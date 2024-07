El movimiento ciudadano Teruel Existe dice que “demostrará en los juzgados que con el Clúster Maestrazgo se ha cometido delito ambiental, tráfico de influencias y prevaricación”

El movimiento ciudadano ha trasladado una respuesta contundente a la decisión del Consejo de Ministros de este martes en el que el Gobierno de España aprobó la construcción del Clúster del Maestrazgo. Manolo Gimeno, Jesús Villamón, Mariano Tomás y Ernesto Romeo, del grupo de Energía y Medio Ambiente del movimiento ciudadano han afirmado en una rueda de prensa: “Ya sabemos este Gobierno de parte de quien está y quién tiene realmente el poder en este país, que es el oligopolio de las grandes empresas energética que luego dan cobijo con las puertas giratorias”. Gimeno ha ido todavía más lejos y ha advertido de que “el Gobierno, el Consejo de Ministros, también debe cumplir la Ley y demostraremos en los Juzgados que en el Cluster del Maestrazgo se ha cometido delito ambiental, tráfico de influencias y prevaricación”.

Según recuerda el movimiento ciudadano en una nota de prensa, el Consejo de Ministros dio el visto bueno para que se pueda dar la autorización administrativa para la construcción, trámite cuyo plazo cumple este jueves, y quien debe firmar ahora la resolución será la dirección general de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tiene que emitir triple resolución: la declaración de utilidad pública, la aprobación de la modificación de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa para la construcción. Si esto ocurre, ha indicado Mariano Tomás, “vamos a presentar recurso de alzada contra esta resolución” e invitan al resto de ciudadanos a presentarla también, puesto que cualquiera puede hacerlo en el plazo de un mes. Si se responde negativamente o no se responde, se puede presentar recurso contencioso administrativo.

“Yo no sé si ellos pararán, pero de lo que estoy seguro es de que nosotros no vamos a parar. Los que vienen a expoliar nuestros recursos no lo tendrán fácil”, ha afirmado Tomás. En este sentido, ha informado de que hace unos días presentaron también queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y otra directamente a la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, solicitando una investigación e informe sobre la tramitación del proyecto por parte del Gobierno de España, indicando si respeta o infringe la legislación comunitaria pertinente. Piden también que conforme a “los principios de precaución y de acción preventiva” y por el incumplimiento de varias directivas medioambientales y por no haber seguido los procedimientos oportunos en los trámites de la declaración ambiental, se adopten las medidas que consideren necesarias para paralizar lo que consideran “el mayor destrozo ambiental en la Península”. Las diligencias por ambas instituciones están abiertas con fecha de 18 y 19 de julio respectivamente.

Tomás ha especificado que también van a realizar un seguimiento sobre si las empresas promotoras han recibido o van a recibir dinero de Europa para estos proyectos, “porque en ningún caso Europa va a permitir que se destruya Red Natura 2000; si se comprueba que es así, actuará la fiscalía antifraude europea”.

Recuerdan que hay un contencioso (7 de marzo de 2024) que está en el juzgado y que el 20 de enero de 2023 denunciaron diversos posibles delitos tanto en la fiscalía de Teruel como en la de sala de la fiscalía general del Estado, que están en trámite. Villamón ha asegurado que “las irregularidades en la tramitación de este expediente son tantas y tan graves que estamos seguros que la Justicia no podrá mirar a otro lado, como así han hecho la mayoría de nuestros políticos, y pondrá las medidas cautelares necesarias para evitar tan flagrante delito ambiental en nuestro territorio”.

“Es un gobierno ecocida, para nada ecológico, frente al que estamos solos”

Jesús Villamón ha trasladado la tristeza que siente el Movimiento Ciudadano Teruel Existe “aunque no estamos sorprendidos, porque esta resolución deja patente que los turolenses estamos solos en la defensa de nuestro territorio, nadie nos va ayudar”.

“A la sociedad turolense le tenemos que pedir, que abramos los ojos ya, solo nos quieren para meternos lo que no quieren los demás”, ha continuado Villamón, quien también ha transmitido una alerta : “si van a arrasar con el Maestrazgo, pueden arrasar con todo y en cualquier lugar de la provincia. ¿Quién va a defender la Sierra de Albarracín, o al Matarraña, frente a estos especuladores? Es evidente que solo lo haremos los de siempre”. Para el grupo de Energía y medio ambiente “el Medio Ambiente es lo único que nos protege, el escudo para no estar a merced de este modelo peligrosísimo de capitalismo”.

Gimeno ha lamentado que la ministra Teresa Ribera “siga apuntillando a esta provincia. Frenó la autovía A40, que tiene menos km de los que necesita el Clúster para estar operativo, no evitó derribar la Central de Andorra y ahora autoriza este ecocidio”. Recuerda que habló personalmente con ella por el destrozo en el Maestrazgo y le respondió que “no ocurriría”. “Pues nos ha mentido, no es una persona fiable”, concluye Gimeno.

También ha anunciado que Teruel Existe dará a conocer a los daneses cómo la empresa CIP (que ha comprado los derechos del Clúster a Forestalia) “ha cometido un grave error, porque es un proyecto que puede estar generando los mayores delitos medioambientales de España y tendrán que asumirlos”. A esta empresa que dice proteger el medio ambiente, ha argumentado, “va el dinero de sus fondos de pensiones, seguros y del Estado y se utilizan para destruir la naturaleza”.

Ernesto Romeo ha definido al gobierno como “ecocida y no ecológico, porque está generando el mayor destrozo medioambiental de la historia de la península Ibérica. Y no vemos ningún molino donde se genera energía, como Madrid. Porque lo que prima es el negocio de empresas eléctricas y especialmente de los fondos de inversión especulativos nacionales, es evidente porque se ven las compras de acciones de unos y otros, a costa de destrozar el Maestrazgo en España. Son un gobierno falso y patético, que engaña a la gente”. “La Transición Energética es una milonga y un negocio, sus políticas verdes son falsas, son políticas especulativas”. Afirma que “les da igual el Medio Ambiente, por eso debieron suprimir el ministerio, porque solo les importa el negocio especulativo”. Romeo ha afirmado que “en Aragón no se han hecho evaluaciones ambientales sino aprobaciones a la carta, y ahora el Miteco, con el Gobierno de PSOE y Sumar hace lo mismo. Todos ellos son responsables”.

Por último, ha criticado a “todos los vendepatrias que nos dicen que esto es lo mejor para la provincia, cuando dinamitan su futuro” y ha pedido a toda la sociedad y entidades aragonesas de todo tipo que se unan para defender uno de sus mayores patrimonios, que es de todos.