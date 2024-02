Por

El Ayuntamiento de Aliaga repetirá la experiencia de la caseta de información turística que se puso en marcha el verano pasado y que atendió al menos a 1.150 personas en los tres meses en los que estuvo operativa. La apertura del sendero del Guadalope por los Estrechos de Valloré al completo ha supuesto un verdadero revulsivo turístico que ha llenado casi todos los fines de semana el pueblo.



La oficina de información turística que se instaló junto a la antigua báscula municipal abrió sus puertas en una caseta de madera donde dos jóvenes del municipio encontraron un puesto de trabajo temporal durante el verano. La propuesta, que partió del anterior equipo de gobierno municipal, se repetirá de nuevo durante los días de Semana Santa y de una forma continuada, en verano. El alcalde de Aliaga, Alberto Vicente, aseguró que su intención es “retomarla” y que para ello se quiere destinar una partida en los presupuestos. “A ver si se puede abrir en Semana Santa unos días y, a partir de mayo, tenerla abierta todo el tiempo”, dijo.



La apertura de la caseta de información turística supuso la creación de dos puestos de trabajo en el municipio. Dos jóvenes de Aliaga estuvieron contratados durante los tres meses de funcionamiento del punto de información a media jornada. Visitantes

Según los datos recopilados en la propia oficina de información, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre un total de 1.150 personas entró a pedir información. La gran mayoría de los visitantes era de origen nacional, suponiendo más del 96 por ciento de las consultas atendidas por los responsable de la oficina. Una cuarta parte de estos turistas procedían de la Comunidad Valenciana; la provincia de Zaragoza, con la capital incluida, fue el origen de una quinta parte de los visitantes; mientras que Barcelona superó el 12 por ciento. Más de un centenar de turolenses entraron al punto de información turística.



En cuanto a los visitantes internacionales, los franceses fueron los más numerosos con casi el 65 por ciento de las consultas, seguidos a cierta distancia de los ingleses (16,6 %). Después se contaron turistas procedentes de Países Bajos, Argentina o Alemania, además de un goteo de curiosos de otras nacionalidades.



Aunque la estadística apunta una media de 2,78 personas por consulta, el grupo más numeroso fue una excursión de 28 personas.



Las pasarelas sobre el río Guadalope fue, sin duda, el principal atractivo turístico y la principal consulta atendida por los agentes turísticos del punto de información de Aliaga. Antes incluso de su puesta en servicio, el alcalde Vicente recuerda cómo desde la oficina de Turismo de Zaragoza se le reclamó folletos de este atractivo, que entró en funcionamiento por completo el año pasado.



Aliaga promocionó todavía más este recurso con un espectacular vídeo proyectado en la Feria Internacional de Turismo - Fitur.



El buen tiempo de estas últimas semanas en las que los termómetros se han disparado y no se ha producido apenas precipitación también ha animado a los visitantes, que cada fin de semana han seguido acudiendo a recorrer el sendero”Como está haciendo este veranillo de San Blas, también había bastante gente este fin de semana”, aseguró Alberto Vicente. Taxis

El Ayuntamiento de Aliaga volverá a sacar a licitación una licencia de taxi para poder servicio a los senderistas que quieran completar todo el recorrido y hacer los traslados entre Aliaga y Montoro de Mezquita.



El sendero PR-TE-10 de la Hoz Mala es lineas y tiene una longitud de 23 kilómetros lo que compromete realizarlo en los dos sentidos en una sola jornada por lo que el pasado verano se trató de poner en marcha un servicio de transporte de pasajeros que, no obstante, quedó desierto.

501 visitas en Valloré en octubre

El día que más visitantes registró el sendero PR-TE-10 de la Hoz Mala fue el 13 de octubre, cuando el contador instalado por la Federación Aragonesa de Montañismo en los Estrechos de Valloré contabilizó 501 registros, mientras que el aforador ubicado en la Hoz Mala obtuvo 301 registros el 8 de octubre. Según estos dispositivos, el promedio de registros entre septiembre y octubre fue de 125 en Valloré y 70 en la Hoz Mala.



La FAM, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón gestiona 12 contadores ubicados en senderos turísticos de Aragón. Actualmente en la provincia de Teruel hay cuatro. Dos de ellos ubicados en el PR-TE 10, uno en Valloré y otro en la Hoz Mala. Los otros dos están ubicados en el GR 8.1 y en el GR 24.



En el caso de los ubicados en el PR-TE 10, se colocaron a finales de agosto del año pasado y se recogieron los datos en noviembre, por lo que solamente se dispone de las cifras de los meses de septiembre y octubre.



Desde la FAM se observa que, no obstante, estos contadores miden por obstáculo que pasa, puede ser una persona o un animal y esa persona puede ir y volver por el mismo sitio, e incluso ambos contadores registrar a la misma persona que hace todo el recorrido. Así, los registros obtenidos no corresponden necesariamente a visitantes individuales, sino que, en el mejor de los casos, deberían contabilizarse solo la mitad (ida y vuelta).