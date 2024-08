El fondo danés que construirá los macroparques eólicos del Maestrazgo defiende su proyecto, "diseñado con los estándares medioambientales, sociales y técnicos más exigentes"

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), el fondo danés que construirá el Clúster Maestrazgo, ha cifrado en unos 98.000 los árboles que serán talados para el macroproyecto eólico, frente a los dos millones que denunció el movimiento ciudadano Teruel Existe.

Protección de la avifauna

Geoparque de El Maestrazgo

Impacto socioeconómico

En una nota de prensa, la compañía ha salido al paso de algunas informaciones difundidas que, afirma, contienen "inexactitudes o no corresponden con la realidad del proyecto" recogida tanto en el expediente de evaluación de impacto ambiental como en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De hecho, insisten en que el proyecto "ha sido diseñado de acuerdo con los estándares medioambientales, sociales y técnicos más exigentes" y que "la prevención medioambiental está en el eje del diseño, construcción y explotación del proyecto", en el que han participado más de 50 ingenieros y titulados superiores especialistas en las diferentes disciplinas medioambientales.Sobre la superficie ocupada e impacto en masas forestales, CIP detalla que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto señala la superficie de ocupación de este sobre las diferentes tipologías de vegetación que, en el caso de los bosques de coníferas y bosques caducifolios, será de alrededor de 140 hectáreas, muy inferior a las cifras publicadas. "Teniendo en cuenta las densidades de los bosques del Maestrazgo que, según estudios científicos son de media entre 500 y 700 pies por hectárea en las áreas más maduras, el total de árboles que se verán afectados por la construcción del proyecto ronda los 98.000, una cifra muy distinta a los 2.000.000 de árboles referida por terceros", asegura el comunicado. Además, incide en que el plan de compensación para la reforestación de las áreas ocupadas obligará como mínimo a la plantación de la misma cifra de árboles retirados y de la misma especie.En cuanto a la afectación de la Red Natura 2000 en Zonas de Especial Protección para la Avifauna (ZEPA), aseguran que "ningún aerogenerador del proyecto" se ubica en ZEPAs, "como tampoco lo hacen sus plataformas y líneas internas".El único tramo de la línea de evacuación por la que se transportará energía generada que afectará a un área ZEPA de Red Natura 2000 sustituirá a la línea de transmisión ya existente propiedad de otra empresa, que evacúa a través de esa línea la energía de varios sus parques eólicos en la subestación Morella, afirma CIP. La nueva línea tendrá una longitud de 10 kilómetros y discurrirá por el corredor forestal de la ya existente, que será desmantelada para evitar duplicidades."El proyecto por tanto no implica ningún incremento de líneas de transmisión en la ZEPA, sino el reemplazo de una línea existente por una nueva que contará con las más avanzadas medidas de protección para la avifauna, que disminuirá el riesgo de colisión", añade la nota de prensa, que añade que la nueva línea tendrá capacidad adicional para la evacuación de energía de futuros proyectos, evitando así la construcción de otras conduccciones en el futuro.CIP añade que la protección de la avifauna "ha sido una pieza central en el desarrollo del proyecto" y por ello las turbinas eólicas "incorporan los sistemas de detección de aves más modernos basados en tecnologías de radar 3D, visión artificial de alta resolución e Inteligencia Artificial que permitirán la parada de las turbinas eólicas en caso de riesgo de colisión".Además, en los cinco primerso años de explotación se realizarán anualmente trabajos de campo para el seguimiento y protección de la fauna, que se prolongarán durante la vida útil de los parques "Esto permitirá el seguimiento y protección de las poblaciones de la zona, con especial atención a las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el Catálogo Español de Especies Amenazadas y Catálogo Regional de Especies Amenazadas", aseguran desde CPI.En cuanto a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, la compañía señala que el estudio de impacto ambiental ha hecho un pormenorizado análisis de la afección a estas zonas, de forma que "todos los parques eólicos ubicados en las mismas cumplen con el precepto de la Directiva de Hábitats de no poner en riesgo la coherencia global de la Red Natura 2000".La evaluación del impacto del proyecto en los valores geológicos del entorno del Geoparque de El Maestrazgo se ha centrado en los Lugares de Interés Geológico (LIG) y concluye que la afección final del proyecto sobre el geoparque supondría solo "un 0,19% de la superficie total, por lo que no se producirá ninguna alteración significativa de la integridad de éste, ni sus componentes geomorfológicos, relieve, suelo, vegetación e hidrología superficial, y menos aún una vez se lleven a cabo las labores de restauración a las que el Proyecto está obligado bajo la DIA".Desde CIP han destacado el impacto socioeconómico del Clúster Maestrazgo, de 763MW, que producirá alrededor de 1.986 GWh de electricidad renovable al año, lo que permitirá abastecer un consumo de energía a equivalente a 570.000 hogares y compensará 320.000 toneladas de emisiones de CO2 anuales, "contribuyendo así a los objetivos nacionales de generación de energía renovable" a la "aceleración de la transición energética y la descarbonización del sistema eléctrico nacional".Afirman que el Proyecto Teruel es además "una piedra angular importante de la industria eólica española", ya que una gran parte de los componentes y servicios para el despliegue de las turbinas eólicas serán suministrados por proveedores con fuerte presencia local, "contribuyendo así a mantener 3.547 empleos directos e indirectos". A este respecto, CIP buscará "favorecer la diversidad y la integración de empleo femenino y de colectivos poco representados en este sector, así como el fomento del empleo local y la contratación de empresas de servicios locales", añade la nota de prensa.Asimismo, destaca que el proyecto cuenta el respaldo de todos los municipios del Maestrazgo en Teruel afectados (Cañada de Benatanduz, Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón, Villarluengo, Valdelinares y Linares de Mora) y que impulsará "el crecimiento económico de la región y el gradual declive poblacional que viene sufriendo".El clúster eólico "no solo inyectará recursos económicos vía impuestos y tasas municipales, estimados en unos 400 millones de euros, sino que, además, generará empleo en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, lo que ayudará a fijar y atraer población", concluye la nota de prensa.