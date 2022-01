Valderrobres climatizará el vaso mediano de las piscinas para extender su uso

El Ayuntamiento de Valderrobres quiere ampliar y cubrir la piscina mediana de sus instalaciones municipales, lo que conllevará la construcción de unos vestuarios adaptados y un acceso cubierto nuevo y climatizado. La actuación prevista permitirá alargar la temporada de baño más allá del verano, pudiéndose utilizar las instalaciones durante el resto de estaciones.

Para cubrir la piscina, se llevará a cabo una ampliación del largo del vaso mediano, de acuerdo con el espacio disponible, con el fin de aprovechar al máximo las actividades de natación. Igualmente, está prevista la construcción de unos vestuarios y un acceso nuevo que esté también cubierto y climatizado para su uso fuera de la temporada estival.

El ámbito de actuación se centrará en un terreno de 763 metros cuadrados, 379 de los cuáles están ocupados por el vaso mediano y las playas de esta piscina.

La obra consistirá en la ampliación del largo de la piscina, de manera que se actuará en su extremo oeste reduciendo la anchura de la playa actual sin que llegue a quedar por debajo de los dos metros mínimos exigidos por la legislación sanitaria para piscinas de uso público. Asimismo, se demolerá la pared oeste de la piscina, el muro que la separa de la rampa y la mitad de ésta, según consta en el proyecto.

Para dar una mayor flexibilidad a su utilización tanto en verano como en el resto de las estaciones la cubrición se plantea con una cubierta ligera transparente de policarbonato alveolar y estructura de perfilería de aluminio de aleación que cumpla los requisitos estructurales frente a las acciones del viento y la nieve.

Dado que este tipo de estructuras y cubiertas requieren cierta perpendicularidad y el recinto ampliado no tiene forma rectangular regular, la memoria contempla el recrecimiento en anchura de los muros sur y este. De esta manera, para que el complejo quede cubierto y climatizado se cubrirán dos tramos de pasillo.

Se ha previsto que tanto las partes verticales de los cerramientos de la piscina como los de los accesos se puedan desplazar mediante guías y guillotinas para que los espacios cubiertos queden integrados con los descubiertos en los periodos que no será necesaria la climatización de la piscina. De esta forma, la piscina mediana podrá seguir utilizándose en verano, aunque mantendrá la cubierta.

El pavimento de la playa se verá afectado, ya que las baldosas y las canaletas de la superficie que se utilizaron en su día ya no se fabrican, por lo que será necesario reponer todo el pavimento de las playas y canaletas de superficies vinculado a la piscina. Asimismo, el proyecto también prevé un aprovechamiento al máximo de los materiales de construcción y depuración debido a la inexistencia de algunos materiales en el mercado en este momento.

Los vestuarios se emplazarán en el espacio actualmente ocupado por un parterre ajardinado cercano a la piscina, en un edificio modular en planta baja construido con perfiles metálicos de acero galvanizado y paneles sándwich que tendrá forma cuadrada. En total, ocuparán una superficie de 124 metros cuadrados.

Tratamiento

Para climatizar la piscina mediana y tratarla se ampliará y modificará el sistema de bombeo con el fin de contrarrestar el aumento de pérdidas de carga que comportarán las instalaciones de calentamiento de agua. Actualmente el sistema de suministro de agua en este vaso ya es independiente de los otros dos. Además, en las instalaciones se tendrá que renovar el aire del recinto de manera constante, manteniendo una humedad relativa de entre el 60 y el 70% y una temperatura comprendida entre los 24 y los 28 grados, esto es, entre 2 y 4 grados superior a la que tendrá el agua.

La climatización del volumen cerrado del recinto de piscina mediana se realizará a través de una unidad de tratamiento de aire a ubicar en el exterior que eliminará la humedad excesiva del aire procedente de los procesos de evaporación de la piscina.

Asimismo, está prevista la instalación´no de una batería de agua para calefacción alimentada desde la caldera existente y una batería de agua para recuperación energética, alimentada desde el vaso de la piscina.

El alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, explicó que la adecuación de una piscina de invierno “era un proyecto de nuestro programa electoral; la gente lo demandaba, porque en nuestra zona no hay ninguna piscina climatizada de este tipo y muchas personas se suelen ir a Alcañiz, no sólo para practicar deportes sino por cuestiones de salud”. El Ayuntamiento “puede dar este servicio, que, además, servirá como actividad complementaria para colegios”.

Boné enfatizó que “aprovechamos parte de las instalaciones que había, en concreto la piscina mediana, que tiene 15 metros de largo y que prolongamos cinco metros más hasta llegar a los 20”. Para climatizarla “utilizaremos parte de la zona de depuración que ya tenía asignada’. Según añadió, aunque en verano la cubierta de este vaso se mantendrá fija, “los laterales se podrán recoger para que su uso en la temporada estival continúe”.

A su juicio, los 20 metros de largo por siete de ancho “serán suficientes para una población de 2.500 habitantes y para el resto de usuarios de la comarca que quiera usarla, puesto que esperamos que vecinos de otros pueblos se animen a venir aquí”.

El plazo de licitación de la obra termina el 10 de enero. “Abriremos las ofertas el día 12 y adjudicaremos. Nos hubiera gustado empezar la obra antes para tenerla terminada antes de julio, pero no ha podido ser”. En cualquier caso, señaló que “si en verano no está acabada la obra, nuestra idea es seguir con ella tomando medidas para perjudicar lo mínimo a la piscina de verano’. La obra, según dijo, no puede parar, porque “hay varias subvenciones del Fite que tenemos que gastar antes de noviembre de 2022”.

El Ayuntamiento de Valderrobres financiará esta actuación con fondos propios y con dos subvenciones, una de 120.000 euros del Fite de la anualidad 2019 y otra de 142.000 del Plan de obras y servicios de la Diputación de Teruel. El alcalde, no obstante, confió en “poder incorporar alguna subvención más a principios de año”.

La obra, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses, ha salido a licitación por un montante de 580.000 euros (IVA no incluido), una cantidad sobre la que el consistorio espera obtener alguna rebaja en el periodo de presentación de ofertas.

40 años

Las instalaciones de la piscina de Valderrobres tienen más de 40 años. Desde 2003 se iniciaron una serie de actuaciones de mejora y modernización que consistieron en la adaptación de la piscina deportiva, en la mejora de los vestuarios y en distintas reformas en el cuarto de depuración con ampliación del almacén. Posteriormente, a partir 2006, se adaptaron las piscinas de chapoteo y recreativa tanto en construcción como en depuración y ya se previo que la recreativa se pudiera cubrir en un futuro para alargar la temporada del baño.