Calamocha acudirá a líneas de ayuda para instalar una planta solar para autoconsumo

Por

El Ayuntamiento de Calamocha aprobó en el pleno municipal celebrado este jueves solicitar una ayuda para la instalación de una planta solar fotovoltaica que permita el abastecimiento eléctrico de edificios municipales. La subvención corresponde a los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Idae.



La inclusión en este programa tuvo que pasarse por Pleno, y contó con el apoyo de los concejales del PSOE y del PP, y las abstenciones de los ediles de Teruel Existe y PAR.



Este viernes, Teruel Existe emitió una nota explicando que el grupo municipal de “Teruel Existe ( y también el PAR) se abstuvieron y explicaron que hasta ese mismo momento, esa tarde al llegar al pleno, no habían tenido información sobre ese punto, que se incluyó de urgencia en el orden del día, no pasó por comisión, y no tenían ninguna información. “Estamos a ciegas (...) no sabemos de lo que están hablando”, alegaron en referencia a tener que votar algo que desconocían hasta ese instante”. En su explicación, Teruel Existe afirma que “la teniente de alcalde, Sonia Palacio, les reconoció tener razón y en el pleno se decidió hacer una reunión posterior para informar a los concejales de lo que se votaba”.



La futura instalación continúa con la línea de acciones que está realizando el equipo de gobierno de este Ayuntamiento, basada en dos auditorías energéticas que se llevaron a cabo y en las que el consistorio invirtió cerca de 40.000 euros en cada una de ellas. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, valoró que “el objetivo es que el municipio de Calamocha y los doce pueblos que lo conforman sean pueblos eficientes energéticamente, aportemos una vez más nuestro grano de arena al cambio climático y tengamos un ahorro en gastos comunes que podremos utilizar durante 30 años en otras necesidades”.



Rando explicó el objetivo de presentarse a la convocatoria: “Se trata de una subvención para ahorro energético, son energías renovables para los edificios municipales. El coste total sería de 922.428 euros y la subvención sería de 509.652”, lo que supone una ayuda de un 55,25% de la inversión. “Las placas fotovoltaicas estarán ubicadas en un solar municipal desde el que se va a dar cobertura a edificios municipales y bombas de agua en un radio de 2 km”, añadió el alcalde.



La planta estará compuesta, inicialmente, por 1.300 módulos de 585Kwp instalados en una parcela de titularidad municipal, de aproximadamente una hectárea, cercana a la estación de autobuses de Calamocha. Se estima que la producción de energía renovable podría alcanzar los 886.120 Kwh/año.



El alcalde informó de que a principios de enero van a iniciarse el cambio de todo el alumbrado público de Calamocha y sus 11 barrios, lo que supondría un ahorro del 66% y una inversión de un millón de euros, subvencionado por el Idae con más del 80%. La empresa adjudicataria dispondrá de seis meses para la ejecución de los trabajos, que supondrán un importante ahorro para las arcas municipales durante las próximas tres décadas.



Por otra parte, el pleno municipal también dio luz verde a la recuperación en vía administrativa de una finca rústica de propiedad municipal en el paraje de Las Suertes, tras detectarse que un vecino estaba usándola de forma particular. Este punto contó con el apoyo del PSOE, Teruel Existe y PAR y la abstención del PP. En este sentido, Rando recordó que las fincas de propiedad municipal no se pueden cultivar como si fueran particulares. “Si hay alguien que lo está haciendo, en su caso, que vengan al Ayuntamiento y nos lo notifiquen”, y añadió que “únicamente las tierras comunales se reparten entre todos los agricultores según el Reglamento”.



Además, en la sesión ordinaria de diciembre se dio cuenta de la modificación presupuestaria de generación de crédito por ayudas de otras administraciones por un importe de 62.182,68 euros y de las resoluciones de Alcaldía dictadas del 28 de noviembre al 22 de diciembre.



En el punto de informaciones de Alcaldía, Manuel Rando destacó el avance de las obras del Polígono Industrial y recogida de aguas que se prevé que puedan estar concluidas el próximo 16 de enero con un coste de 4 millones, habiéndose terminado también el Centro de Seccionamiento, en el que se ha invertido300.000 euros de los que 120.000 han tenido financiación del Fite mientras que el resto se ha costeado con cargo a las arcas municipales, así como la salida de desagües, servicios eléctricos y fibra óptica, a la que se han destinado 400.000 euros.



El alcalde destacó un anteproyecto presentado a una línea de ayudas para la remodelación de las instalaciones del campo de fútbol de Calamocha incluyendo la iluminación, los vestuarios y el terreno de juego de hierba natural por más de 1.024.496,42 euros.

Asimismo, Rando se refirió a la piscina climatizada de la que ya han llegado los distintos materiales y complementos para ir nutriendo los vestuarios de la instalación deportiva.