Dimite el segundo teniente de alcalde de Mora de Rubielos ante la llegada de inmigrantes

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mora de Rubielos y concejal de , el independiente Rafael Julio Vicente, dimitió este viernes de su cargo y su escaño será ocupado por la cuarta persona en la lista del Partido Aragonés, la también independiente, María Morte. La decisión de Vicente está relacionada con el grupo de migrantes que llegarán la próxima semana a la capital de la comarca de Gúdar - Javalambre. “Es un auténtico bombazo contra nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra forma de interpretar la vida, nuestras tradiciones y nuestra civilización”, afirmó Vicente que sentenció no estar “dispuesto a colaborar de ninguna manera. No quiero responsabilizarme de los actos que ocurran o no ocurran”.

“Si son ilegales no tenían que estar aquí y lo que no se puede meter a un grupo procedente de otro sitio, de otra civilización, de otras costumbres y de otra forma de entender la vida”, dijo el ex concejal que se refirió además al volumen del contingente que podrá llegar al municipio asegurando que se trata de “una auténtica barbaridad, insertarlos en una población como Mora, cuando supone un porcentaje elevadísimo”.

Alberto Izquierdo, secretario general del Partido Aragonés, formación en cuya lista concurrió Rafael Vicente en las elecciones municipales de 2023, aseguró que “por la presión o por no compartir (la llegada de migrantes) ha decidido dimitir”. Izquierdo añadió que “esto es lo que consigue la ultraderecha de Vox asustando y amedrentando a la gente y, sobre todo, engañándola” y aunque aseguró no compartir “cómo ha hecho las cosas el Ministerio” al llevar “a 120 personas a un pueblo sin que se entere nadie”.

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración promovida por Vox para el domingo a mediodía en Mora de Rubielos bajo el lema “No a la llegada de menas a Mora de Rubielos. No a la complicidad PSOE/PP/PAR” por no haber sido comunicada con la antelación que establece la ley. Dirigentes de la formación de ultraderecha han convocado en la mañana de este sábado una conferencia de prensa, 24 horas antes de la cita no autorizada y en el mismo lugar en el que estaba convocada esta, para “para mostrar, una vez más, su oposición a la llegada de inmigrantes irregulares”, se afirma en la convocatoria difundida a los medios de comunicación. Este sábado Nolasco ha estado rodeado de sus seguidores en este acto en Mora.

Bando del Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Mora de Rubielos ha emitido una declaración institucional suscrita por El Partido Aragonés, el PSOE y el PP en la que se informa a los vecinos de que la utilización del hotel Mora como centro de acogida responde a un acuerdo alcanzado por el Ministerio y el Grupo Gargallo y de que la asociación Accem es la encargada de la gestión de dicho centro a través de un convenio con el propio Ministerio. Se informa, además, de que “a principios de septiembre llegarán a este establecimiento 110 inmigrantes” de los que destaca que están “en situación regular ya que han formalizado su solicitud de asilo”, y añade que “se trata de hombres de entre 25 y 40 años de edad” de origen subsahariano, mayoritariamente de Mali.

El comunicado insiste en que “este Ayuntamiento no tiene ninguna notificación oficial por parte de las administraciones estatal y autonómica”. En este sentido, el bando señala el malestar de “todos los grupos políticos” por cómo “se ha gestionado este asunto y la ausencia de información que ha provocado discrepancias y enfrentamientos entre vecinos de la localidad” y considera que “no se han tenido en cuenta las peculiaridades del municipio a la hora de seleccionar la localidad y determinar el volumen de refugiados que van a llegar”. Por ello, se concluye que el Ayuntamiento de Mora “estará atento a la evolución de los acontecimientos y trabajará con todos los medios a su alcance para impedir que se altere la seguridad y el bienestar de vecinos y visitantes en todo momento”.

Este viernes por la tarde, Chunta Aragonesista emitió una nota en la que la ejecutiva de CHA, el Consello Nacional, en la que condena “enérgicamente las actitudes xenófobas que promueve la concentración convocada por Vox para el sábado 31 de agosto en Mora de Rubielos en contra de la llegada de 120 personas solicitantes de asilo procedentes de Mali”. La nota añade, además, que “la convocatoria de Vox, bajo el falso pretexto de frenar la “invasión de inmigrantes ilegales”, solo pretende fomentar la xenofobia y rechaza “cualquier intento de utilizar a las personas más vulnerables para obtener rédito político”.

Concentración no autorizada

Mientras, el partido de ultraderecha, además de anunciar las declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y mostrar su oposición “a la llegada de inmigrantes irregulares”, dice en su convocatoria que manifiesta su “contundente oposición y rechazo a la prohibición, por parte de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, de la manifestación prevista” en Mora de Rubielos”.

Desde la Delegación del Gobierno se explica que la negativa obedece a lo recogido en el capítulo IV, artículo 8 de la Ley orgánica 91983 de 15 de julio, en el que se precisa que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo”.