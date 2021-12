Ayuntamientos y vecinos reclaman otra vez una sanidad justa y digna en las Cuencas Mineras

Por

Los alcaldes de la comarca de las Cuencas Mineras convocaron este jueves ante las puertas del Centro de Salud de Utrillas a todos sus vecinos para reclamar mejores servicios sanitarios ante los recortes de personal sanitario y la falta de servicios que se sufre en el día a día en gran parte de la Comarca.



El acto contó con la presencia de representantes de los ayuntamientos de Martín del Río, Escucha, Utrillas, Montalbán, Palomar de Arroyo y Castel de Cabra y el presidente de la comarca de las Cuencas Mineras, José María Merino. Diversas asociaciones acudieron a la cita con sus pancartas en las que mostraron sus reivindicaciones sanitarias como la Asociación de Mujeres Virgen del Castillo de Montalbán, representantes del Movimiento de Acción Rural y miembros de la plataforma Orgullo Rural.



Actuó como portavoz de todos ellos el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, quien destacó que esto era una llamada de atención a las instituciones y que aquí “estamos implicados todos y todos tenemos que arrimar el hombro”. Desde los ayuntamientos no se pueden dar las soluciones, nosotros podemos hacer propuestas, continuó, pero es el gobierno de Aragón quien tiene que tomar decisiones y cambiar probablemente la legislación, para que tengamos médicos y sanidad de calidad justa y digna. También tuvo palabras de agradecimiento para los sanitarios que en la actualidad están trabajando en el Centro de Salud de Utrillas y en general a los sanitarios que han trabajado durante toda la pandemia. El problema que puede darse ahora, señaló Moreno, es que si no se da un servicio en un Centro de salud rural, se saturarán las urgencias del Obispo Polanco, como está empezando pasar.



Ante lo que parece ser la sexta ola de la covid, matizó, “no sabemos a qué ni cómo nos enfrentamos”, pero si algo tienen claro todos los presentes es que “la sanidad en las Cuencas Mineras ha tocado suelo” y por eso van a seguir movilizándose, “esta no va a ser ni la primera ni la última de una serie de acciones”.



Los alcaldes están en contacto con los diferentes movimientos ciudadanos que actúan en la Comarca y están estudiando la posibilidad de realizar una acción reivindicativa cada mes hasta conseguir el objetivo de una sanidad justa y digna.



Tras esta intervención salieron las sanitarias a mostrar su malestar por la situación en la que están viviendo durante su jornada laboral desde hace tiempo. Fue Ana Monzón, enfermera, la encargada de poner voz y explicar la preocupación en la que viven instaladas diariamente. Tiene que cubrir el servicio con cansancio, a base de ansiedad, de malos ratos, de saturación. “El servicio está cubierto porque nadie -matizó Monzón- puede decir que no ha sido atendido, pero con la carga que supone el estar bajo mínimos de personal”. Ahora mismo están a tope de PCRs, seguimientos, vacunación, campaña gripe, análisis, consultas ordinarias presenciales, curas. “Como la solución se está dando, no nos están resolviendo las carencias que tenemos”, afirmó. Tres médicos de siete

La realidad es que a día de hoy debería haber siete médicos en el Centro de Salud de Utrillas y actualmente hay solo tres. “Nos han dicho que cerremos -comentó Monzón-, pero no queremos, porque la gente se tendrá que ir a Teruel, hacer 80 kilómetros y se acabarán saturando las urgencias de allí”.



El jueves se dio el caso que solo había un médico de guardia para toda la zona de Utrillas, la más poblada de las tres existentes en la comarca, y están exigiendo que estén enfermería también, pero desde la dirección están diciendo que no son médicos y no pueden hacer ese servicio.



También quisieron hacer un poco de pedagogía para distinguir entre lo que es urgente y lo que puede aplazarse, definir correctamente urgencia de emergencia, urgencia de demanda, para no saturar los servicios de urgencias.



Los vecinos asistentes a la concentración acudieron desde los pueblos afectados y mostraron su preocupación por la situación actual. Para los miembros del Movimiento de Acción Rural mostraron su compromiso e indicaron que la unión es el camino para conseguir el objetivo de una sanidad 100%.