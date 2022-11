El alcalde de Utrillas y los concejales de Ciudadanos abandonan la militancia en el partido naranja

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, y todos los concejales que tenía Ciudadanos en este municipio han abandonado la militancia del partido y continuarán en el Ayuntamiento hasta mayo del próximo año como independientes. Los pasos que den después será algo que valorarán de forma conjunta y consultándolo con los vecinos, según indicaron este martes. Aseguran que se han dado de baja de Cs por la “forma de actuar” y los “bandazos” que está dando la formación, lo que les ha hecho perder la ilusión ya que tampoco han visto que haya participación.

Los siete ediles no se han dado de baja ahora sino que ya lo hicieron hace semanas, entre finales de septiembre y principios de octubre, aunque quisieron que fuese sin hacer ruido porque argumentan que su única intención es trabajar por la localidad. Se ha conocido ahora al trascender a la prensa y haber despertado expectación por el proceso de descomposición interna que vive la formación liberal, especialmente en Aragón por las diferencias existentes en su seno.

Joaquín Moreno explicó que fue una decisión que tomaron los siete concejales tras reunirse porque algunos estaban muy molestos con la “forma de actuar” de Ciudadanos y los “bandazos” que está dando el partido por la “falta de una directriz clara”. “Ya no nos identificamos con el partido que fue a su inicio”, indicó, para precisar que “lo que se ha perdido es la ilusión” porque no sentían unión con el partido ni veían “un rumbo claro”.

Lo más ético

Recordó que los siete ediles trabajan por “los vecinos, el municipio y el territorio” y consideran que “lo más ético cuando no hay conexión con una herramienta que es para conseguir mejorar la vida de nuestros ciudadanos, que es lo que es un partido político, pues al final hemos decidido dejarlo”.

A partir de ahora continuarán como independientes y seguirán trabajando por el municipio desde el Ayuntamiento continuando con la labor que “venimos haciendo desde hace ocho años, intentar mejorar Utrillas, trabajar por la calidad de vida de nuestros vecinos y ya está”.

Comentó que no hicieron pública su baja del partido y que si se ha dado a conocer ahora es cuando los medios de comunicación se han enterado por terceros, no por ellos, y les han preguntado. “Nosotros estamos con proyectos e ilusionados siempre con conseguir mejorar la localidad”, dijo Moreno, quien insistió en que con la herramienta que creían que era Ciudadanos para conseguir mejoras “nos hemos dado cuenta que no llegamos a nada”.

Indicó que habló con el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, para expresarle que no sentían ya vínculo con el partido porque “no hay conexión” con la formación, ya que “no se colabora y no se participa, y cuando se pierde esa ilusión y esa implicación lo más lógico es dejarlo”.

De cara a los comicios municipales de mayo del próximo año, el alcalde comentó que tienen que hablarlo todavía con detenimiento entre los concejales para ver qué hacen y si vuelven a presentarse y cómo. Moreno recordó que ellos ya llevan dos legislaturas en el Ayuntamiento de Utrillas, la primera como independientes con Compromiso con Aragón, y en la última con Ciudadanos. Aseguró que “trabajan bien y con ganas”, y que cuando la formación liberal se acercó a ellos decidieron embarcarse en el proyecto por “intentar mejorar las líneas de conexión” con las instituciones aragonesas y la Diputación de Teruel.

Listas de Ciudadanos

Moreno también fue en las listas de Ciudadanos en las elecciones generales de abril de 2019 y consiguió un acta de diputado nacional por la provincia con esta formación, si bien su presencia en el Congreso fue muy breve al repetirse los comicios a finales de ese mismo año y no conseguir renovar el escaño.

Sobre lo que piensan hacer, reconoció que varios de los concejales y él quieren presentarse una legislatura más, y si lo hacen como independientes no tendrán problema alguno, aunque recalcó que es algo que no depende de él sino que lo tienen que hablar y acordar entre ellos y consultándolo con los vecinos.

“Sabemos ya lo que es esto, conocemos las herramientas que tenemos y los problemas que también conlleva a veces por ser independientes, pero nos reuniremos con gente de confianza y con los propios vecinos y decidiremos entre todos lo que vamos a hacer en el futuro”, precisó el alcalde, quien incidió en que ahora en lo “único” que piensan es en la localidad y en el trabajo diario que vienen desempeñando en los últimos años. En ese sentido apuntó que “no ha habido cambios en ese aspecto” porque “estamos acostumbrados a que los problemas los tenemos que resolver desde aquí”.