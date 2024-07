El movimiento ciudadano Teruel Existe denuncia que con el Clúster Maestrazgo se talarían dos millones de árboles

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado en rueda de prensa la grave deforestación del Maestrazgo que implicaría la construcción del clúster eólico más grande de España. Dos de sus miembros, Joaquín Gargallo y Ernesto Romeo han afirmado que “ puede suponer la tala de dos millones de árboles adultos y arrasar casi 2000 hectáreas que ocupa el proyecto”.

Ernesto Romeo ha detallado que además de las 125 hectáreas, una por aerogenerador, que se tendrían que deforestar para instalarlos, el proyecto implica la construcción de más de 300 km de pistas forestales, de anchura mayor a la de una carretera, además de 173 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión, que suponen la deforestación de 90 metros de ancho por donde pasan. “La deforestación prevista con el Cluster del Maestrazgo afectaría a una zona equivalente a casi 900 campos de fútbol, dentro de una sierra repleta de bosques, y una de las zonas con mayor biodiversidad de España, por lo que no entendemos dónde queda la transición ecológica en este caso, porque van a ser más de un millón de metros cúbicos de desmonte, el destrozo es inmenso”, han lamentado.

Indican que hay 2 millones de árboles maderables, de pies mayores de 13 centímetros, principalmente de pino silvestre y pino negral, además de enebros, chopo temblón, y muchas especies protegidas como la sabina rastrera, thurifera y albar, tejos, acebos, arces…” y lo van a arrasar todo para que crucen las pistas y las líneas eléctricas”. Transmiten que la sierra de Gúdar también tendrá afecciones en tres términos municipales, destacando el Pinar Ciego de Mosqueruela que es una de las masas más densas de bosque de pino silvestre y mejor conservadas de España.

En la rueda de prensa han mostrado el informe negativo realizado por la Dirección General de Medioambiente de Aragón sobre el Clúster, alegando su incompatibilidad. Recriminan al Gobierno de Aragón “que lo guardase en un cajón y lo tapase”, al igual que los informes negativos de los técnicos del INAGA. Recuerdan que la Comunidad Valenciana sí envió su informe negativo al Ministerio para la Transición Ecológica, y también ha interpuesto un recurso contencioso en el juzgado ante este proyecto. Por este informe de la comunidad vecina, insisten, “ahora el Consejo de Ministros y en definitiva todo el Gobierno y los grupos que lo forman, son los responsables y tiene en su mano evitar el mayor delito medioambiental de España, o bien llevarlo a cabo”. Anuncian que si les conceden la Autorización de Construcción van a mostrar públicamente y denunciar cada destrozo que se cometa en la sierra e instan a los jueces a tener en cuenta que “como marca la legislación el delito medioambiental hay que pararlo antes de que se produzca, porque no cabe la reversión”.

Desde el movimiento ciudadano invitan a la ciudadanía a subir al Maestrazgo y ver los bosques actuales desde la red de miradores, “y pensar en cómo pueden meter 125 molinos de un tamaño como 5 veces las torres mudéjares de Teruel, y cómo tendrían que arrasar bosques impresionantes para instalarlos y para construir las líneas eléctricas. Solo hace falta subir a la sierra y darse cuenta de que es inviable, porque hay bosques inmensos, paisajes impresionantes, una gran biodiversidad, además de un patrimonio histórico magnífico que provoca que haya tres municipios que son “Pueblos más bonitos de España”,... Podría ser un Parque Nacional; no podemos dejar que lo destruyan así”.

Ganadería extensiva

Joaquín Gargallo, ganadero de Mosqueruela, ha lamentado que haya alcaldes de esta zona que digan que no tienen otro futuro que éste, porque “la inmensa mayoría de la gente que vivimos allí lo hacemos de la ganadería y montes forestales; estos bosques nos ofrecen nuestra forma de vivir”. De todos los municipios que engloban el cluster hay 198 explotaciones de ganadería extensiva (130 de vacuno, 68 de ovino) “pero ni siquiera los cita el proyecto, mientras que en las administraciones se les llena la boca de hablar de la ganadería extensiva”. Añade que “frente a este expolio y locura de generar energía donde no toca, nos dicen que no hay plan B para nuestros pueblos. Sin embargo, en Mosqueruela la escuela infantil tiene 25 niños de 0 a 3 años, luego algo se está haciendo, se está viviendo allí y bastante bien; el plan B somos nosotros”, señala.

Para el Movimiento ciudadano Teruel Existe, no se tienen en cuenta ni leyes ni directrices europeas, y mencionan varias de ellas, como la ley de restauración de la naturaleza, la de vías pecuarias, la directiva hábitat (principio de no regresión) y una ley de deforestación: “aquí se cargan una barbaridad de hectáreas en bosques funcionales que generan biodiversidad, aire limpio, agua, vida y trabajo, y que se van a destruir con el beneplácito de muchas administraciones, porque este proyecto si va hacia delante será porque muchos han mirado hacia otro lado”. Tampoco se tiene en cuenta que para la declaración de utilidad pública, debe justificarse que esto que pretenden hacer no es posible llevarlo a cabo en otro lugar, “y eso no se ha hecho”. Gargallo advierte de que “nosotros no miraremos para otro lado, señalaremos con el dedo a quien haga falta, vamos a defender nuestro proyecto de vida”.

Riesgo de incendios y falta de agua

El proyecto del clúster del Maestrazgo ha elegido la zona del país donde más rayos caen por kilómetro cuadrado. Joaquín Gargallo explica que mientras hay gente por el monte, que trabaja y vive en la zona, se advierte y se apaga con mayor rapidez, “pero con los aerogeneradores instalados, los servicios aéreos de extinción no pueden trabajar, porque se dificultan las labores de extinción, se pone en riesgo el bosque y la biodiversidad”. Precisamente Mosqueruela es el único municipio con dos torres forestales en su término, por ser el de mayor masa forestal, “de 26500 hectáreas, entre el 70 y 80 por ciento es zona forestal y el resto casi todo pastizal”, apunta.

Además, destacan que la zona es tremendamente frágil, con condiciones alpinas en zona mediterránea, con suelo que se degrada con facilidad, de tal forma que las afecciones al suelo pueden durar más de un siglo.

Por otra parte, han denunciado que en la Declaración de Impacto Ambiental queda reflejado que no van a utilizar agua de la zona, pero se están instalando plantas de hormigonado, solicitando sondeos, y pidiendo ayudas públicas como el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para depurar el agua para uso industrial… “Estamos en una sequía prolongada y tampoco han tenido en cuenta esto de las administraciones, lo que es también muy doloroso”. “No sabemos cuánta agua necesitarán porque en el proyecto hablan de 3000 metros cúbicos, y sin embargo es mucho más la que necesitan, y que a veces se la ponen a disposición los propios ayuntamientos. Mientras los ganaderos llevamos tiempo reclamando por este problema, se han secado las fuentes e incluso afecta ya al agua de boca… y la respuesta de las administraciones es que ‘a ver si llueve…’ No hay tanta agua para tanto despropósito”.