarias apenas puedan prescribir productos o medicamentos básicos relacionados con los cuidados.

-¿A qué se debe la presencia del Consejo en Andorra?

-Nos ha invitado el Colegio de Enfermería de Teruel a estas jornadas de investigación. En primer lugar, darle las gracias y felicitarle por esta iniciativa. Es importantísimo para las enfermeras y enfermeros promocionar la investigación, es uno de los motivos de avance de la profesión. Si no hacemos encuentros para difundir, promocionar y dar visibilidad a toda la investigación que hacen las enfermeras y enfermeros en nuestro país, y en concreto aquí en Teruel, difícilmente seguiremos avanzando.

-¿Cómo ve el desarrollo de la profesión en el medio rural?

-Nos parece fundamental porque la realidad que tiene nuestro país en muchas comunidades autónomas es la dispersión geográfica. Es importante que en las zonas rurales sean muy accesibles todos los aspectos relacionados con la salud de la población, sobre todo los que están ligados a prevención, promoción de la salud y adquisición de hábitos de vida saludable. Es del todo necesario para que no haya tanta cronicidad como existe en nuestro país y prevenir complicaciones a futuro. Por eso es muy importante que desde el Consejo estemos en la zona rural también presentes, promocionando la investigación enfermera.

-¿Está suficientemente valorado el oficio de enfermera?

-Desgraciadamente, no lo estamos. La realidad es que las enfermeras y enfermeros estamos presentes en todos los ámbitos asistenciales (atención primaria, hospitalaria, sociosanitario) y quien ha necesitado cuidados sabe de nuestra importancia. Sí sentimos valoración por parte de la ciudadanía, pero la que necesitamos ahora mismo es la valoración política. Es decir, que realmente se apueste por un desarrollo competencial de las enfermeras y eso no lo estamos recibiendo por parte de los políticos. Pedimos que se valore como toca nuestra profesión, nos den la categoría profesional A1, que nos la merecemos, se nos reconozca a nivel retributivo y se incremente el número de enfermeras y enfermeros en España. En áreas rurales donde estamos, donde las enfermeras y enfermeros son un referente en salud para la población, tiene que haber políticas que realmente nos permitan desarrollarnos competencialmente para satisfacer las necesidades de la población y mejoremos la salud de la ciudadanía. A nivel académico somos graduados, máster y doctores: máximo nivel. Pero eso no se ha traducido en un reconocimiento real.

-También quieren prescribir medicamentos básicos.

-Queremos que una enfermera pueda prescribir un producto sanitario o un medicamento relacionado con el cuidado. Evidentemente, por nuestra formación, experiencia y competencias es realmente bien triste la situación. Desde el Ministerio de Sanidad hemos podido desarrollar en cinco años solo 10 guías, 10 fármacos, y cuatro de ellos están recurridos. Es bien triste. Pedimos a la administración autonómica y central que den la aprobación para que las enfermeras podamos ser prescriptoras de la Ley del Medicamento.

-El ejemplo de la valía de los profesionales a los que representan y forman son las comunicaciones científicas que son capaces de hacer en jornadas como esta.

-La investigación enfermera es el motor hacia el avance de la profesión. Es verdad que todavía tenemos mucho recorrido por hacer, pero hemos evolucionado en las últimas décadas de una forma muy importante. La aportación científica es clave. No todas las enfermeras tenemos que hacer investigación, pero sí consumir evidencia científica y por eso es tan importante que haya investigación enfermera que sea aplicable a los cuidados que damos a la población.

-¿De qué forma apoya el Consejo la investigación?

-La apuesta por la investigación es muy firme. En primer lugar, decir que las enfermeras y enfermeros investigamos en nuestro tiempo libre. Es importante que las administraciones públicas se convenzan de que parte de la jornada laboral se compute como tiempos de investigación. Y necesitamos financiación. Otras disciplinas, gracias a la industria tienen un soporte muy importante a nivel económico para poder realizar investigación, pero no es nuestro caso. Por eso desde el Consejo establecimos ayudas por valor de 750.000 euros anuales que se dan directamente a los colegios de enfermería para que puedan poner en marcha proyectos de investigación. Por otra parte, estamos apoyando a sociedades científicas y asociaciones nacionales de enfermería con importes de 600.000 euros de ayudas, anualmente también. Tocamos diferentes áreas de conocimiento, desde cuidados críticos a cardiológicos, urgencias, ostomías... También ofrecemos ayudas a doctorandas y doctorandos. El doctorado es el máximo nivel académico, por lo tanto es el máximo nivel de investigación y queremos que los que estén dispuestos para conseguirlo tengan esas ayudas. Tenemos 230.000 euros anuales, que sin duda no es suficiente pero anualmente es una ayuda importante. Establecemos cinco premios nacionales con los que damos 10.000 euros a cada proyecto de investigación, antes de iniciarse. Y a la mejor tesis doctoral también le damos un premio de 5.000 euros. Y tenemos becas de investigación en áreas como la salud mental o los cuidados de la piel, entre otros.

-¿En qué campos cree que se podría investigar más?

-El ámbito de la salud pública, de la atención primaria, es muy importante. Todos los aspectos que tengan que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y luego hay otro aspecto en el que tenemos que avanzar que es la cronicidad. Las patologías crónicas cada vez son más frecuentes en nuestro país. Y cada vez hay más personas mayores y por lo tanto tenemos que centrar el foco de atención para cuidar mejor a nuestros mayores porque realmente es la población que más usa los recursos sanitarios, que más nos necesita y por lo tanto tenemos que hacerlo con mayor calidad.