Unanimidad en las Cortes para mejorar la A-1409 entre Aguaviva y La Cañada de Verich

La Comisión de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística de las Cortes de Aragón aprobó este martes por unanimidad una Proposición no de Ley del Partido Socialista, enmendada in voce por el Partido Popular, para mejorar la carretera A-1409 en el tramo que quedó pendiente de actuar entre Aguaviva y La Cañada de Verich.



La propuesta fue defendida por la diputada socialista por la provincia de Teruel Carmen Soler, que recordó durante su exposición que en el resto de la vía ya se actuó con anterioridad y que quedó pendiente este tramo porque se preveía hacer una presa en el río Bergantes, que finalmente no se ha hecho.



Todos los grupos reconocieron la necesidad de completar este tramo y respaldaron la iniciativa, si bien desde el Partido Popular se presentó una enmienda in voce que fue aceptada por los socialistas después de que los populares les criticasen por no haber hecho estas obras cuando gobernaron ellos.



La iniciativa aprobada insta al Ejecutivo aragonés a realizar las obras de mejora del firme de la carretera A-1409 entre Aguaviva y La Cañada de Verich, y con la enmienda in voce de los populares plantea que las obras de la misma entre el barrio de Las Masadetas y Aguaviva “se incluya en el nuevo Plan General de Carreteras para el periodo 2025-2040”.



Todas las formaciones políticas constataron la importancia de acometer una actuación de este tipo, aunque se cruzaron acusaciones sobre las distintas planificaciones que se hacen en función de que se esté gobernando o en la oposición.



La diputada socialista Carmen Soler explicó que los trabajos a realizar en esta ocasión, tras los ejecutados con anterioridad, podrían acometerse en tres bloques. Por un lado, entre Aguaviva y Las Masadetas comentó que habría que asfaltar el firme, además de ensanchar una zona estrecha que solo tiene un carril y que es una “zona peligrosa”.



Indicó por otra parte que entre Aguaviva y La Cañada de Verich habría que asfaltarlo, al igual que entre esta localidad y La Ginebrosa, después de haber mejorado el trazado en anteriores intervenciones. Se refirió igualmente a que entre La Ginebrosa y Aguaviva, además del asfaltado, habría que intervenir en una curva peligrosa así como en unas zonas estrechas.



Precisó que las actuaciones más concretas habría que acometerlas entre los puntos kilométricos 35 y 37, además de 900 metros entre los puntos kilométricos 33 y 34, y 500 metros de la travesía de La Cañada de Verich. Indicó que habría que ensanchar el firme hasta los 8 metros y después intervenir en dos puentes en los que “también habría que ampliar la plataforma hasta los 10 metros”.



Soler añadió que “sobre todo” se tendría que llevar a cabo “un asfaltado con aglomerado en todo el ancho de la carretera”, con lo cual se dotaría a esta infraestructura con el ancho adecuado y se mejoraría el firme.

Reivindicación histórica

La parlamentaria socialista señaló que era una reivindicación “histórica” por suponer la conexión con la N-232 y la futura A-68 y tener “un tráfico constante”. También recordó las actuaciones hechas con anterioridad en el resto del trazado y la conveniencia de que se siga actuando en ella al no llevarse a cabo la obra hidráulica que estuvo prevista en el río Bergantes y que en su momento paralizó la continuación de las actuaciones.



El portavoz del PP, Juan Carlos Gracia Suso, que condicionó el apoyo a que fuese aceptada la enmienda in voce, como así ocurrió, reprochó a los socialistas que no hubiesen acometido esta actuación cuando gobernaron ellos, puesto que ahora al Gobierno actual le toca hacer las reparaciones en carreteras que le corresponden, además de “las reparaciones que ustedes no hicieron” cuando gobernaban, en referencia a los socialistas.



Suso acusó al PSOE de haber conseguido el “hito histórico” de “tener las peores carreteras de España”, con asfalto en malas condiciones y con baches. “Hemos venido aquí para trabajar y evidentemente vamos a reparar todas las carreteras que podamos y a solucionar todos los problemas que nos ha dejado el Partido Socialista”, dijo el portavoz del PP, que recordó al principal grupo de la oposición que el tramo que ahora piden reparar de forma urgente no lo incluyeron en el Plan Extraordinario de Carreteras.



Soler, que aceptó la enmienda, replicó que había un compromiso por parte del anterior Ejecutivo que dependía de la obra hidráulica prevista que no se va a hacer, y que en ocho meses el nuevo Gobierno también lo podría haber incluido. Gracia consideró que lo importante es que se había llegado a un acuerdo y afeó a los socialistas pidiéndoles que fuesen “más elegantes”.



Carmen Rouco (Vox) dijo que era importante acometer este tipo de actuaciones y eludió incidir en la “falta de inversiones y de ambición” que había habido en años anteriores, aunque aludió a ello durante su intervención.

Joaquín Palacín (CHA) manifestó que con esta intervención se cerrarían todas las actuaciones de este eje en beneficio de la seguridad vial, cerrándose así lo que quedaba pendiente.



El diputado de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, reclamó más inversiones en este ámbito porque las malas infraestructuras “nos llevan a más despoblación y a menor calidad de vida”. Reclamó que haya carreteras “en condiciones de seguridad y de asfaltados óptimos”.