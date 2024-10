El incendio en un hotel en Utrillas deja dos heridos leves y 50 desalojados

Dos personas resultaron heridas leves en el incendio que se declaró a mediodía de este martes en la concina del Hotel Villa de Utrillas, en la capital de la comarca de Cuencas Mineras. A consecuencia del humo la Guardia Civil desalojó tanto el establecimiento hotelero como las viviendas de un edificio contiguo y los alumnos del colegio CEIP Lázaro Carreter se abandonaron el patio de recreo y se refugiaron, por precaución, en sus aulas.

Al cabo de la mañana tanto los clientes del hotel como los vecinos del inmueble contiguo pudieron regresar a sus residencias.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, confirmó que el fuego se desató en las cocinas del hotel. “Sobre las 12:00 me han avisado de que estaba saliendo humo de la cocina (del hotel”, explicó el edil, que acudió a toda prisa hasta el negocio hostelero para comprobar que la freidora se había “prendido fuego”.

“La cocinera del hotel intentó apagarlo echándole por encima una toalla mojada, pero no fue posible”, lamentó Moreno, que relató cómo “todo se llenó de humo” y se avisó a los bomberos de la Diputación de Teruel. “Se ha avisado a los bomberos y con la ayuda de vecinos y la brigada municipal se ha intentado apagar de la manera más rápida posible”, detalló el regidor.

En el número 3 de la calle San Vicente de Paúl vive José García, que relataba cómo le Guardia Civil le pidió que abandonase su domicilio por el humo, “ yo estaba en casa y no me enteraba de nada. Y han tocado el timbre y han subido (agentes de la Guardia Civil) para decirnos que nos marcháramos rápidamente porque había un incendio aquí al lado. Nos hemos bajado y hemos estado un par de horas en la calle”.

Uno de los primeros vecinos en acceder a lugar del fuego fue Cherki Kabouri. Llegó hasta allí después de una familiar, la camarera que sufrió intoxicación pro humo, suyo le alertase del fuego. Kabouri se encontraba en la terraza de cafetería del propio hotel cuando recibió la llamada de su cuñada. Una vez que llegó hasta la cocina, “hemos encontrado la solución de coger la olla y controlarla. Hemos cerrado las puertas, las ventanas y hemos salido por fuera. Ya justamente ya vinieron los bomberos”, relató el vecino.

Uno de los huéspedes del hotel, Darius Mannick, profesor de español en la localidad alemana de Liepzig que está en Utrillas junto a algunos de sus alumnos con motivo de un intercambio cultural, recordó cómo cuando llegó por la mañana todo “olía a humo” y cómo los alrededores del hotel estaban llenos de “bomberos y policía” que le dijeron que tendría que esperar “algunas horas” para poder entrar en el hotel. “Tengo mis cosas alí, pero ahora está todo tranquilo”, dijo sereno el docente, confiado en poder dormir allí por la noche.



Un coche de la Guardia Civil, ante el hotel donde se quemó la cocina



Las llamas que salían del recipiente alcanzaron un metro de altura y prendieron las placas del falso techo de la cocina, lo que provocó un intenso “humo negro” que no permitía la visión y que provocó dificultades para respirar. “Hemos desalojado rápidamente a la gente que estaba para que salieran del hotel y de la cafetería”, apuntó Moreno. Además, agradeció el interés de los vecinos que “se han volcado” y que no dudaron en echar una mano para sofocar las llamas hasta la llegada de los bomberos. “Hay que actuar con mucho conocimiento y no arriesgarse demasiado. He tenido que parar a algún vecino para que no entrara”, dijo el edil.

En el primer intento de la cocinera por someter al fuego tratando de taparlo con un trapo húmedo, las salpicaduras de aceite hirviendo le provocaron quemaduras en ambas manos y antebrazos. Además, una camarera del hotel sufrió dificultades respiratorias. Las dos fueron trasladadas al centro de salud de Utrillas, donde fueron atendidas. “Les hemos acompañado al centro de salud, se les ha aplicado el oxígeno para que respiraran mejor ya la cocinera se le ha aplicado un vendaje”, detalló el alcalde, que confirmó que “no eran quemaduras muy importantes” por lo que “las han atendido allí rápidamente y ahora están en casa”.

En el momento de desatarse el fuego, el hotel tenía registrada una quincena de huéspedes y en la terraza de la cafetería había más de treinta clientes, explicó Moreno. Todos fueron desalojados.

Alerta en el colegio

Mientras, los alumnos del colegio, que a mediodía estaban disfrutando del descanso en el recreo, se refugiaron del humo regresando a sus aulas.

Los alumnos del CEIP Lázaro Carreter se protegieron del humo que salía de la cocina dando por finalizada la pausa del recreo y regresando a sus clases. A pesar de que las primeras informaciones refirieron el desalojo del centro educativo, alumnos y profesores, la jefa de estudios del centro, Pilar García, confirmó que “los chicos estaban en el recreo. Entonces, ante el humo, los hemos recogido, los hemos metido dentro del centro. Además, había otros dos grupos en el frontón, que también estaban haciendo educación física, pues hemos actuado igual y los hemos metido en el centro”. Se trataba de estudiantes de entre 8 y 12 años de edad, de 4º, 5º y 6º de Primaria.

García reportó que después de que los muchachos alertasen de la presencia del humo no hubo escenas de miedo “en ningún momento” y aunque “los chicos sí que se inquietan un poco y en un principio, como estaban ya los bomberos y enseguida han visto ellos mismos que ya no salía humo”, se tranquilizaron.

A la espera de las peritaciones de las compañías de seguros, se confía en que el hotel pueda reabrir el restaurante lo antes posible.