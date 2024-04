El Ayuntamiento de Calamocha denuncia ante la Guardia Civil las pintadas aparecidas en el puente romano

El Ayuntamiento de Calamocha ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil tras la aparición de unas pintadas en el puente romano el viernes de madrugada. “Obviamente, lo hemos denunciado”, aseguró el alcalde de la capital del Jiloca, Manuel Rando, que confió en que “alguien nos pueda dar algo más de información” en relación a los que calificó como “un acto de vandalismo más”.

Rando, que no quiso magnificar ese caso de vandalismo, lamentó que su autor o autores “no son conscientes del daño que hacen” sobre un elemento que cuenta con un grado de protección integral, según explica el Centro de estudios del Jiloca, que recuerda que está “incluido en el plan general de ordenación urbana de Calamocha”.

En este momento, el consistorio está pendiente de saber cómo debe obrar para retirar esas pintadas del puente romano “porque al fin y al cabo en Bien de Interés Cultural”, apuntó el primer edil calamochino.

Testimonios

Mientras tanto, se está buscando algún testimonio que ayude a aclarar la autoría de esta caligrafía aparecida en el lateral de puente y en la que se puede leer “Ibrahsam te amaré para siempre”. Además, otros elementos del parque municipal también amanecieron pintarrajeados con referencias a esa misma persona.

Aunque no es habitual que en los monumentos o elementos patrimoniales aparezcan pintadas o grafitis, ésta no ha sido la primera vez que se produce un atentado de estas características en el municipio o en sus barrios. “No es habitual, pero no es la primera vez”, confirmó Rando, recordando que ya se identificó en su día “a una pareja de jóvenes” que hace algunos años realizaron pintadas “y que luego subieron un vídeo a redes sociales”, dijo Rando. En otras ocasión aparecieron, según recordó el alcalde, unas pintadas “insultantes” sobre el coordinador del partido político Teruel Existe, Tomás Guitarte, en Navarrete y Cutanda que fueron retiradas por las brigadas municipales un sábado por la mañana.