Cuencabuena acogerá el Dia Universal del Orgullo Rural el 11 de noviembre

Por

Representantes de la Asociación Cultural Santa Sofía reunieron este viernes en la sede de la Comarca del Jiloca a varios alcaldes y concejales para dar a conocer las líneas generales del Día del Orgullo Ruralque celebra su tercera edición y que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Cuencabuena.



Durante la reunión, Diego Bayona y Juan Carlos Blasco, integrantes de la asociación, explicaron el trabajo que se ha realizado durante los últimos meses para que “una localidad tan pequeña como Cuencabuena pueda acoger un proyecto de esta envergadura”. Gracias, según expusieron ambos, “al gran apoyo que ha habido por todas las partes, desde el propio ayuntamiento de Calamocha,el cual se ha implicado en el proyecto desde el principio,voluntarios, del colectivo de asociaciones en Red del Jiloca y instituciones como Caja Rural de Teruel, Diputación Provincial o la propia Comarca del Jiloca”.



El Día del Orgullo Rural 2023 contará, según indicaron los organizadores, con actividades diversas y para todos los públicos, que irán desde conferencias de expertos, una mesa de experiencias, actuaciones musicales de grupos aragoneses, humor, actividades infantiles, espacios culturales y audiovisuales, o promoción de productos de artesanía locales.



Bayona y Blasco destacaron la imparable labor de las asociaciones en este día.

“Desde la Asociación Cultural Santa Sofía, estamos poniendo la ilusión y el esfuerzo de todo un pueblo para que todo salga bien”, indicaron, a la vez que animaban a los representantes municipales a aportar ideas ya que el programa todavía no está cerrado definitivo. Inscripciones abiertas

Lo que sí es definitivo es la fecha en la que se abren las inscripciones: es posible desde ayer, 6 de octubre, y hasta el 1 de noviembre.



El precio de la inscripción, permitirá disfrutar de un menú de bocadillo de ternasco de Aragón u opción vegana, postre, bebida y un vaso reutilizable del Día del Orgullo Rural.



Para inscribirse es necesario hacer un ingreso de 13 euros con el nombre y apellidos, al número de cuenta ES02 2085 3954 4101 0162 4699 Conmemoración

El día 16 de noviembre se celebra el Día Mundial del Orgullo Rural para reivindicar y defender los derechos de las personas que deciden vivir en los pueblos.



Una idea que nació de la Plataforma Ciudadana Rural Minera, de la provincia de Teruel, una manera de mostrar las bondades y aspectos positivos de vivir en el mundo rural. Para ello crearon una bandera propia del Orgullo Rural, teñida por todos los colores de la naturaleza: el azul del cielo; el amarillo del sol; el marrón de la tierra; el verde de los ríos y la vegetación; y el rojo de los minerales.



Además, para darle universalidad, estamparon siete estrellas simulando la constelación de la Osa Mayor y que puede verse desde un solo cielo, el que nos es común a todos.



Esta jornada también es reivindicativa de lo que supone vivir en áreas despobladas y pretende servir para demandar servicios equiparables a los que tienen los habitantes del mundo urbano, limpiar los estereotipos negativos del medio rural y visibilizar nuestros recursos, nuestros bienes materiales e inmateriales, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y la valía del capital humano de nuestros pueblos.



Desde Asociaciones en Red Jiloca-Gallocanta se viene celebrando este Día Mundial en una fecha en torno al 16 de noviembre con la finalidad de generar continuidad a los actos que ya se realizaron en 2019 para seguir manteniendo ese sentimiento de pertenencia a nuestros pueblos.



A pesar que cada día, las personas que viven en los pueblos, se sienten orgullosos del lugar donde viven, es importante celebrarlo y transmitirlo no sólo en la Comarca del Jiloca sino a nivel de todo Aragón.



Se trata de compartir con vecinos y amigos un sentimiento que nos une más todavía en un entorno rural y despoblado, un sentimiento que merece celebrarlo.



Las gentes de los pueblos se sienten orgullosas de muchas cosas, de su tierra, de su gente, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su pueblo, pero sobre todo se sienten orgullosos de vivir donde viven, porque muchas veces no es fácil.



Por ello es imprescindible transmitir y compartir un sentimiento único para que prevalezca en el tiempo, un sentimiento de orgullo como el que llevan dentro.