Olba lanza una campaña para recoger fondos con los que financiar el pastoreo intensivo para limpiar el monte

Olba acaba de lanzar una campaña a través de la plataforma gofund.me con el fin de recaudar fondos para poder financiar un proyecto pionero de pastoreo intensivo con el que limpiar el monte y evitar la expansión de las llamas en caso de incendio. El proyecto de desbroce se inició hace diez meses, han comprobado que funciona y que resulta totalmente efectivo para eliminar el matorral y la hierba de las cercanías de los cascos urbanos, pero el Ayuntamiento carece de recursos económicos para poder costearlo.

El alcalde, Federico Martín, indicó que la campaña está abierta a todas las personas interesadas en hacer una donación, que puede ser de cualquier cuantía. El objetivo inicial es recoger 5.000 euros que les permitan continuar con el proyecto durante alrededor de seis meses, aunque Martín planteó que necesitan en torno a 20.000 para sufragar el coste de todo un año y así consolidarlo.

El proyecto de pastoreo intensivo consiste en movilizar un rebaño de unas 80 vacas por aquellas zonas de monte que se necesita que se limpien, que son principalmente las más próximas a los núcleos habitados. El manejo contempla su movilización, que lleva a cabo su propietario, el ganadero José Pascual, mediante un corral portátil, por las zonas que suponen un mayor riesgo, las más cercanas a los cascos urbanos. Las reses quedan concentradas hasta que dejan limpia toda la zona acotada antes de pasar a otra. Los árboles que quedan se cortan a través de jornadas vecinales de los interesados por aprovechar esa leña para consumo propio.

Soluciones alternativas

La idea surgió, tras los incendios del pasado año, por parte de un ganadero de la localidad, Álvaro Salvador, quien propuso este manejo holístico. El incendio de marzo de 2023 se inició en Villanueva de Viver, en Castellón, y calcinó casi 5.000 hectáreas, 800 de ellas de Teruel, en los términos municipales de Olba y San Agustín. Además, supuso el desalojo de 250 personas de estas localidades, ya que el fuego quedó a escasa distancia de Olba y sus barrios, que corrieron un grave riesgo por la proximidad de las masas boscosas. El incendio calcinó además cinco masías en la barriada de La García de San Agustín.

La tensa situación que vivieron los vecinos de Olba les llevó a buscar soluciones alternativas para el mantenimiento de su gran extensión de montes y la propuesta de Álvaro Salvador les pareció una buena alternativa que, ahora, diez meses después, se ha demostrado que funciona. Durante este tiempo, un rebaño compuesto por entre 75 y 80 vacas ha ido rotando por las zonas de mayor riesgo. Principalmente se han centrado en las de la margen derecha del río, donde se localizan Los Giles, Los Ramones, Los Tarragones y Los Moyas, aunque también han actuado al otro lado del Mijares en Los Villanuevas y La Tosca, según detalló Álvaro Salvador, que es el impulsor del pastoreo holístico.

Salvador relató que la limpieza ha sido “muy eficaz” y que las reses “han abarcado mucho trozo”. Lamentó no contar con apoyo de las administraciones para un proyecto que “preventivamente es muy eficaz” y además podría ser analizado técnicamente de cara a perfeccionarlo y exportarlo. otras zonas. “La situación de Olba y sus barrios es muy compleja y la administración no se ha hecho cargo, creo que no es consciente del esfuerzo que ha supuesto y del caso de éxito que constituye”, dijo.

Primera vuelta

Las vacas están a punto de concluir la primera vuelta y continuarán con el recorrido para mantener el monte limpio. Esto da mucha seguridad a los vecinos, según comentó Salvador.

La dificultad radica en que el manejo continuo el ganado y mover los corrales portátiles exige mucha más atención que una explotación ganadera extensiva al uso y requieren un pastor dedicado a ellas. Las vacas duermen cada noche en el mismo corral, pero es portátil y se va desplazando por las diferentes áreas en las que hay que actuar. Además, se ha tenido que dar suplemento alimenticio para compensar que la hierba que han consumido no era muy nutritiva, algo que cambiará ahora con la renovación de los pastos y si hay menos sequía.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, indicó ayer durante su visita al Monte de Castelfrío que recibirá al alcalde de Olba, pero concretó que la administración no puede “dar ayudas sin concurrencia competitiva”. Concretó que no hay ninguna línea de subvenciones que se ajuste a estas acciones, aunque reconoció que comparte “la preocupación de la gente de la zona” por la prevención de incendios.

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, que visitó el proyecto hace unos meses, matizó que existe una dificultad añadida a la hora de conceder ayudas y es que la mayor parte de las fincas donde se está realizando el pastoreo intensivo son de propiedad particular.