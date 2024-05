Teruel Existe trasladó a la embajada danesa la situación de la provincia de Teruel ante los proyectos de macro renovables

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha informado de la reunión mantenida el pasado 8 de febrero en la embajada de Dinamarca en España para informarles de manera directa sobre la situación que atraviesa la provincia de Teruel por la invasión de grandes proyectos de centrales de energías renovables, y advertir de los daños irreparables que puedan producir en el territorio, así como el estado de judicialización de algunos proyectos, especialmente del Clúster Maestrazgo.

Manolo Gimeno, coordinador del Movimiento ciudadano Teruel Existe; Jesús Villamón, portavoz del grupo de energía y medio ambiente; y el diputado en Cortes de Aragón por la formación política Aragón - Teruel Existe, Tomás Guitarte, mantuvieron una reunión en la sede de la embajada en Madrid con Carsten Rosendahl, Head of Trade Council de la citada Embajada y Patricia Álvarez, de este mismo departamento.

Se solicitó reunión con esta embajada por ser danesa la empresa CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), que al parecer va a ser la adjudicataria de la construcción y desarrollo del Clúster del Maestrazgo, entre otros proyectos de renovables. Recuerdan que, en el año 2020, CIP y Forestalia alcanzaron un acuerdo para el desarrollo de centrales de renovables (mayoritariamente eólicas) en la provincia de Teruel, con 27 parques, una potencia de 1 GW y una inversión prevista de 1.200 millones de euros. Gimeno ha argumentado que “es una empresa que podríamos considerar semipública si atendemos a varios de sus fondos inversores”, y además “dice tener entre sus objetivos el de la ética de la sostenibilidad medioambiental”. Es la misma empresa a la que, en diciembre de 2022, el Movimiento Ciudadano remitió una carta solicitando que reconsiderara su postura por los mismos motivos que expusieron en la reunión.

Manolo Gimeno y Jesús Villamón han explicado en rueda de prensa que el objetivo de la reunión fue informar a las autoridades danesas de la situación del desarrollo de algunos de estos grandes proyectos de centrales de renovables, con programas de inversión millonarios, en ubicaciones de gran valor medioambiental de la provincia, como el Maestrazgo. Aprovecharon también para entregarles un dossier de las cuatro comarcas de la provincia que se van a ver mayoritariamente afectadas, “con magníficas fotografías de los espectaculares paisajes de la provincia moldeados durante siglos y con espacios de gran riqueza desde el punto de vista geológico, medioambiental y patrimonial, que fueron cedidas por la Empresa Perruca y su publicación Verde Teruel”.

Villamón ha relatado que trasladaron de manera más incisiva la situación del Clúster Maestrazgo, que se ubicaría en el Parque Cultural del Maestrazgo, “uno de los paisajes naturales históricos de Europa, declarado lugar de interés Comunitario, con una zona de arte rupestre declarada Patrimonio de la Humanidad, 615 emplazamientos arqueológicos y en el Geoparque Maestrazgo, declarado por la Unesco con 48 Puntos de interés geológico, así como varios pueblos integrados en la red de los ‘pueblos más bonitos de España’. Y se insistió en que era muy importante hacer compatible la generación de energías renovables con la conservación de estos lugares y paisajes protegidos”.

Así, pudieron exponer con detalle la ubicación de los más de 70 molinos en Red Natura 2000, los 10 Km. de líneas de alta tensión atravesando zonas Zepa o los 91 aerogeneradores en zonas de sensibilidad máxima y 5 parques colindantes a áreas de recuperación de aves. Se trasladó que son terrenos adaptados al desarrollo de ganadería, agricultura, producción agroalimentaria de calidad y empresas de turismo sostenible, que han generado dinamización y economía en estos territorios y han sabido crear un recurso indispensable para su futuro y el de su población.

Asimismo, advirtieron en la embajada de que el Movimiento ciudadano Teruel Existe, otras plataformas y vecinos afectados a título particular, han recurrido a la vía judicial para evitar que estas grandes infraestructuras eólicas se instalen sobre el territorio, situación que consideran que deben conocer quienes se hagan cargo en el futuro de estos proyectos. “Sería de un riesgo extremo que la empresa CIP se aventurara de manera precipitada a iniciar las obras de construcción de este clúster, cuando todavía no está publicada la autorización administrativa definitiva y están en tramitación dos procesos judiciales , uno de ellos en fase avanzada con personas que han declarado en el juzgado como imputados (algunos de ellos importantes cargos de la administración). Y sería además muy triste que esta empresa sufriera las consecuencias de un problema que ella no ha generado, y estamos hablando de una inversión prevista de más de 1.000 millones de euros” ha aseverado Manolo Gimeno.

Advirtieron también en la reunión de que “el movimiento Ciudadano Teruel Existe continuará con la reivindicación y que no se sorprendieran si ésta llegaba hasta la capital danesa y a la Unión Europea, como ya ha hecho el Movimiento ciudadano en ocasiones anteriores”.

En la rueda de prensa han trasladado que la reunión gozó de receptividad y cordialidad, y que no se había comunicado hasta hoy nada porque por parte de la embajada se sugirió “discreción”. Solicitaron a los responsables de la embajada la posibilidad de contactar con las empresas danesas interesadas para transmitirlo directamente. Sin embargo, ha indicado Gimeno, la reciente publicación en un medio de comunicación de Teruel de una noticia en el que se lee que este proyecto ”comenzará en breve” su construcción, según habían comunicado las empresas responsables, es lo que ha motivado que se dé a conocer ahora.

Inciden en que no se aplican las directrices europeas de priorizar el autoconsumo y la generación distribuida, y además “es la primera vez que los turolenses tenemos la oportunidad de tener un diputado en el Parlamento Europeo con posibilidad directa de presentar y argumentar para abortar este despropósito que supondría la mayor agresión sufrida por el territorio en toda su historia y que viene a confirmar que Teruel sigue sufriendo una explotación colonial y se la considera territorio de sacrificio”.

Para terminar, Villamón ha denunciado que le Miteco no está haciendo nada para la transición ecológica justa ni contra la despoblación en la provincia de Teruel con la actitud que mantiene con las renovables, “sino lo contrario, convertirnos en tierra de sacrificio mediante colonialismo especulativo de las grandes empresa y fondos de inversión”.