Mora de Rubielos acogerá hasta 120 migrantes procedentes de Mali

Hasta 120 inmigrantes podrán acomodarse en Mora de Rubielos a partir del domingo en virtud al convenio suscrito por el Ministerio del Interior con el Hotel Mora, del Grupo Gargallo.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Aragón confirmaron este martes que la medida por la que un contingente de hasta 120 inmigrantes llegará a la capital de la comarca Gúdar - Javalambre entrará en vigor el 1 de septiembre. Dichas fuentes aseguraron que el convenio “entra dentro de la normalidad del convenio que se establece entre el ministerio y las comunidades para acoger gente de la emergencia canaria”.



Las fuentes gubernamentales explicaron “son los propios alojamientos los que se ofrecen al Ministerio” y que tras una evaluación para determinar si reúnen las condiciones necesarias para acoger a las personas migrantes se convenia su uso.



En este caso, la organización Accem será la encargada de atender a este contingente, cuyo volumen no se pudo precisar ya que, a pesar de que las plazas conveniadas son 120, no se puede concretar el volumen del primer grupo que legue al establecimiento. “No quiere decir que sean 120, no sabemos cuántos van a venir”, aseguraron las fuentes de la Delegación, que matizaron que ni siquiera tiene por qué tratarse de un único contingente, sino que pueden ir llegando o saliendo personas a lo largo del tiempo. De hecho, no es la primera experiencia de este tipo, después de que en Burbáguena se haya acogido a otro contingente de inmigrantes, donde la organización Accem atiende a cerca de un centenar de personas. Y la experiencia se extiende por la comunidad aragonesa con otros puntos de acogida como el de Pirenarium o el de Épila.



Lo que sí se confirmó es que mayoritariamente se trata de migrantes procedentes de Mali que se echaron al mar para huir de la guerra. Desde el Gobierno se ha hecho un estudio previo de los perfiles de estas personas, que son en su mayoría gente que viene del medio rural y que habría trabajado en labores agrícolas. Por ello, Accem habría adaptado su formación para favorecer su inclusión y poder atender la necesidad de mano de obra que se detecte en la zona, informaron desde el Gobierno de España.



Las fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón reiteraron que “la población de Mali por norma es gente muy poco conflictiva”.



Desde el Ayuntamiento, su alcalde, Hugo Arquímedes Ríos, aseguró no haber tenido ninguna comunicación oficial de la llegada del contingente, aunque sí que mantuvo una reunión “extraoficial” con una persona de Accem. “No hay notificación oficial ni de la Subdelegación del Gobierno, ni de Interior, ni de la DGA”, dijo Ríos.



Sobre los efectos que la llegada de los migrantes pudiera tener en el municipio, el edil manifestó que “sí que puede afectar”, refiriéndose a la sucesión de fiestas y ferias que celebrará Mora de Rubielos durante el mes de septiembre.