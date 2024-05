El Miteco deniega a 21 parques energéticos la autorización administrativa previa

La Dirección General de Política Energética y Minas desestima la solicitud de autorización administrativa previa presentada por la matriz Energía Inagotable, filial de Forestalia, para un total de 18 parques eólicos localizados en las comarcas de la Sierra de Albarracín, Jiloca y Comunidad de Teruel. Ayer apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución, que lleva fecha de 24 de abril y que desestima la solicitud de los parques y su infraestructura de evacuación y acuerda el archivo del expediente.

El argumento que figura en el documento publicado en el BOE plantea la imposibilidad de conceder esa autorización administrativa previa si el titular no cuenta con los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte, algo que Forestalia tenía autorizado, pero caducó al no presentar al tiempo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La resolución no pone fin a la vía administrativa, dando pie a la presentación de un recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del siguiente día de la notificación.

En el BOE del miércoles apareció la denegación de varios parques eólicos y su estructuras de evacuación asociadas. En concreto los ya publicados son Libitina, en Almohaja y Peracense y compuesto de nueve aerogeneradores; Levana y Estentor, que en conjunto sumaban 16 molinos y se localizaban en Rodenas; Eneas, en Blancas, Pozuel del Campo y Ojos Negros y con cinco molinos, y Escila, con nueve generadores en Ojos Negros, Pozuel del Campo y Blancas.

Además, el BOE también recoge la desestimación de las plantas fotovoltaicas Inus y Ladón, ambas en Ojos Negros.

Acceso a la red

Aunque estos son los parques cuyos expedientes aparecen en el Boletín Oficial del Estado, a los interesados les llegó la comunicación de que han sido desestimados todos, tanto los 18 ubicados principalmente en la Sierra de Albarracín como los tres de Ojos Negros y su infraestructura de evacuación. “La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes”, según figura en el expediente.

Precisamente el acceso a la red fue desestimado por incumplimiento de los plazos en la presentación de la documentación. Así, Red Eléctrica Española otorgó permiso de acceso a la red a las 21 instalaciones con fecha de 6 de mayo de 2021, lo que suponía que la empresa tenía un plazo de seis meses para presentar el “proyecto y de 31 meses para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, cuya resolución fue emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fecha del 15 de diciembre de 2023, es decir, nueve días después de que terminara el plazo para su presentación. Por ese motivo, Red Eléctrica Española anuló los permisos de acceso.

Forestalia alegó contra esa resolución y fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que dirimió el conflicto y desestimó el acceso a la red de la empresa. Forestalia ya ha anunciado que va a recurrir estas desestimaciones.

Los proyectos

Los proyectos energéticos proyectados por la empresa energética incluían parques fotovoltaicos con una potencia de 620 MW en los términos de Alba, Albarracín, Almohaja, Blancas, Bronchales, Pozuel del Campo, Ojos Negros, Orihuela del Tremedal, Peracense, Santa Eulalia del Campo, Rodenas, Villafranca del Campo, Villar del Salz y su infraestructura de evacuación. Además, el proyecto llevaba aparejados tres parques solares en Ojos Negros y su infraestructura de evacuación, en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia, puesto que transportaba la energía hasta La Eliana. Se trata de un línea de Muy Alta Tensión (MAT) de 188 kilómetros, con un centenar de torres y que discurría paralela a la A-23.

Paisajes de Teruel celebra el desistimiento de las centrales y habla de “fuerte golpe a Forestalia”



La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha recibido “con gran satisfacción” la resolución de la Dirección general de Política Energética y Minas. Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma, explicó a través de una nota de prensa que “la administración le ha planteado subsanaciones a Forestalia pero la empresa no ha cumplido los plazos. Las promotoras de renovables, como es el caso de Forestalia y sus filiales, tiene un plazo de 31 meses para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental, si no lo consiguen el proyecto caduca”. Detallan en el comunicado que “aunque la resolución no pone fin a la vía administrativa, esto supone un fuerte golpe para Forestalia, entidad que de no lograr resultados por esta vía deberá presentar un nuevo proyecto si quiere seguir obteniendo energía de las sierras turolenses para llevarla al Mediterráneo”. En opinión de Paisajes de Teruel, “esto es un gran logro para el territorio turolense”. A juicio de la plataforma, tanto la mala calidad de los estudios presentados, como las alegaciones elaboradas conjuntamente por miembros del Colectivo Sollavientos y ellos mismos y las de otras organizaciones, ayuntamientos y personas afectadas “han provocado que la empresa haya tenido que ir mejorando el proyecto, pero tales han sido las deficiencias y carencias de este que desde la Plataforma piensan que ha retrasado tanto el procedimiento que lo ha hecho caducar” Paisajes de Teruel incidió en la importancia la participación pública de estos procedimientos y “que los plazos de la misma sean coherentes con el tamaño del proyecto” y animaron a participar “para frenar proyectos defectuosos, incompletos o con graves afecciones’.