La Comarca de Gúdar-Javalambre exige a la DGA ayudas para la iniciativa de gestión de montes de Olba y propone su extensión

El pleno de la Comarca Gúdar Javalambre de esta semana aprobó la propuesta del grupo socialista que no sólo insta al Gobierno de Aragón a “impulsar los instrumentos de colaboración y de gestión necesarios con el ayuntamiento de Olba para continuar con la limpieza del monte emprendida por el ayuntamiento, basada en el manejo holístico con ganado vacuno”, sino que propone ampliar la iniciativa al resto del territorio.

El texto, transaccionado por el PAR y aprobado con los votos de PSOE, PAR y Teruel Existe y la oposición del Partido Popular, no sólo pretende que el Ejecutivo aragonés garantice la viabilidad del proyecto de ganadería holística que está desarrollando el Ayuntamiento, sino que, para reducir los riesgos de incendios forestales en esta zona en el presente y futuro, pide “organizar e implementar, coordinadamente, programas específicos de prevención de incendios forestales” para toda la Comarca, apuntando a “un contexto complejo caracterizado por el déficit de precipitación acumulado en los últimos meses y las altas temperaturas registradas”.

En este sentido, uno de los puntos de la propuesta de resolución que aprobó el Pleno pide específicamente que el Gobierno de Aragón apruebe “líneas de ayudas destinadas a entidades locales para la ejecución de planes y medidas de prevención de incendios forestales, así como para el control de vegetación natural mediante el aprovechamiento ganadero extensivo en zonas estratégicas y con mayor riesgo de incendios”.

El encargado de defender la propuesta durante la sesión plenaria de la Comarca Gúdar Javalambre fue el consejero y alcalde de Olba Federico Martín, quien señaló durante que el proyecto de Olba cuenta con el reconocimiento de los Agentes de Protección a la Naturaleza de la zona y el visto bueno de la escuela de gestión forestal de Llombai (Valencia) y de los profesores del Centro de Formación Profesional de San Blas. Además recordó que la directora de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Olivan, reconoció la gran labor realizada, al igual que el presidente y el vicepresidente de la institución comarcal, José Luis Alvir y Daniel Riera.

“Seguimos esperando contestación por parte del Consejero de Medio Ambiente Manuel Blasco. Desde noviembre de 2023, que se presento la primera instancia, hasta febrero de 2024, que se presentó la segunda, han pasado cerca de 6 meses sin contestación ni interés alguno”, apuntó Gracia antes de destacar que la iniciativa se presenta a los Premios de Medio Ambiente de Aragón 2024. “En la historia de la Comarca, ¿cuántas veces esto ha ocurrido?”, apostilló.

Martín destacó, finalmente, que este proyecto no debería tratarse como un tema de lucha política desde una perspectiva ideológica. “Tenemos un motivo para dejar fuera los prejuicios y colores, rojos, azules, verdes, morados o amarillos y rojos, etc. Esta moción es defender nuestro territorio, que se apliquen medidas de prevención activas y positivas. Tenemos actualmente una que somos la envidia de otras comarcas y no somos capaces de defenderla. Ojala sea el inicio de un nuevo método de prevención, seamos ejemplo y podamos exportarlo a otros municipios con características parecidas”, aseguró.

Los socialistas han denunciado que el Partido Popular argumentara su negativa a apoyar la propuesta en que el Gobierno de Aragón tiene que realizar actuaciones dirigidas a la totalidad de los municipios de Aragón y que “no se puede intervenir en singularidades”. “¿A quién defienden entonces los consejeros del PP de nuestra comarca? ¿Se niegan a entender nuestras singularidades? ¿Están con los intereses del territorio o con los de su partido?”, se preguntan.

Servicio de bomberos en Teruel

Durante la misma sesión plenaria también se aprobó otra iniciativa socialista relativa a la mejora, estabilización y profesionalización del servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Diputación Provincial de Teruel en la que, además de solicitar “la voluntad firme y decidida” de alcanzar los mandatos de la Ley del Fuego aragonesa y sus desarrollos reglamentarios, se insta al Ayuntamiento de Teruel a dar cumplimiento a las competencias que le exige la legislación en esta materia. La propuesta salió adelante, tras incluir una enmienda del PAR, con los votos positivos de PSOE, PAR y Teruel Existe, y el voto en contra del PP.

El portavoz socialista en la Comarca Gúdar Javalambre señaló durante la presentación y defensa de la propuesta que la mejora del servicio de bomberos, “esencial en esta provincia”, pasa por una mayor financiación y que la colaboración del Ayuntamiento de Teruel con los gastos de un servicio “del que se aprovecha pese a estar obligado por ley a prestarlo por su cuenta” es fundamental.

“Teruel no tiene nada desarrollado en esta materia, de tal manera que la Diputación Provincial de Teruel que dispensa este servicio a toda la provincia, incluido el municipio de Teruel, no recibe ninguna contraprestación económica, lo que perjudica a los 235 municipios restantes de la provincia. Se insta a que tanto Diputación de Teruel como Ayuntamiento de Teruel alcancen un acuerdo que permita resolver esta situación de agravio con respecto al resto de la provincia”, apuntó Gracia.

Para el grupo socialista, la negativa del Partido Popular de la comarca a pedir la colaboración del Ayuntamiento turolense con el servicio provincial sólo refuerza la idea de que a los populares “les pesan más las directrices de partido que las necesidades de la Comarca”. Han remarcado que la petición socialista “sólo insta a cumplir la ley” y respecto a la justificación de los populares defendiendo que el consistorio de la capital colabora con la Diputación, han recordado que por este concepto “no hay ningún ingreso del Ayuntamiento” y que la capital “tiene muchas más ventajas” respecto al resto de los municipios de la provincia.