El Ayuntamiento de Calamocha está investigando quién intenta frenar el proyecto del matadero

El Ayuntamiento de Calamocha está investigando quién está retrasando con reclamaciones, alegaciones y recursos la instalación del macro matadero de Tönnies, Matadero Aragón SA, en el municipio. Detrás de la empresa fantasma Quality Pharma World pudiera estar una empresa cárnica aragonesa, que tiene el objetivo que Tönnies por retrasos no haga la inversión en Calamocha.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, manifestó este lunes que se está investigando para conocer quien está detrás de las reclamaciones contra la instalación del matadero de Tönnies en la localidad.

Rando recordó que Quality Pharma World presentó reclamaciones al Ayuntamiento, que se desestimaron y alegaciones al Inaga que también se desestimaron.

“La sorpresa fue cuando esta misma empresa presentó el último día de plazo un recurso, que se resolvió al final del año pasado, en navidades. No la admitieron a trámite porque sencillamente nada tiene que ver esta empresa con el sector. Uno puede recurrir algo si es parte implicada. Empezamos a movernos y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calamocha fue in situ a Ciudad Real para hablar con ellos y nos encontramos que en la dirección que tiene en el Registro Mercantil no aparecía. No había nadie. Seguimos moviéndonos y vimos que había intereses de alguna empresa que pensamos que es aragonesa en no llevar a cabo estas actuaciones”.

Agregó que “el administrador de la empresa responde con un abogado de Zaragoza, que es quien presenta una de las alegaciones o el recurso. Estamos intentando saber quién está detrás o que dé la cara, que es lo mínimo que se puede hacer para por lo menos hablar con ellos a ver qué problemas les ocasiona que a la provincia de Teruel venga a instalarse un matadero”.

Rando añadió que el objetivo es retrasar. “Es intentar que una empresa no haga la inversión que tiene prevista mientras nosotros seguimos trabajando. Qué pena que pase esto, que una empresa actúe de esta manera y que afecta a toda la provincia de Teruel, no solo al Jiloca. El matadero no solamente se dedicará a matar cerdos, sino también a la transformación. No sabemos quién está detrás de los recursos. Lo que se está intentando es retrasar y el objetivo es intentar aburrir a quien va invertir en Calamocha”.

La multinacional alemana Tönnies tiene previsto invertir 100 millones y crear 1.200 puestos de trabajo directos.