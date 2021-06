Teruel vuelve a movilizarse este sábado por una sanidad pública al 100% en el medio rural

Por

Teruel vuelve a movilizarse este sábado por una sanidad pública al cien por cien en el medio rural, tanto en sus centros de salud como en sus hospitales provinciales. Lo hará visibilizando su situación mediante una carrera de relevos que ha salido de madrugada de Utrillas y que cubrirá los 75 kilómetros que hay entre Utrillas y Teruel y en la que participarán una veintena de relevistas. La llegada a la capital está prevista hacia la una y media, donde un pasillo formado por ciudadanos con carteles reivindicativos les abrirá paso hasta la meta en la plaza San Juan.

Esta nueva acción quiere llamar la atención sobre la situación en que se encuentra el centro de salud de Utrillas en la comarca de Cuencas Mineras, pero la demanda pretende ser extensiva a toda la provincia. La convocan el Movimiento de Acción Rural (MAR) y BTT Montalbán Trail CD, que pone a los relevistas que cubrirán corriendo esta distancia, y cuenta con el respaldo de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel.



Se trata de una nueva acción del MAR que este mismo mes ya estuvo en las Cortes de Aragón en una comparecencia para alertar de la situación a la que se enfrentaban no solo los municipios mineros sino los del conjunto de la provincia por los problemas que existen para cubrir plazas de sanitarios tanto en los centros de salud como en los hospitales.



En su intervención en las Cortes de Aragón el pasado 1 de junio, el Movimiento de Acción Rural pidió en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas que se apliquen “medidas concretas” que permitan terminar con la carencia de profesionales sanitarios en el medio rural y los hospitales turolenses, donde de forma continua quedan plazas desiertas, vacantes sin cubrir y bajas que nunca se completan.



En la presentación de la movilización pusieron como ejemplo el caso del centro de salud de Utrillas, donde está sin cubrir una plaza y media de médico de atención continuada, además del médico de Martín del Río. Un problema que aseguraron que se ha convertido en “crónico” porque se van cubriendo unos puestos mientras dejan vacantes otros, con lo cual el problema no desaparece sino que se mantiene en el tiempo.



El Movimiento de Acción Rural asegura que esta situación repercute directamente en los profesionales que cubren las plazas de la sanidad rural, y a su vez en la población.

Antonio Jiménez, del MAR, opina que si bien no son partidarios de obligar a los profesionales a que cojan una plaza, sí se puede subsanar el problema legislando. Definió el trabajo reivindicativo que están haciendo como una lluvia fina para que vaya calando, y llamaron a la movilización de toda la provincia porque la situación es genérica e incluso en algunos sitios se encuentran peor que en Cuencas Mineras.



“Si las asociaciones hacemos que con pequeñas reivindicaciones se visibilice esto, al final se conseguirá”, dijo Jiménez, quien advirtió que en poco tiempo se va a producir una jubilación masiva de médicos de atención primaria y que si no se prevé ese escenario futuro la situación puede empeorar por lo que hay que intervenir ya.



Ese es el objetivo de la movilización, dijo Elena Ibáñez, “visualizar el problema” y no solo del centro de salud de Utrillas sino de otros centros de toda la provincia y de la carencia de especialistas en los hospitales públicos. Incidió en que para solucionar el problema hay que darle voz y mostrarlo con acciones como la de este sábado.



La movilización consiste en una carrera de relevos por la salud pública en el medio rural que ha partido a las 4 de la madrugada del centro de salud comarcal de Utrillas, y cuya llegada a Teruel está prevista a las 13:30 horas. Será en la plaza San Juan donde finalice el acto reivindicativo con la lectura de un manifiesto.



La acción ha sido convocada por el MAR y BTT Montalbán Trail CD, pero cuenta con la participación también de la Federación Vecinal de Teruel, que dará apoyo logístico a la llegada de la protesta a la capital. Se ha hecho un llamamiento a los atletas turolenses para que puedan acudir a la gasolinera de Alcañiz a la una del mediodía para acompañar a la veintena de relevistas del BTT Montalbán Trail CD desde allí hasta la meta en la plaza San Juan.



En la gasolinera se juntarán los veinte relevistas para hacer el último tramo juntos con los atletas que se quieran sumar a ellos guardando las distancias de seguridad. El recorrido final discurrirá por la carretera de Alcañiz, la subida del Maravillas, la calle Amantes y la plaza del Torico para enfilar desde allí los últimos metros por la calle San Juan hasta la plaza del mismo nombre, donde está previsto que se lea el manifiesto hacia las 13:45 horas.



El presidente de la Federación Vecinal de la provincia de Teruel, Pepe Polo, advirtió ayer que es momento de “estar vigilantes” y “comprometidos con la sanidad” en la provincia porque “nos vienen tiempos complicados, tanto por la falta de profesionales en el área hospitalaria como de atención primaria”.



En este sentido, Polo dijo que “solo la movilización ciudadana hará que los problemas estén en la agenda política”. Desde la Federación se ha hecho un llamamiento para que la gente acuda al tramo final de la carrera para arropar así a los relevistas, guardando eso sí las distancias de seguridad y las medidas anticovid.