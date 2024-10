La dana provoca incidencias en varias carreteras de la provincia y se aplaza el comienzo de las clases en el colegio Villa de Utrillas

Juste aseguró que una vez que estén evaluados los daños se implementarán "los medios que sean necesarios para restituir todas las infraestructuras a su situación anterior".

La dana continúa afectando a la circulación en varios puntos de la provincia de Teruel y ante los problemas de acceso en el colegio Villa de Utrillas se ha aplazado el inicio de las clases.La Diputación de Teruel ha cortado cuatro vías a causa del desbordamiento de ríos que han invadido la calzada. Se trata de las carreteras provinciales TE-V-6016 de Villaspesa a la N-330 y la TE-V-6005 tramo Albentosa A-1514, así como las pistas de Odón a Blancas y de Valacloche a Camarena. Además, se está estudiando la situación de la carretera TE-V-1335 de Peñasrroyas a Montalbán porque no se ha podido acceder, ha informado la institución provincial.Desde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Teruel se han desplegado además varios equipos con maquinaria y técnicos para la limpieza de desprendimientos que se están produciendo por toda la provincia.Desde la DPT recomiendan extremar las precauciones al circular por las vías de la provincia por posibles desprendimientos y consultar las previsiones meteorológicas antes de circular.El Gobierno de Aragón ha informado de la situación de las carreteras de la red autonómica en la provincia de Teruel, actualizada a las 10:00 horas. En la carretera A1512. en el punto kilométrico 35 se ha desbordado el río e inundado la calzada dejándola impracticable. Los trabajos para retirar la roca que se desprendió este martes por la tarde entre Royuela y Albarracín han comenzado.Se han registrado desprendimientos en la A1701, a la altura de Dinopolis en Rubielos de Mora; en la A232, a la altura de la Puebla de Valverde; en la A2403, a la altura de Aliaga; en la A226. en Cantavieja; en la A1702, en Villarluengo; en la A-2710 se ha producido el corte de un carril por desprendimientos. También hay corte de la vía en la A-1512 pk 62+500, desde Noguera hasta cruce con TE-V- 9033.Desde la Consejería de Educación se ha informado de que ante la dificultad de acceso al CEIP Villa de Utrillas y hasta que no sea seguro, el servicio provincial ha dado la orden de aplazar el comienzo de las clases. También hay dificultades para el acceso en el colegio de Montalbán que no está abierto. Tampoco irán a clase en Gea de Albarracín y en Torres. En Olba, donde este martes tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil los alumnos del barrio de Los Giles por el corte en la puente de Los Ramones, Educación está en contacto con el colegio y el puente ya está en condiciones de paso.Por otro lado, en el CRA Sierra de Albarracín se han suspendido las clases porque no han podido llegar los profesores, salvo en Griegos y Guadalaviar, donde las maestras viven en los pueblos.El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha explicado que están evaluando los daños que en distintas zonas de la provncia que se han producido por la dana y que pondrán los medios para repararlos. "Nos están llamando alcaldes, tenemos daños sobre todo lla Olba, en la zona de Montabán, en Blancas, Odón, en Orihuela,.. Ha habido desbordamientos de rios, daños en infraestructuras y algunas piedras y tierra que han caído en las carreteras", ha detallado el presidente provincial.



El presidente de Aragón, Jorge Azgón, ha mostado en la red social X su apoyo a los afectados por la Dana en Aragón y en la Comunidad Valenciana. "Jornada terrible para nuestro país. Cancelada la agenda prevista para centrarnos en ayudar en todo lo posible a los afectados en Aragón y otras Comunidades y para vigilar estrechamente la evolución de la Dana en Teruel. Mi pésame a las familias de los fallecidos y todo el apoyo y solidaridad a @carlos_mazon_, @garciapage y @JuanMa_Moreno" , ha escrito Azcón.

El portavoz del grupo parlamentario de Aragón Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha expresado su "solidaridad a nuestros vecinos valencianos y castellano manchegos" afectados por la dana. En un post colgado en su cuenta de la red social 'X', Guitarte afirma: "Las noticias que nos llegan son terribles. Todo nuestro cariño desde Aragón".