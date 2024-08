El Movimiento ciudadano Teruel Existe desmiente informaciones del promotor del Clúster Maestrazgo: “Venden humo y milongas, pero estamos ante el mayor ecocidio de España”

El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha acusado al promotor del Clúster Maestrazgo de “vender humo y milongas” en las declaraciones y respuestas que recientemente está difundiendo en medios de comunicación y redes sociales, “cuando es evidente que estamos ante el mayor ecocidio de España”.

Ernesto Romeo y Joaquín Gargallo han ofrecido este miércoles una rueda de prensa tras la publicación en el BOE de las autorizaciones de construcción para 15 centrales eólicas y dos fotovoltaicas del Clúster Maestrazgo, “del que faltan todavía otras 5”. “Hablamos del proyecto eólico más grande de España”, ha afirmado Romeo, que ha añadido que, además, se ampliará porque Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) "ha dicho que la línea de muy alta tensión tendrá capacidad adicional para la evacuación de energía de futuros proyectos”.

En su exposición, han contrastado uno a uno varios asuntos divulgados por los promotores que consideran falsos y que han contrapuesto con datos. Sobre las cifras de empleo que asegura CIP en 2024 en relación al Clúster, de “contribuir a mantener 3.547 empleos directos e indirectos” y que buscan favorecer “la diversidad y la integración del empleo femenino”, recuerdan los “numerosos estudios que apuntan a que la despoblación se ha acelerado en los municipios donde se han instalado centrales eólicas, además de los datos del INE sobre el padrón. El propio Banco de España reconoce que la generación de empleo es escasa y temporal”. Aluden incluso a un documento de Viento Alto donde se cifraban los empleos en 700 personas en la construcción y 50 en mantenimiento.

“También dicen que las palas que se almacenan en el Aeropuerto de Teruel son para el Clúster Maestrazgo, cuando el proyecto y la DIA establecen que se transportarán desde Castellón, por Morella e Iglesuela del Cid, y cuando el transporte por las carreteras de Teruel es inviable por su tamaño”, ha continuado.

Recogen las últimas declaraciones de CIP indicando que la afección final sobre el Geoparque de la Unesco en el Maestrazgo supondría un 0,19% de la superficie total pero, “¿acaso la afección es solo el círculo de terreno del aerogenerador?”, se ha preguntado Ernesto Romeo. “¿Tampoco afectaría a un cuadro de Goya si le hacemos en el 0,19% doscientos puntos y unas rayas?”, ha añadido.

Datos sobre la deforestación

Romeo ha explicado que ni el proyecto de construcción, ni el estudio de impacto ambiental, ni la declaración de impacto ambiental evalúan la deforestación que se va a realizar y “ocultan la deforestación de gran parte de las líneas de muy alta tensión o establecen la valoración de franjas de 20-30 metros, cuando según la normativa en el vuelo de los cables en zonas boscosas se arrasa hasta 90-100 metros, como se ve en la línea de Morella”. Además, el promotor habla sólo de hectáreas ocupadas y no de todas las afectadas.

“Hemos contabilizado a partir de lo que consideramos todas las hectáreas afectadas, que incluyen las zonas ocupadas definitivamente, las zonas ocupadas de forma provisional, las zonas que no aparecen en la Declaración de Impacto Ambiental, pero que sí van a resultar afectadas, como las zonas de ampliación de pistas para llevar el material hasta las sierra”, ha indicado Gargallo. “Si computas absolutamente todo, te dan unas cifras inasumibles”, ha añadido.

Con los datos del proyecto de construcción presentado han calculado que se van a deforestar 995 hectáreas: ”Los aerogeneradores son 225 Has; por cada una de las 10 subestaciones 1 Ha: 10 Has; por los 208 kms nuevos de pistas de acceso, a 6 m de anchura de pista: 125 Has; y 3 metros de deforestación a cada lado del camino, para pasar las palas: 125 Has. Además, por los 116 kms de caminos a acondicionar, que pasan de 3 m de anchura a 6: 35 Has y 3 metros de deforestación a cada lado del camino, para pasar las palas: 70 Has; por 145,5 kms de líneas eléctricas interiores, donde se deforestan 10 m a cada lado): 291 Has; por 28,5 kms de línea de alta tensión, donde se deforestan 20 m a cada lado): 114 Has", ha incidido Teruel Existe.

