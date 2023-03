El Consorcio del Camino del Cid termina la señalización con más de 2.200 intervenciones, 489 de ellas en Teruel

El Consorcio Camino del Cid ha cerrado su última campaña de mantenimiento, refuerzo y mejora de la señalización senderista y BTT de la ruta. En total se han realizado 2.250 intervenciones consistentes en marcas de pintura (1.752), instalación de vinilos, placas y vitolas (225), estacas (62), balizas (24), flechas (16) y carteles (18). En la provincia de Teruel se han llevado a cabo 489 intervenciones, según informa un comunicado de prensa.



Se han repuesto 36 flechas, balizas y paneles que habían desaparecido o estaban degradados, se han realizado labores de acondicionamiento (desbroce, limpieza y huella) y se ha dado respuesta a diversos problemas surgidos en algunos puntos muy concretos del trazado. Estas intervenciones se completan con otras actuaciones entre las que destaca el estudio y relación de actuaciones relevantes a realizar en próximas campañas. En total se ha actuado sobre 1.344 km de recorrido de las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.



La campaña de este año comenzó en julio de 2022 y finalizó en febrero. Los trabajos de campo, especialmente los realizados en los meses centrales de verano, estuvieron condicionados por las olas de calor – se batieron récords de días de calor extremo - y por los incendios, ya que el fuego afectó a zonas por las que discurre el recorrido.

El Camino del Cid está señalizado en su totalidad. No obstante, la durabilidad de la señalización depende de muchos factores como la calidad de los materiales, las condiciones climatológicas, vandalismo, accidentes, etc. En términos generales se estima que una señal comienza a deteriorarse a los 8 años. Con los trabajos realizados se consigue aumentar la amortización de la inversión inicial realizada por las diputaciones provinciales ya que, gracias a una pequeña inversión, además de garantizar su uso al viajero, se prolonga la vita útil de las señales evitando su reposición lo que en la práctica supone un importante ahorro de recursos y de medios económicos.

Entre las principales novedades de este año se encuentra la señalización de tramos urbanos con vitolas rotuladas. Hasta ahora los tramos urbanos se señalizaban, en su mayor parte, con marcas de pintura.



Sin embargo, este tipo de actuaciones no podían aplicarse de forma generalizada por su afección a la propiedad e impacto estético. Las vitolas urbanas se adaptan al soporte en el que se instalan de un modo personalizado (con un diámetro adaptado) de forma que resultan visibles al viajero del Camino del Cid pero con una mínima afección al entorno y al soporte.

Actuaciones en Teruel



Los trabajos en la provincia de Teruel afectan a 225 kilómetros de recorrido. En total se han realizado 489 intervenciones. Destaca la instalación de nueva cartelería en el entorno de Teruel, Valbona y Albarracín, la renovación de flechas en Castejón de Tornos y la validación de la modificación del tramo cicloturista entre Calamocha y Monreal del Campo.



El Consorcio Camino del Cid es una institución pública sin ánimo de lucro integrada por las diputaciones provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Tiene entre sus objetivos la promoción, difusión y dinamización del Camino del Cid, ruta turístico cultural que sigue los pasos del Cid narrados en el Cantar.

Los trabajos de señalización han sido realizados por la empresa UTM Desarrollos. El coste total de la campaña asciende a 16.915€, IVA incluido.