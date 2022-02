El IES de Calamocha denuncia que no tiene dinero para pagar luz ni calefacción

Por

La comunidad educativa del IES Valle del Jiloca, ubicado en Calamocha, ha mostrado su malestar a través de un comunicado de prensa por la “precaria” situación financiera en la que se encuentran al no poder hacer frente, por falta de fondos, “a los pagos derivados de necesidades tan básicas como la calefacción o la luz, entre otras”. Lamentan que el Gobierno de Aragón no les ha ingresado el dinero que tiene asignado para este curso escolar 2021-2022 y eso les impide hacer frente a las facturas. Desde el departamento de Educación indicaron que ya se ha dado orden para que se transfieran los fondos que les corresponden y que a lo largo de la próxima semana ya podrán disponer de ellos.



Desde el centro explican que la Administración únicamente les ha ingresado 17.800 euros de los más de 76.000 que tiene asignados para el curso 2021-2022 y de los que buena parte corresponden a gastos corrientes, bancos de libros, Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas.



Fuentes del departamento de Educación del Gobierno de Aragón indicaron que el IES contaba con remanentes de tesorería para hacer frente a pagos hasta que se hicieran las primeras transferencias. A la parte que ya se les liberó se sumará el resto, que ya está en tramitación y la transferencia llegará, previsiblemente, la semana que viene. Indicaron que estaban pendientes de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y que en esta misma situación se encuentran otros centros de Aragón.



El Instituto Valle del Jiloca lamenta que tienen facturas sin pagar por valor de 21.400 euros y detallaron que hay proveedores “que no han cobrado desde octubre de 2021”. Explican en el comunicado que ya habían informado “a las autoridades competentes a través de varios medios como correos, llamadas telefónicas a diferentes departamentos y un escrito dirigido al director del Servicio Provincial de Teruel” y pese a ello no han recibido “ninguna solución concreta”.



Por eso, han decidido hacer pública la situación a través de los medios de comunicación, una situación que, según relatan, deriva “de la mala gestión económica por parte de la administración educativa y que perjudica enormemente tanto al funcionamiento del centro como a los proveedores que todavía no han cobrado sus facturas”, dicen.



Recuerdan que no están pidiendo nada que no les corresponda por derecho y lamentan que a fecha 3 de febrero siguen “esperando el libramiento del presupuesto aprobado, del que falta una cuantía de 58.200 euros”.



Desde el IES Valle del Jiloca animan a otros centros que se encuentran en la misma situación a mostrar públicamente su malestar por “la mala gestión económica que demuestra tener la administración con los centros educativos públicos y que tanto perjudica a la organización interna”.