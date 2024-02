El grupo alemán Tönnies comunica al Gobierno de Aragón que ha descartado su instalación en Calamocha

El grupo alemán Tönnies ha comunicado al Gobierno de Aragón que desestima instalarse en Calamocha, donde tenía previsto invertir 75 millones de euros para la creación de un complejo global de producción de carne de cerdo que conllevaría la creación de un millar de empleos. El departamento de Fomento se puso en contacto recientemente con la empresa para preguntar en qué punto estaba el proyecto y la respuesta fue que “había perdido el interés”, y que ya se lo habían comunicado al Ejecutivo autónomo y al Ayuntamiento en una carta remitida a finales de 2022. La teniente de alcalde, Sonia Palacio, aseguró que conocieron la noticia este lunes y que en aquella misiva tan solo les advertían de que desistirían si no se flexibilizaban las condiciones estipuladas para su llegada a la localidad.

El departamento de Fomento que encabeza Octavio López, que también ocupa la presidencia de la Sociedad para el Desarrollo de Calamocha (Sodecasa), mantuvo recientemente y a iniciativa propia una conversación telefónica con directivos del grupo Tönnies para preguntarles si seguían interesados en llevar a cabo el proyecto para su instalación en la localidad, donde incluso se había urbanizado una parcela XXL de 290.000 metros cuadrados para facilitar su llegada.

La respuesta de la empresa, según Fomento, fue que habían perdido el interés en ese proyecto debido a las trabas y dificultades que se habían encontrado para su instalación, lo que ya habían comunicado al Ayuntamiento de Calamocha y al Gobierno de Aragón en una carta remitida a finales de 2022. Fuentes del departamento precisaron que no disponen de la citada misiva.

Trabas

Entre esas trabas estaba el contencioso administrativo contra la autorización del Inaga para su instalación presentado por la empresa Quality Pharma, con sede en Tomelloso, precisaron.

Por su parte, la teniente de alcalde, Sonia Palacio, aseguró este miércoles que se enteraron de la decisión de Tönnies este lunes al mediodía a través del consejero de Fomento y presidente de Sodecasa, Octavio López.

El alcalde de la localidad Manuel Rando, en declaraciones realizadas el martes a Calamocha TV, dijo que fue en el consejo de administración de Sodecasa celebrado un día antes y al que asistió en calidad de vicepresidente donde supo que el grupo alemán ya no estaba interesado en instalarse en la localidad. Y añadió que tanto el Ayuntamiento como la propia empresa siguen personados en el proceso judicial.

Palacio destacó que en la carta remitida por Tönnies a Sodecasa -sociedad participada por la Corporación Empresarial Publica de Aragón (80%) y el Ayuntamiento de Calamocha (20%)-, la empresa les manifestó su malestar por las cláusulas de compraventa del suelo público para su instalación en el polígono industrial y que desistirían del contrato si no se flexibilizaban y que, con posterioridad, ratificaron su personación en la causa abierta en los tribunales.

En el fragmento de la carta a la que ha tenido acceso este periódico la empresa dice que la inversión no le parece viable dadas las condiciones, pero que considerarían llevarlo a cabo en caso de que se cumplieran “las promesas realizadas”.

El documento dice textualmente: “En resumen, nos vemos desafortunadamente en la obligación de comunicarles que, dadas las presentes condiciones, la realización de la inversión ya no nos parece viable”. Y añade: “La incertidumbre sobre la duración y el resultado del procedimiento judicial respecto a la autorización medioambiental integral, así como las gravosas cláusulas del contrato de compraventa, en particular la imposibilidad de libre disposición del terreno por nuestra parte y la obligación de devolución, desembocan consecuentemente en el hecho de que la continuación de la planificación y la realización del proyecto solo se considerará desde nuestro punto de vista en caso de cumplimiento de las promesas realizadas”.

Búsqueda de inversores

Llegados a este punto, desde el departamento de Fomento del Gobierno de Aragón dijeron que buscarán nuevos inversores que ocupen las seis parcelas habilitadas por Sodecasa que suman un total de 365.000 metros cuadrados y entre las que se encuentra la que iba a ocupar el grupo Tönnies a través de la empresa Aragón Matadero SL.

“Hay parcelas de diferentes tamaños, que se pueden adaptar a cualquier tipo de inversión, situadas junto a la autovía A-23 y en un municipio con mano de obra y recursos”, argumentaron.

El alcalde de Calamocha coincidió en que, tanto la administración local como la autonómica, buscarán alternativas a la instalación de la multinacional cárnica alemana, que en 2022 facturó 6,82 billones de euros y que cuenta con 15.200 empleados. Rando añadió que destinarán sendas partidas del Fite para ampliar la subestación eléctrica del polígono industrial y el ICA de 1,7 y 2,2 millones, respectivamente.

La teniente de alcalde de Calamocha se mostró “decepcionada” porque este era un proyecto en el que había trabajado mucho tanto el equipo de Gobierno como los técnicos municipales. No obstante, añadió que “no hay mal que por bien no venga y alguna otra puerta se abrirá, no pasa nada”.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, valoró negativamente que se hubiera desvanecido este proyecto “que hubiera supuesto un impulso extraordinario para la comarca del Jiloca. Además, pidió “transparencia” a las instituciones. “Me parece mal que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Calamocha no informarán en su día sobre la decisión de Tönnies”, dijo. En su opinión, “omitieron esa información porque les podía perjudicar en época electoral”.