ASIADER apoya 34 proyectos de inversión en la comarca en 2020 que suponen 1,47 millones de euros

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín, Asiader celebró esta semana su asamblea anual en la que se hizo un balance de la convocatoria de ayudas de 2020, donde se atendieron 43 solicitudes, de las que se aprobaron 34. En total se comprometió una ayuda de 611.000 euros que supondrán una inversión mínima de 1,47 millones.

De las 43 solicitudes recibidas se aprobaron 34, cuatro desistieron por no poder cumplir con las obligaciones o completar la documentación, una fue denegada por no cumplir los requisitos como beneficiario y cinco no se aprobaron por insuficiencia presupuestaria del grupo.

Respecto a los proyectos aprobados, 10 correspondieron a proyectos productivos que crearán en la Sierra de Albarracín 6 puestos de trabajo, de los cuales 2 serán femeninos; 21 a proyectos no productivos, 3 de formación y 3 a proyectos de cooperación entre particulares.

Renovación de la junta

En esa reunión se aprobaron las cuentas anuales y el presupuesto para 2021, además de renovarse la mitad de la Junta Directiva tanto de la sociedad civil como de entidades locales.

Coincidiendo con que este año se cumple el 25 aniversario de la constitución de Asiader y, en representación de las personas que han trabajado desinteresadamente por el desarrollo del territorio, se invitó a la asamblea a anteriores presidentes. Además se hizo entrega de una revista conmemorativa en la que se exponen tanto la inversión como la ayuda canalizada durante estos años y en qué sectores. La publicación incluye a su vez un listado de todos los proyectos aprobados desde sus inicios y un reportaje fotográfico.

Así mismo se destacó la participación de Asiader como socio en los proyectos de cooperación entre Grupos Pon Aragón en tu Mesa, Aragón Infoenergía: Cambio climático, biomasa y empleo, Desafío SSPA 2021: Teruel, Cuenca y Soria ante el reto demográfico y la despoblación, Pueblos vivos, Turismo ornitológico , Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel y se dio a conocer el desarrollo y puesta en marcha de las acciones previstas a ejecutar de los mismos.

En la reunión se hizo balance del desarrollo de la bolsa de empleo tanto de las ofertas recibidas en la Asociación, como del perfil de los demandantes que solicitan empleo en el territorio, así como de la demanda existente de vivienda.



Se expuso también la situación actual de la vivienda disponible en la zona, viéndose su problemática a través del inventario de vivienda elaborado recientemente. También se expusieron los principales cambios que afectan a la actual convocatoria de ayudas, que se ha prorrogado durante un año más, con una ampliación del presupuesto de ayuda en 270.517 euros, dirigido a iniciativas empresariales y a iniciativas públicas.