El alcalde de Olba asegura que Blasco no ha respondido a una petición de reunión que se le envió en noviembre

El alcalde de Olba, Federico Martín, ha recordado este lunes que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el consejero Manuel Blasco, aún no ha contestado a una petición oficial de reunión enviada finales del mes de noviembre por parte del Ayuntamiento para hablar sobre posibles soluciones al problema de financiación de su iniciativa de limpieza de montes a través del pastoreo de ganado vacuno.

Martín ha respondido así en una nota de prensa a una intervención en las Cortes de Aragón del pasado viernes, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre gestión forestal, donde aseguraba “que tenía la puerta abierta” para hablar de este tema. Para el alcalde de Olba, la puerta “no debe estar tan abierta como dice” cuando, después de la comunicación oficial enviada en noviembre y otra en febrero, sólo han recibido una llamada desde la consejería para dar acuse de recibo y decir que el consejero les recibiría “cuando pudiera”.

“Estoy sorprendido con las declaraciones del consejero Blasco”, ha dicho Martín haciendo referencia al momento en el que dice, literalmente, “no voy a ir (a Olba) para montar numeritos ni para fotos”. Ha apuntado que en las comunicaciones enviadas en la consejería se muestra dispuesto a ir a Zaragoza, “o donde haga falta”, y que desde el municipio, “continuamente amenazado por un gran incendio forestal”, en ningún caso “van buscando numeritos”.

“Lo único que busco son soluciones. El consejero tiene una invitación, por parte mía, desde el 30 de noviembre de 2023, después de 7 meses con el proyecto que tenemos de ganadería holística funcionando. Una invitación, de la cual no hemos recibido respuesta, para que venga a ver el proyecto. También otra en febrero en la que he solicitado que me reciba. Y la única contestación que tengo es por parte de su secretaria diciéndome que ha recibido las cartas y que cuando tenga la agenda libre me recibirá”, ha explicado Martín.

El alcalde de Olba ha señalado que ayer mismo hubo un incendio en un paraje cercano de la provincia de Castellón, “que nos llenó el valle de humo”, y hoy mismo ha habido otro conato en Mora de Rubielos. “Con lo cual este un tema para tomárselo en serio y no estar hablando de “numeritos”. Queremos hechos y queremos soluciones. Y aquí en el valle de Olba tiene una propuesta que lleva funcionando más de 10 meses”, ha dicho.

“Lo que tiene que hacer es coger el toro por los cuernos”, ha afirmado Martín sobre el consejero Blasco reiterando su petición para que conozca el proyecto o se reúna con el Ayuntamiento “de manera formal, no en un corro de algún otro acto”. Además ha apuntado que esta misma semana estarán conociendo el proyecto los alumnos y profesores de la Escuela Profesional de Gestión Forestal de San Blas, “y si vienen es porque el proyecto interesa”.