Bayona reivindica la gestión de las masas forestales como garantía para el ecosistema del monte

La gestión de las masas forestales hace que los bosques sean cada vez más resilientes, sobre todo en las actuales condiciones de cambio climático, en las que cada vez llueve menos y hay temperaturas más altas que hacen que a los ecosistemas les resulte cada vez más costoso mantener una gran cantidad de masa forestal. Es lo que explicó este lunes el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, en la visita que realizó al paraje Solana y Umbría, en Cedrillas, donde se intervino hace apenas un año y en el que actualmente no se aprecian apenas indicios de esta actuación.

Bayona puso el acento en que la gestión es “la mejor herramienta en la prevención de incendios forestales”, siempre, añadió, “bajo los parámetros de la gestión forestal sostenible, que tiene un plan previo de ordenación, que se hace con los propietarios (en este caso ayuntamientos) y toda la masa social del territorio, y que se aplica siguiendo esos pasos bajo la tutela de la Administración Forestal”.



Esta planificación forestal cuenta, además, con un presupuesto de 65 millones de euros para su próxima ejecución, que es “que es el triple de lo que se manejaba en legislaturas anteriores”, dijo.

Polémicas

El responsable de la Dirección General dijo en referencia a la polémica desatada por los clareos llevados a cabo en los Montes Universales que “es importante formar a la gente.

En Aragón nos falta bastante cultura forestal” y precisó que “cuando tenemos en marcha trabajos de gestión de este tipo y vemos maquinaria en el monte, y más aún cuando hay tres aprovechamientos en marcha, como es el caso de los Montes Universales, nos da la impresión de que se está sacando más madera de la necesaria”, pero negó la mayor y aseguró que al cabo de “dos o tres años la situación de ese monte será similar a la que tenemos aquí”, en referencia a la zona en la que se realizaron las declaraciones, añadiendo a continuación que “si no hacemos esos trabajos ponemos en riesgo un ecosistema forestal”, cuyas condiciones climáticas y de abandono en el medio rural exigen potenciar esa gestión, detalló, “no solo en los Montes Universales o en Cedrillas, sino en todo Aragón”.

Estos planes vienen para “repicar una actividad de gestión’ en la que, si bien hace décadas no resultaba tan necesaria la intervención de la Administración Pública porque además de las propias actividades forestales había otras muchas en el medio rural como los aprovechamientos ganaderos, entre otras, “que permitían que estos montes estuviesen trabajados y que mantuviesen unos valores naturales que son los que han llegado a las generaciones actuales y que son los que ahora estamos protegiendo con el espacio Red Natura 2000, por ejemplo”.

Protección contra el fuego

Además de para asegurar la supervivencia del ecosistema por la gestión de los recursos del suelo, los trabajos que se desarrollan para aligerar la masa forestal suponen un recurso contra el fuego. “Si no se hacen trabajos de este tipo, no es que venga un incendio y lo pueda quemar sino que las propias condiciones derivadas del cambio climáticos hacen que cada vez haya más pies secos, que decaigan esas masas y que cada vez haya más plagas”. Por eso, Bayona aseveró que “si no hacemos ese tipo de gestión los montes terminarán secándose o quemándose” ya que aunque los clareos no garantizan el inicio del fuego sí que facilitan las labores de control y extinción.

Visita a Cedrillas

Para explicar la labor de gestión forestal que se ha desarrollado en el término municipal de Cedrillas, en la Sierra de Gúdar, como los que se están llevando a cabo en los Montes Universales el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, dijo que la gestión realizada en el monte de Cedrillas se ha llevado a cabo mediante la planificación de distintos tratamientos, según la edad y el estado de la masa forestal.



Como ha explicado el director general, el objetivo de estas cortas es reducir la espesura del bosque y crear las condiciones adecuadas para que este se empiece a regenerar de forma natural a través de los ejemplares más fuertes.

En el monte Solana y Umbría se han talado 5.000 árboles de una población estimada de 1.000.000. Aunque no hay una regla concreta, los clareos podrían llegar a afectar a la mitad de la masa forestal. “Si no hacemos ese tipo de gestión podemos poner en riesgo el 100% de la masa forestal”, concluyó.

El alcalde de Cedrillas, José Luis López, recalcó que “en este monte sigue habiendo aprovechamiento de pasto” y añadió “un nuevo factor que es el turismo”. López afirmó sentirse “contento” con los trabajos desarrollados en su término municipal ya que “una explotación ordenada no es una explotación” en referencia a “que no sea el fuego el que, en un momento dado, arrase todo ese patrimonio poniéndolo a cota 0”.