Usuarios del Hospital de Alcañiz se movilizan contra los recortes del pliego del servicio de ambulancias

La Asociación de Facultativos del Hospital de Alcañiz (AFHA) ha empezado a movilizarse por los recortes que implicará la entrada en vigor del nuevo pliego de servicio de transporte sanitario terrestre urgente en el sector sanitario del Bajo Aragón. Los médicos están invitando a la ciudadanía —a través de redes sociales— a que presenten quejas formales en los distintos registros oficiales del Gobierno de Aragón por la merma de servicios que implica el nuevo pliego, que dejará sin ambulancia secundaria (UVI Móvil) de traslados intrahospitalarios al sector durante las noches, los fines de semana y los días festivos.

El nuevo pliego, que entrará en vigor en febrero del año que viene, mantiene localizados en la base a la UVI móvil y al personal asignado a ésta (médico y enfermero) desde las 09.00 a las 21.00 horas. Sin embargo, los fines de semana y días festivos esta ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA o UVI Móvil) pasará a ser un Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) en horario diurno, puesto que solo contará con un enfermero asignado de 09.00 a 21.00 horas. Al no haber presencia de médico deja de ser operativa para traslados de pacientes graves o desestabilizados. Además, por las noches, de 21.00 a 09.00 horas dejará des estar disponible, es decir, desaparece todo el servicio, ambulancia y personal de enfermería.

Con esta situación, el sector de Alcañiz se quedaría con solo la UME disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. El problema de esta merma de servicios radica en el momento en que se necesite realizar un traslado entre hospitales cuando la UME está realizando otro servicio de urgencia, o viceversa, cuando se haya utilizado la UME para un traslado de un paciente al hospital Miguel Servet (centro de referencia para el hospital de Alcañiz) y se requiera su presencia en una urgencia en el sector sanitario del Bajo Aragón.

Queja

Según detalló un facultativo del hospital, con esta situación se ha encontrado el hospital de Alcañiz desde el verano, cuando la AFHA ya presentó una queja formal a través de una carta dirigida al gerente del sector y a la consejera de Sanidad, al quedarse el centro sanitario con una UVI móvil sin médico asignado desde las 21.00 a 9.00 horas de lunes a viernes y durante todo el día los fines de semana y días festivos. La misiva no dio ningún resultado, de ahí esta nueva movilización de los médicos, a la vista de la inminente entrada en vigor del nuevo pliego, que afianzará y oficializará el recorte de medios y servicios en este sector sanitario, que tiene como referencia a una población de 75.000 pacientes de las provincias de Teruel y Zaragoza.

Según comentó esta misma fuente, desde este verano, las urgencias que han requerido traslados desde Alcañiz al hospital Miguel Servet en el horario en que el servicio ha estado restringido y no ha estado disponible la UME —puede ser un paciente inestable que requiere de UCI, un parto prematuro, un ictus...— se han tenido que resolver pidiendo o bien una UVI móvil que viniera desde Teruel capital (a 150 kilómetros de distancia de Alcañiz) o desde Zaragoza (a 100 kilómetros), con lo que eso supone en pérdidas de tiempo de intervención.

A la vista de la experiencia que han tenido los facultativos desde julio y la nula repercusión que ha provocado su carta dirigida a la consejería de Sanidad, los médicos han decidido movilizar a la ciudadanía e informarla de la situación que se afianzará a partir de febrero. De momento, denuncian en redes sociales que si una enfermedad sufre complicaciones (parto, ictus, infarto, entre otras), no se puede garantizar un traslado al centro de referencia que cumpla los estándares de seguridad del paciente.

Pliego de 2018

Según David Alejos, presidente del Comité de Empresa de la UTE de Transporte Sanitario Urgente de Teruel, actualmente el servicio cuenta con un médico asignado las 24 horas del día, que está localizado los fines de semana y por las noches, aunque “actualmente se está incumpliendo el pliego de 2018 y muchas noches entre semana y fines de semana no hay médico en la UVI Móvil”, denunció el representante sindical.

En relación al nuevo pliego, adjudicado de manera provisional a la empresa sevillana Tenorio Ambulancias, Alejos señaló que “se han presentado alegaciones y se está en proceso de resolución”. El representante sindical señaló que “no solo reconvierten la UVI Móvil en una SVAE sin médico los fines de semana durante 12 horas, sino que retiran todas las ambulancias de soporte de Híjar, Alcorisa, Muniesa y Maella, que, aunque se encuentra en Zaragoza, también pertenece al sector de Alcañiz”. Todo ello, enfatizó “nos tiene bastante sorprendidos y enfadados por el deterioro que va a sufrir a la tención en el sector y en la provincia es destacable; en el caso de Teruel capital, aunque no la retiran durante 12 horas como en Alcañiz, la convierte en una SVAE durante los fines de semana y por las noches”.

Según denunció el presidente del Comité de Empresa, “no sabemos en qué se basan para realizar esta reordenación, porque no nos han dado explicaciones; la única, que por las noches se trabaja menos, pero no es una cuestión de los sanitarios, sino que esto afecta a los usuarios”, enfatizó Alejos, quien echó en falta un “estudio en profundidad sobre el número de pacientes y las enfermedades con que salen de aquí, porque afirman que los pacientes no salen de aquí inestables, y eso no es así, pueden salir con inestabilidad en un traslado o pueden requerir de una estabilización durante el mismo”.

Firmas en atención primaria

De manera paralela a las quejas promovidas desde la asociación de facultativos, también algunos Consejos de Salud del sector de Alcañiz han iniciado una recogida de firmas por los recortes en medios de transporte que sufrirán en horario de noche desde las 21.00 a las 09.00 horas. En Híjar, Muniesa, Maella y Alcorisa, todas pertenecientes al sector de Alcañiz, las ambulancias convencionales, disponibles hasta ahora las 24 horas del día, se reconvierten en servicios de Soporte Vital Básico (SVB) y solamente tendrán presencialidad en horario diurno, de 09.00 a 21.00 horas, esto es, durante 12 horas.

Para rechazar esta situación, las zonas de salud de Mas de las Matas, Alcorisa y Calanda han promovido una recogida de firmas en la que exigen al Gobierno de Aragón que revierta “de manera inmediata el recorte en el servicio para garantizar una asistencia en plenas garantías”. Demandan “recuperar la asistencia del transporte sanitario terrestre urgente las 24 horas del día, los siete días de la semana”.