Urrea de Gaén exalta la confraternidad en el Pregón de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y el Bombo

La coqueta iglesia de San Pedro Mártir de Urrea de Gaén acogió este sábado el Pregón de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y Bombo, que este fin de semana celebra sus Jornadas de Convivencia en esta pequeña localidad de la Comarca del Bajo Martín. La pregonera de esta edición, la actriz aragonesa Luisa Gavasa, destacó la pasión, confraternidad y emoción en torno al sonido del tambor con la que viven estos nueve pueblos de la provincia la tradición semanasantista.

Tras las Jornadas Nacionales celebradas el fin de semana pasado en Andorra, este sábado (y seguirá el domingo) ha sido Urrea de Gaén la que se ha convertido en localidad anfitriona del tambor y bombo en la provincia de Teruel. Representantes institucionales de los nueve pueblos de la Ruta (Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén) y agrupaciones y cofradías vinculadas a la Semana Santa se han reunido en este municipio del Bajo Martín para recordar que hay algo que les une desde hace cientos de años: el toque del tambor y el bombo, cada pueblo con sus propias particularidades.

La pregonera de estas Jornadas de Convivencia hizo hincapié en “los vínculos colectivos y comunitarios que se establecen a través del tambor, que distingue en Aragón el carácter y personalidad” de esta tierra. La actriz aragonesa expresó lo que ha significado para ella el sonido del tambor desde que era una niña, siempre asociado a las imágenes que todavía tiene en la memoria de los penitentes o los alabarderos que procesionaban por Zaragoza, su ciudad de nacimiento.

Primera relación

La intérprete explicó cómo su primera relación con la Semana Santa del Bajo Aragón fue en Calanda, donde tuvo el privilegio, junto con la actriz Paula Ortiz, de dar el primer toque en el Romper la Hora de la localidad natal de Luis Buñuel. “Entonces entendí el símbolo de ese sonido que desde entonces está en mi corazón”, reconoció Gavasa, quien terminó su intervención en Urrea de Gaén señalando que “el sonido del tambor produce momentos de comunión que se viven desde el alma”. La actriz prometió al final del acto ponerse la túnica esta Semana Santa y dijo que “nunca olvidaré este honor”, arrancando los aplausos del público.

Como no podía ser de otra manera, el Pregón 2024 volvió a estar protagonizado por el toque de tambores y bombos, que retumbaron con fuerza en la iglesia de San Pedro Mártir, atestada hasta la bandera de vecinos y visitantes. El público fue testigo de cómo el hermanamiento de los pueblos de la Ruta se manifestaba con los toques que ofrecieron al inicio del acto la cuadrilla integrada por tamborileros de los nueve pueblos.

No obstante, no fue ésta la única sorpresa que deparó la tarde, ya que, antes de que Gavasa leyera su Pregón, un grupo de danzantes agasajó al público con una muestra del Dance de Urrea de Gaén. Finalmente, una última actuación no menos emocionante, la de los Rosarieros, que cantaron una pieza arrancando al final el aplauso de los asistentes.

Aunque el acto central se desarrolló en la iglesia parroquial a las 18.30 horas, las Jornadas de Convivencia de 2024 arrancaron una hora antes en la ermita de Santa Bárbara con la recepción de las autoridades invitadas, la inauguración de la Exposición Itinerante y la entrega de insignias de la Ruta del Tambor y Bombo. Fue un pequeño aperitivo antes del Pregón que pronunció la actriz aragonesa.

Seña de identidad

Las intervenciones que se escucharon en esta Jornada de Convivencia pusieron de manifiesto que la confraternidad en torno al tambor y al bombo es una seña de identidad indispensable en la Semana Santa del Bajo Aragón histórico. Así lo destacó la alcaldesa de Urrea, Silvia Blasco, quien resaltó la “autenticidad de la Semana Santa” en este municipio, “su familiaridad y tradición que se ha conservado intacta en la mayoría de los rituales convirtiendo a Urrea en una caracola de resonancias en Semana Santa”. Silvia Blasco agradeció el papel que desempeña en el pueblo la Orden Tercera de San Francisco, organizadora de todos los actos y artífice de “mantener viva la tradición”.



Luisa Gavasa, en el centro de la imagen, junto al presidente de la Ruta y la alcaldesa de Urrea de Gaén



Silvia Blasco mostró su “convicción de que merece la pena unir nuestros sonidos no solo para que se nos conozca desde el exterior, sino para conocernos mejor entre nosotros”. La regidora recordó que durante los 47 años de unión, la Ruta del Tambor y Bombo “ha conseguido logros en conjunto que de forma individual hubiera sido imposible”. No hay que olvidar que la Semana Santa del Bajo Aragón ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y que el sonido de los tambores de España fue declarado por la Unesco en 2018 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La alcaldesa de Urrea de Gaén recordó el esfuerzo que ha realizado la comisión organizadora por preparar este evento y no se olvido de los galardonados en estas Jornadas de Convivencia -los Alabarderos de Urrea, con el Tambor Noble de la Ruta, y el Centro de Estudios del Bajo Martín (CEBM), con el Premio Redoble. Los alabarderos, dijo, “representan la esencia de nuestra Semana Santa”, mientras que del CEBM subrayó que “desarrolla una exquisita labor de difusión cultural y patrimonial que permite saber de donde venimos y a donde vamos”.

La alcaldesa consideró merecido tanto el galardón a los Alabarderos, que “representan la esencia de la Semana Santa”, como el entregado al Centro de Estudios del Bajo Martín, que mantiene viva la historia y recuerda con sus investigaciones “cuáles son sus orígenes” resaltó la regidora.

En cuanto al resto de intervenciones, fue el presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, Fernando Galve, el que hizo hincapié en que “hoy se pone de manifiesto el hermanamiento de nueve municipios en torno al tambor y al bombo para mostrar al mundo cómo se siente la Semana Santa en estos nueve municipios”. Grandes o pequeños, dijo Galve, “todos los pueblos de la Ruta somos iguales y ese es el secreto para que nos hayamos mantenido unidos durante tantos años”.

Por su parte, el consejero de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, enfatizó durante su intervención en Urrea que “tener una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional no es poca cosa”, por lo que instó a todos los presentes a hacer todo lo posible por “preservar y transmitir ese legado a las nuevas generaciones”. En ese mismo sentido, el consejero de Turismo y Medio Ambiente manifestó que “hay que sentirse orgulloso de esas tradiciones heredadas de los antepasados”.

Desfile de escuelas

Tras la intervención de los Rosarieros se dio por concluido el acto institucional de estas Jornadas de Convivencia. A su término se inició un desfile por las calles de Urrea de Gaén de las Escuelas de Tambor de los nueve pueblos de la Ruta. Los niños que están aprendiendo los toques más representativos de las procesiones realizaron un recorrido desde el colegio público hasta la plaza de la Iglesia. No obstante, no fueron los únicos que anoche tocaron en Urrea. Pasada la medianoche y después de la cena de convivencia, se celebró una concentración de tamborileros en la plaza de la Iglesia que rompieron la Hora, a semejanza de lo que harán, ya en cada una de las localidades, la medianoche del próximo Jueves Santo.

Para hoy domingo está previsto el acto de exaltación de tambores y bombos con la participación de una cuadrilla de cada localidad de la Ruta del Tambor y Bombo.