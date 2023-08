Carlos Polo, socio de Inizia Turismo y Medioambiente: "La gente tiene más miedo a las alturas no cuando mira para arriba, sino hacia abajo"

Carlos Polo es uno de los socios de la empresa oscense Inizia Turismo y Medioambiente, responsable de, entre otros proyectos, la instalación de la vía ferrata La Bárbara, en Montalbán.

-¿Cómo surge el trabajar en este sector? ¿Cómo han hecho para hacer de su afición un oficio?

-A los dos socios de la empresa nos gusta el monte. Además, mi socio practica la escalda y yo, después de hacer la carrera, manejaba cartografía. Empezamos tres socios y desde hace cinco o seis años somos solo dos. Tanto a mi socio como a mi nos ha gustado siempre la montaña, hacer pequeñas excursiones, ascensiones a tres miles y también las vías ferratas. Y como sabíamos un poco del tema empezamos con la señalización en 2007. A fin de cuentas es una afición que tenemos y a la que le podemos sacar un provecho laboral. Señalizamos muchas rutas de BTT tanto en Aragón como en Navarra De hecho, acabamos de terminar un centro BTT en Navarra, en Roncal.

-En Teruel han realizado varios trabajos. La vía ferrata de Montalbán no ha sido el primero.

-En Teruel empezamos a trabajar hace bastantes años. En el Geoparque del Maestrazgo hemos ido haciendo pequeñas obras en pueblos como Gargallo, Cuevas de Cañart o Cuevas de Almudén. Relacionado con el apartado de las ferratas, hicimos el proyecto y dirección de obra de la vía ferrata de Peña Palomera, en la Comarca Comunidad de Teruel. Es una ferrata más vertical que la de Montalbán per parece que ha resultado bastante atractiva.

-Sobre la de Montalbán, cuando se les encarga el proyecto, ¿qué es lo que ven en Montalbán y cómo deciden ese trazado?

-Da la casualidad de que mi madre es de Montalbán y yo tengo amigos, tengo casa y he pasado muchas temporadas allí. Esto parte, sobre todo, del club BTT y Trail de Montalbán. Un amigo, que es buen conocedor del territorio y practicante de escalada y decenso de barrancos, tuvo la idea. Se preparó una memoria y se empezó a mover por el Ayuntamiento a través de la Comarca para poder conseguir los fondos. Después, se redactó un proyecto en el que se definía bastante el trazado, aunque sobre eso se realizaron modificaciones. Cuando se fue a ver el territorio se buscó la zona más vertical posible, que tuviera la mejor roca y que fuera más llamativa. Además, desde el primer momento se plantea la idea de hacer un puente sobre le río Martín. Este puente presenta la dificultad de que el tramo a salvar, pese a que se buscó el punto más estrecho, son casi 75 metros. Se miró bien que fuera factible técnicamente y que los anclajes que se fueran a poner pudieran aguantar con garantía y que la roca fuera buena.

-A propósito de la roca, hay algunos sectores en los que aunque a la vista parece muy sólida, después resulta muy sucia, hueca y se desprende con facilidad. ¿Cómo ha condicionado esto la instalación?

-Había que ir definiendo el trazado final conforme se iba avanzando. No se podía decidir desde lejos por dónde había que ir. Bajabas un tramo de unos 15 metros y planteabas por dónde hacer la tirada, aunque también te podías llevar sorpresas como que en algún punto estuviera hueco o hubiera una laja que se desconchara. Por eso había que ir trabajando sobre la marcha. Y antes de equipar se limpió la zona lo máximo posible retirando las rocas que se pudieran desprender. Además, la roca no es tan dura como puede parecer desde lejos y hay mucha gravilla pequeña que puede caer sobre otro compañero mientras se practica la actividad. Intentamos limpiarlo todo lo posible, pero imagino que al principio de cada temporada habrá que hacer un pequeño mantenimiento. Nosotros bajamos toda la pared con un soplador como los que se usan para recoger las basuras soplando y tirando toda la roca que hubiera desde arriba hacia abajo. Pero al haber cabras y ser una zona de tormentas, eso se volverá a ensuciar.

Señas de identidad

-Una de las señas de identidad de esta vía es el puente tibetano. ¿Es el más largo de Teruel?¿Y de Aragón?

-Yo creo que es el más largo de Aragón porque el otro más largo, que es el de Calcena, lo habíamos instalado nosotros también un par de meses antes que el de Montalbán, y es ligeramente más corto.

-La vía tiene varios tramos, ¿cual es el más llamativo para los deportistas?

-El puente es la seña de identidad y, dentro de la ferrata, haber conseguido hacer ese tibetano después de haber podido empezar en le mismo pueblo es muy significativo. Luego, hay algunos pasos en los que hemos intentado darle un poco de chispa separando un poco las grapas para que haya que apoyarse un poco en la roca natural que no sea todo como subir por una escalera de mano. Hemos intentado darle un poco de vida y de sabor. Tengo amigos que me han dicho que había muchas grapas y otros a los que les habían parecido pocas. Yo creo que ha sido un punto intermedio bastante acertado. Como la pared no es vertical del todo si no que va de repisa en repisa, al no poner mucha cantidad de grapas se consigue que haya que ir pensando conforme se avanza dónde poner la mano o dónde poner los pies para llegar a la siguiente grapa, pero siempre asegurado con la línea de vida.

-El principal índice de dificultad en la reseña de la vía es el psicológico. ¿Por qué?

-Es por el puente. Por los dos puentes. Porque el puente de oso o nepalí en si ya es complicado con sus 25 metros aunque se pase mirando hacia la montaña y no hacia el vacío, como queríamos, porque no había una forma segura de subirse al puente. Y el puente principal, al ser estrecho y tener unas pequeñas placas sobre las que está pensado que haya que ir pisando, hay que ir mirando hacia abajo. Y nuestra experiencia nos dice que la gente tiene más vértigo o le dan más miedo las alturas no es cuando mira para arriba, sino hacia abajo, que es cuando entra más el miedo. Por eso consideramos que es el factor psicológico alto. Además, hay alguna pequeña placa que puede estar más expuesta o que se vea un poco mas de patio, pero la principal dificultad son los dos puentes.

-¿Existe algún tipo de rivalidad entre los municipios por hacer vías ferratas cada vez más complicadas?

-Da la sensación de que sí. Estamos en un m,omento de auge y cada poco se inaugura una ferrata. O el puente más largo de España, que creo que andaba por León, o la Escalera al Cielo que hay en otra ferrata. A todas les intentamos dar algo llamativo dentro de las posibilidades del entorno y que atraiga a la gente porque, a fin de cuentas, lo que quieres es que esto traiga gente a hacerla y que esta gente se mueva en el pueblo, que consuman y que le den vida. Por eso, hay que buscar cosas para que la gente venga. Además, esta ferrata es larga de realizar, tanto el tramo equipado como el de vuelta por pista y requiere de una mañana o de una tarde. Con esa duración, los deportistas de fuera vienen a Montalbán y echan el día entero. Entendemos que al ser más larga es más atractiva para echar una jornada entera.