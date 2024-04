Valdealgorfa sella su escombrera y abre un punto limpio para depositar los escombros

Por

Valdealgorfa ha sellado por completo su escombrera y ha puesto en marcha un punto limpio para depositar los residuos de la construcción que se generen en las obras llevadas a cabo en el municipio. A la clausura de la escombrera municipal se le puso un punto final la semana pasada con una plantación de pinos (a la que seguirán otras) con la que se pretende convertir en una zona verde lo que hasta ahora era un lugar lleno de residuos de diverso tipo que no cumplía con la normativa medioambiental.



El municipio bajoaragonés ha realizado un procedimiento para llevar a cabo el cierre de la escombrera y la creación de un punto limpio que ha venido regulado por una ordenanza municipal de nueva creación que ahora va a ser tomada como referencia en el resto de pueblos de la delimitación comarcal, al menos en aquellos que todavía mantienen este tipo de instalaciones ilegales.



El último pleno de la Comarca del Bajo Aragón celebrado la semana pasada aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo socialista en la que se proponía unificar en este territorio la política de gestión de residuos procedentes de la construcción y de las demoliciones. En este sentido, el presidente de la institución, José Miguel Celma, explicó que tras este acuerdo “se va a remitir a todos los ayuntamientos un manual de buenas prácticas y un reglamento que ya está en vigor y que aplica el Ayuntamiento de Valdealgorfa”, mencionó el presidente. Se trataría de una especie de hoja de ruta para proceder al sellado de las instalaciones que todavía están abiertas, un manual para que, de manera paulatina, las escombreras que están abiertas y no cumplen con la normativa vayan desapareciendo del territorio comarcal. Ordenanza nueva

La normativa municipal aprobada en Valdealgorfa concreta todo su articulado en las obras de construcción, rehabilitación, reparación, reforma y demolición e incluye también las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que no requieran de proyecto técnico. El reglamento incorpora a su vez sanciones para aquellas personas o empresas que no cumplan con lo estipulado en este reglamento municipal. La cuantía de éstas será, según el texto, la que estipule en su caso la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. Sellado

El Ayuntamiento de Valdealgorfa tomó la determinación de clausurar este año pasado su escombrera municipal, después de que el consistorio recibiera una sanción por incumplimiento de la normativa medioambiental. “Decidimos sellar la escombrera para no recibir más sanciones y lo conseguimos gracias a que la empresa Tragsa empezó las obras de adecuación de la vía verde, de manera que con la tierra que tenía que retirar se cubrió la zona”, detalló la alcaldesa, Reyes Gimeno.



Inicialmente, el consistorio había iniciado conversaciones con la empresa que está ejecutando las obras de adecuación del nuevo vial de acceso al Nuevo Hospital de Alcañiz. “Acordamos que traerían la tierra que extraían para ayudarnos a sellar la escombrera, pero, por motivos que desconocemos y que no llegaron a explicarnos, finalmente se la llevaron a otra parte, así que finalmente ha sido la tierra que ha retirado Tragsa del tramo de la vía verde que se encuentra entre Valdealgorfa y Valjunquera la que hemos empleado para cubrir toda la zona”, añadió Reyes Gimeno. Punto limpio

De forma paralela a la clausura de la vieja escombrera, el Ayuntamiento de Valdealgorfa creó un punto limpio para gestionar los residuos de la construcción. No en vano, tal y como enfatizó la alcaldesa, “como ya no tenemos escombrera, hemos tenido que crear un punto limpio para los residuos procedentes de las obras, ya sean mayores o menores”, lo que ha venido acompañado de un nuevo reglamento u ordenanza que regula su uso. En este sentido, tal y como comentó Gimeno, “en el caso de las obras mayores, las empresas encargadas de las mismas tienen que firmar un contrato con un gestor autorizado, mientras que es el Ayuntamiento el que tiene que hacer lo propio para la recogida de aquellos residuos o escombros que llegan o se generan procedentes de obras menores”. Zona verde

Por otra parte, la alcaldesa mencionó que el consistorio bajoaragonés se ha propuesto recuperar la antigua escombrera para su integración medioambiental en el entorno. Para ello, el Ayuntamiento ha coordinado y promovido una primera plantación de arbolado, que no será la última. El pasado fin de semana “se plantaron alrededor de 100 pinos en esta zona, y seguiremos haciéndolo hasta que nos quede la antigua escombrera completamente cubierta de especies”, enfatizó Reyes Gimeno. En la primera actividad de plantación de especies participaron 20 personas. “Volveremos allí en unos 15 días parar regar los ejemplares que están plantados”, añadió. Buenas prácticas

Con todo, ahora la Comarca del Bajo Aragón tiene prevista la elaboración de un manual de buenas prácticas en materia de residuos con el fin de que todos los ayuntamientos apliquen medidas de gestión adecuadas y acciones respetuosas con el medio ambiente. Según el presidente comarcal, al resto de municipios de la delimitación comarcal también se les remitirá el reglamento redactado por el Ayuntamiento de Valdealgorfa con el fin de unificar los mismos criterios de gestión y control en todos los pueblos.



La alcaldesa, que también es consejera de Residuos Sólidos Urbanos y de Medio Ambiente en la Comarca del Bajo Aragón, valoró que se apuesto por la unificación de medidas en el territorio, si bien recordó que la de Valdealgorfa no es la única localidad que ha sellado ya su escombrera: “en otros municipios también se han cerrado ya”, enfatizó Gimeno, quien puso en valor la colaboración supramunicipal en este aspecto”.