Para Teruel Existe, la valoración del número de árboles que serán talados “depende del apellido: si son sólo árboles, árboles adultos, maderables…” . CIP ha aportado ahora unas cifras de unos 100.000 árboles de zonas maduras (vírgenes), “una barbaridad inasumible, como tampoco lo es que digan que compensarán esto replantando pinos de un palmo”, ha añadido en una nota de prensa. Gargallo ha incidido en la fragilidad de los ecosistemas de estas sierra, “que es muy alta", por lo que ha defendido que no se debería destruir así. "Los ganaderos en esto lo tenemos claro y hemos cumplido siempre cualquier pequeña norma”, ha valorado. En conclusión, afirman que “poner el foco en el número de árboles y no hacerte a la idea de que destruyen el ecosistema en su conjunto, hace pensar que la sociedad está bastante dormida”.

No se contemplan las afecciones a los ganaderos de extensivo

Gargallo ha advertido de que las explotaciones ganaderas de la zona se verán afectadas y ha precisado que, aunque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hace referencia a 31 explotaciones intensivas afectadas, que se encuentran a menos de 500 metros de los aerogeneradores, no menciona las 198 explotaciones extensivas de ovino y vacuno que también tendrán afecciones por la falta de agua porque en las zonas a menos de 280 metros de los aerogeneradores se ha de eliminar cualquier punto de agua para evitar la afección a murciélagos y aves. “Entonces, ¿cómo van a abrevar nuestros animales? Si no pueden abrevar, no pueden pastar, es así de sencillo”, ha aseverado.

“Esto lo expones en los plenos y los que están a favor te miran como si estuvieras medio loco y, cuando dices que esto lo pone en la DIA, te das cuenta que ni siquiera se la han leído. Se están aprobando cuestiones de las que no se saben las consecuencias y es una irresponsabilidad política nunca vista. Al final, los ayuntamientos van a salir beneficiados en este desarrollo porque van a percibir ingresos, pero no los vecinos. Vamos a convertir al ayuntamiento en el peor enemigo de los vecinos”, ha agregado.

Romeo ha señalado que de nuevo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) haya dado el visto bueno a las autorizaciones de construcción en pleno puente de agosto y ha señalado la “casualidad” de que estas publicaciones tengan lugar en verano o Navidad (DIA del Clúster el 23 de diciembre de 2022, proyecto Cucalón-Berges en agosto del 21 y parques de la Sierra de Albarracín en agosto del 22), lo que consideran una “dinámica para dificultar la participación pública”.

Ernesto Romeo también ha trasladado las cifras de lo que han tildado como “inmenso negocio de Forestalia solo en la redacción del proyecto y consecución de autorizaciones”. Ha indicado que en los medios de comunicación del sector energético se estima que los costes de realización y autorización de los proyectos son de 40.000 euros por megavatio, “por lo que con los 763 MW del Clúster serán 30.520.000 euros”. También ha recogido información mediática que hablaba de ventas de Forestalia y otros, cifradas en 300.000 euros/MW, “que serían 300.000 euros X 763 MW: 228.900.000 euros, casi 200 millones de beneficio sin mover una piedra”. Por esto, “insistiremos en que cuando el Gobierno de Aragón y el central aprueban esta barbaridad hay que preguntarse, ¿a cambio de qué”?

Recuerdan que este proyecto fue denunciado en enero de 2023 en Fiscalía por delito ambiental, se presentó recurso administrativo en marzo de 2024 y se han presentado Quejas en la Comisión Europea y Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (julio 2024), y anuncian que están terminando de preparar los recursos de alzada.