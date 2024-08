Amigos de Lechago, contra el uso del pantano para la generación de hidrógeno

Por

La Asociación Amigos de Lechago ha presentado alegaciones a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la concesión de agua del pantano de Lechago para la producción de hidrógeno al entender que esta actividad es incompatible con el desarrollo sostenible tanto del municipio como del conjunto de la Comarca del Jiloca.



El colectivo afirma en su escrito al organismo de cuenca que entiende que “ esa concesión es incompatible con el desarrollo sostenible de Lechago y del conjunto de la comarca del Jiloca, porque hace desaparecer ese volumen de agua (un mínimo de 3,8 hm3 y pudiendo llegar hasta los 6 hm3: aproximadamente el volumen actual del embalse) que desaparece, sale del ciclo del agua y no vuelve de ninguna forma (residual, vertido, escorrentía, evaporación, etc.) porque deja de existir como agua al disociarse -por medio de electrolisis- la molécula en H2 (verde) y O2”.



Además, entiende que dificulta, si no impide, “el desarrollo de proyectos vinculados al turismo, ocio, deporte, medioambiental, etc. como pudieran ser el conocido Jiloca Laqua u otros, como el prometido por la administración del Estado de Biodiversidad (en el que se está trabajando y que supone un ambicioso proyecto de aprovechamiento de turismo, ocio y deporte en el entorno del embalse, que podría ser incompatible con la concesión solicitada) que ponga en valor una infraestructura infrautilizada y que en la actualidad en absoluto genera ningún tipo de beneficio para Lechago, Calamocha y toda la comarca, bien al contrario, es un ejemplo de infraestructura inútil y cara.



La Asociación entiende que tanto esta concesión como la instalación de plazas solares en la lámina de agua del pantano solo busca “hacer caja” por parte del Estado privando -dice- a Lechago de “un futuro sostenible aprovechando el pantano, que tanto perjuicio ha ocasionado en el pueblo” calificándolo como “neocolonialismo”.