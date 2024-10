Desalojados los vecinos de varias viviendas situadas en la margen del río en Montalbán

Olba

Efectos de la dana en Olba

San Agustín

Albarracín

El acceso a Albarracín por el Arrabal está cortado

Quince bomberos de la Diputación de Teruel están trabajando desde primera hora de la mañana en Montalbán por las afecciones provocadas por el desbordamiento del río Martín a su paso por la localidad.Los bomberos han procedido a desalojar a los ocupantes de varias viviendas que se encontraban en la margen del río Martín para ubicarlos en otras viviendas más elevadas.Tras el paso de la crecida y al dejar de llover, los bomberos han procedido a evaluar los daños en viviendas y a esta hora realizan achiques de agua en bajos, bodegas y aparcamientos de viviendas, mientras continúan evaluando los daños.En el operativo están participando bomberos de los parques de Alcañiz, Montalbán y Calamocha.El alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez Boix, ha explicado que en la localidad se han registrado daños en calles, con pavimentos levantados por la presión del agua, hasta diez centímetros. Asimismo ha habido daños en viviendas y vehículos y se ha suspendido la actividad del colegio y la guardería.Los daños se han producido en parte porque se han formado tapones en un barranco y se ha desbordado el río Martín. El alcalde tiene previsto se reunirá con Emergencias del Gobierno de Aragón.Mientras, en La Hoz de la Vieja se desbordó el barranco y entró agua en nueve viviendas, cinco de ellas habitadas.En Escucha, se hundió el tejado de un pajar y el de otro en el barrio de Valdeconejos.En Utrillas, el Ayuntamiento ha emitido un bando para que los vecinos tomen precauciones, tras producirse inundaciones en algunos inmuebles como en la base logística donde se ubica el servicio de ambulancias.El alcalde de Olba, Federico Martín, ha confirmado que varios barrios del municipio permanecen incomunicados tras el paso en las últimas horas de la dana, en declaraciones a la agencia Efe.En concreto, el puente de Los Ramones, acceso a este barrio, está dañado porque los dos extremos, tanto el derecho como el izquierdo, han sido arrastrados por la tierra.De este modo, ha quedado solo la estructura en el medio de los marcos, pero no habrá continuidad, por lo que no se puede acceder.Martín ha indicado también que el acceso al barrio de Los Tarragones, una pasarela peatonal, se ha perdido, en este caso por las inundaciones, por lo que no se puede acceder a esta zona del municipio.Asimismo, el alcalde también ha informado de daños en el barrio de Los Pertegaces, que se suman a los sufridos ayer en Los Giles, el barrio donde viven quince niños que ayer tuvieron que ser evacuados de la escuela de Olba con una retroexcavadora ya que el puente que une ambos puntos quedó totalmente anegado.Martín ha señalado asimismo que ha habido un gran número de desprendimientos que afectan a las carreteras, y ha explicado que hasta que no baje el nivel del agua no podrán saber si otras infraestructuras del municipio han sido dañadas.El paso de la dana por el municipio de San Agustín, en el sur de la provincia de Teruel, ha dejado 230 litros por m2, según ha confirmado a la agencia Efe su alcalde, Daniel Riera.Una cifra "histórica", ha explicado el primer edil, que ha provocado que el nivel del río Mijares, "que siempre está seco", rebase el nivel del puente que lo cruza.Daniel Riera ha explicado que, en principio, no hay daños personales ni demasiados daños materiales, si bien ha señalado que hubo un desprendimiento en la carretera que va desde Barrancas a la Puebla de Arenoso.Una vía que, aunque pasa por el término de San Agustín, pertenece a la Comunidad Valenciana.Asimismo, ha explicado, que a falta de comprobarlo a la luz del día y tras esperar que baje el nivel del agua, cree que los caminos rurales de la localidad estarán "destrozados".El Ayuntamiento de Albarracín ha emitido un bando municipal en el que prohíbe el acceso y el estacionamiento a todos aquellos espacios públicos, ya sean parques, aparcamientos o zonas recreativas, próximas al cauce del río Guadalaviar.El alcalde de la localidad, Daniel Úbeda, en declaraciones a Efe, ha pedido "precaución, prudencia y paciencia" a los vecinos y visitantes del municipio, donde el agua ha entrado en varias viviendas en las últimas horas tras el desbordamiento del río.Úbeda ha precisado que, por motivos de precaución, las zonas públicas cercanas al río están señalizadas por la Policía, y ha insistido en la necesidad de no acercarse a las mismas ante una nueva posible crecida del Guadalaviar.