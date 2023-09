El Movimiento de Acción Rural acampará frente al ambulatorio de Utrillas como acto de protesta

El Movimiento de Acción Rural acampará el 30 de septiembre ante el centro de salud de Utrillas en protesta por la situación en la que se encuentra el sistema sanitario en la Comarca de Cuencas Mineras. La movilización se completará con una concentración a las puertas del centro sanitario al día siguiente a la que habrían confirmado su presencia buena parte de los responsables políticos de la zona.

Después de la segunda edición del Tour por los Servicio Públicos en la Comarca de Cuencas Mineras y las Marchas por la Dignidad Rural, ahora se apostará por una nueva fórmula de reivindicación. La actividad arrancará el sábado 30 de septiembre con la instalación de las tiendas de campaña de quienes se vayan a sumar a la movilización. Después se realizará una comida popular reivindicativa que correrá a cargo del MAR. Por la tarde se espera que se vaya sumando gente para pasar la noche frente al centro sanitario.

El domingo finalizará la movilización con una concentración a las 11:00 a las puertas del centro de salud utrillense. Desde el Movimiento de Acción Rural se espera la participación de numerosos representantes públicos. “Estará la Comarcas, estarán los alcaldes de los 30 pueblos” confirmó Antonio Jiménez, del colectivo reivindicativo. También se espera la participación de los representantes de la asociación de transporte sanitario en la concentración.

Desde el Movimiento de Acción Rural no se atreven a hacer un pronóstico de cuánta gente podrá llegar a participar en la acampada, aunque sí se mostraron menos imprecisos en cuanto a la concentración del domingo, en la que se espera superar con creces las 300 personas. Hasta el momento, ocho personas del MA han confirmado su intención de pernoctar a las puertas del centro de salud utrillense.

Situación

Desde el MAR se lamenta que la situación sanitario “no solo no ha mejorado sino que ha empeorado”. Jiménez destacó que “en el centro de salud de Utrillas, de los 12 médicos que tiene la plantilla solamente están cinco” y lamentó añadir que “tenemos cinco porque ha vuelto alguno de vacaciones”, recordando que a las bajas y las vacaciones se ha sumado los concursos de traslados dejando en menos de la mitad la plantilla.



“A principios de verano, como solo había cinco (médicos) de los doce que tenemos, solamente se pasaba consulta en cinco los 14 pueblos que dependen del centro de salud de Utrillas, en los cinco más grandes”, relató. De esta manera, continuó el portavoz del colectivo, solo se pasaba consulta en los municipios más grandes mientras que los habitantes del resto de poblaciones tenían que desplazarse hasta estas localidades para ser atendidos por el facultativo.

Aún así, Jiménez reconoció que “en el último mes está viniendo algún médico algunas horas a cubrir las guardias de fin de semana. Pero no siempre. Lo hacen cuando pueden y no durante todo el fin de semana. No están las 48 horas sino solo algunas horas por darle un descanso a los compañeros”.