Andorra redobla la hermandad en torno al tambor y bombo con las XXXVII Jornadas Nacionales de Exaltación

Los alumnos del Gloria Fuertes fueron protagonistas elaborando un magnífico detalle para las 22 delegaciones. M. N.

Este sábado continúan los actos

Las XXXVII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo arrancaron este viernes en Andorra con una espectacular ceremonia inaugural que fue un homenaje a las raíces íberas y mineras de la localidad y a sus tradiciones, con la jota por bandera. El tiempo acompañará finalmente este fin de semana y las 22 delegaciones de cinco comunidades autónomas participantes redoblarán en hermandad hasta la extenuación.La villa minera organiza por tercera vez este evento y parece dispuesta a que sea el mejor de la historia. La gala de apertura, dirigida por el colaborador de Aragón TV y profesor de jota Sergio Aso, no dejó indiferente a nadie en un pabellón polideportivo abarrotado. Allí se concentraron miles de andorranos y los primeros tamborileros invitados, procedentes de los once municipios turolenses (Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén, Teruel y Valderrobres), así como los visitantes Agramón, Tobarra, Hellín (Albacete); Alagón, Fuentes de Ebro (Zaragoza); Alcora (Castellón); Alzira (Valencia); Baena (Córdoba); Jumilla, Moratalla y Mula (Murcia).Sobre el escenario desfilaron los Sedetanos de El Cabo, gladiadores, joteros y joteras ilustres de Andorra y Aragón en homenaje a José Iranzo –que salió a bailar con su Pascuala en forma de gigantes–, y sonó Santa Bárbara Bendita en honor al duro trabajo en la mina, sustento y sufrimiento de la población local en el último siglo. Todo ello, bajo el protagonismo indiscutible de los tambores de Andorra y el bombo gigante de la Cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos presidiendo. La Coral Luis Nozal, la Escuela Municipal de Música, La Martingala y el Dance de Santa Bárbara tuvieron su espacio.Especialmente emotiva fue la salida de decenas de niños de todas las edades, que desfilaron por los pasillos exteriores para unirse en un solo toque con los tamborileros adultos bajo el escenario. La guinda la pusieron los alumnos del colegio de educación especial Gloria Fuertes, que idearon el detalle de las Jornadas Nacionales que se llevará cada una de las delegaciones oficiales a sus lugares de origen.En el capítulo de discursos, el presidente –saliente este año– del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo, Antonio Mesa, agradeció la hospitalidad de Andorra y subrayó el sentimiento de “hermandad, fraternidad y ardor” que ponen los tamborileros cuando redoblan. “Andorra recibirá a cientos de tamborileros que vienen a ofrecer sus característicos toques y a recibir el saludo y abrazo de sus amigos”, añadió.Andorra recoge el testigo de Tobarra y lo cederá a Moratalla en 2025. Luego vendrán La Puebla de Híjar (2026), Albalate (2027), Hellín (2028), Valderrobres (2029), Baena (2030) y Samper de Calanda (2031). “En 32 años no se ha llegado a tener este número de pueblos dispuestos a celebrar las Jornadas”, observó el presidente, que lo achacó al reconocimiento de la Unesco a las tamboradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ello augura “un gran futuro” para esta tradición ancestral.El alcalde de Andorra, Rafael Guía, y el presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, Fernando Galve, entregaron sendos detalles a Mesa por su labor de décadas al frente del Consorcio, y éste a su vez tuvo un detalle con el consistorio.Guía agradeció a Mesa su labor incansable hasta conseguir el reconocimiento de la Unesco, “que pone en valor un sentimiento común, profundo y arraigado en una larga tradición en torno al tambor y el bombo”. Una costumbre, la de redoblar por Semana Santa, “que nos da una identidad especial y que cada día se extiende más captando nuevos adeptos”, afirmó.Agradeció el trabajo de los voluntarios, la Cofradía del Cristo de los tambores, los grupos culturales, los servicios municipales implicados y los patrocinadores que lo han hecho posible.“Son unas jornadas preparadas con mucha ilusión y cariño para el disfrute de todos. Nos hablan de unos valores que representan perfectamente lo que es el espíritu del pueblo de Andorra: cultura, fraternidad, compañerismo y, cómo no, también fiesta. Os pedimos que las viváis con mucha pasión, pero también con respeto y civismo. Esperamos que sean un referente para ediciones venideras y un orgullo para todos los andorranos. Abarrotad las calles hasta no poder más y expandid este sentimiento que nos une por todos los rincones de España”, exhortó el regidor a vecinos y visitantes.Tras el acto de inauguración se sucedió la fiesta hasta las tantas de la madrugada. El ayuntamiento ha dado permiso a la hostelería para sacar barras al exterior en horario ilimitado.A las 11:00 horas ha tenido lugar el acto de Exaltación, con una actuación por pueblo en el polideportivo. El desfile comenzará a las 19:00 horas y a las 00:30, ya en domingo, se recreará el acto de Romper la Hora en la plaza del Regallo, con un espectáculo “luminotécnico-musical” que es el secreto mejor guardado.Como novedad, este año las cofradías de Alloza, Muniesa, Ariño y Berge que conforman la asociación Tamboas formarán parte del desfile.